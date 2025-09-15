Klan: czarne chmury nad małżeństwem Bożenki. Dlaczego?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe TVP

Klan to najdłużej emitowana polska telenowela. Widzowie nieprzerwanie od 1997 roku mogą śledzić losy rodziny Lubiczów. Pierwszy odcinek serialu miał swoją premierę na antenie TVP1 22 września 1997 roku. Do tej pory wyemitowano 4552 epizody. Nie ma się więc co dziwić, że scenarzyści produkcji robią, co mogą, aby utrzymać zainteresowanie widzów. Niektóre z ich pomysłów są jednak bardzo zaskakujące, ale na pewno przykuwają uwagę. Przypomnijmy, że jakiś czas temu jedna z głównych postaci, Elżbieta Chojnicka (w tej roli Barbara Bursztynowicz), poinformowała najbliższych o tym, że w towarzystwie koleżanki ze studiów wyruszy na kilkumiesięczną pieszą pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Po dotarciu na miejsce farmaceutka zdecydowała się jednak nie wracać do domu. Dzięki spotkanym na szlaku pielgrzymkowym wolontariuszom, którzy pomagają uchodźcom w obozach przejściowych w Europie Południowej, odnalazła swój nowy życiowy cel i teraz sama niesie pomoc. Jak już wiadomo jej wątek potoczył się tak, gdyż aktorka po 27 latach zdecydowała się odejść z produkcji. Obecnie na antenie TVP1 jest emitowany 29. sezon telenoweli, oczywiście nie brakuje w nim emocji, m.in. spaliła się sala, w której miał odbyć się ślub Michała z Franczeską oraz Patrycji z Mariuszem. To niestety jednak niejedyne kłopoty, które czekają bohaterów serialu.

Klan: Bożenka została zdradzona przez Miłosza

W nadchodzących odcinkach Klanu nad przyszłością małżeństwa Bożenki (Agnieszka Kaczorowska) i Miłosza (Konrad Darocha) zawisną czarne chmury. Operator jeszcze przed rozpoczęciem pracy nad nowym filmem kostiumowym spotka się z koleżanką, z którą kiedyś współpracował, a teraz czeka ich kolejne zawodowe wyzwanie. Charakteryzatorka Magda w trakcie rozmowy z Kazuniem wyzna, że bardzo chce mu przedstawić swojego syna, który ma obecnie 2 lata i stwierdzi, że to mężczyzna jest jego ojcem. Przypomnijmy, że wspólnie z Bożenką mają trójkę dzieci -Alę, Fanka i Czarusia.

Miłosz po powrocie do domu nie przestanie myśleć o tym czego dowiedział się od Magdy. Nie zaprzeczy jednak temu, że zdarzyło im się kilka wspólnych bankietów, ale nie przypomina sobie, żeby do czegoś między nimi doszło. Magda będzie naciskać na kolejne spotkanie. Mąż Bożenki zdecyduje się jechać do laboratorium genetycznego aby wykonać badania na potwierdzenie ojcostwa. Pod budynkiem spotka Magdę z synkiem - również Miłoszem. Za jakiś czas koleżanka z pracy wezwie Miłosza do laboratorium po odbiór wyników badań. Okaże się, że jest on ojcem jej dziecka. Mężczyzna stwierdzi, że zrobi wszystko, aby Bożenka nie dowiedziała się o jego zdradzie.

Klan: kiedy i gdzie oglądać?

Premierowe odcinki serialu Klan można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:10 na antenie TVP1.