Królowa przetrwania: to ona została nową prowadzącą. Tego się nie spodziewacie

fot. TVN7

W reality show Królowa przetrwania znane z internetu oraz programów telewizyjnych kobiety spotykają się w niecodziennych dla siebie okolicznościach – w samym sercu dżungli, bez telefonów i dostępu do mediów społecznościowych. Program miał swoją premierę w 2023 roku, a jego 2. odsłonę można było oglądać na TVN7 od początku stycznia 2024 roku. Już wiadomo, że w nadchodzącej 3. edycji programu nie pojawi się Izu Ugonoh, który zrezygnował z roli prowadzącego ze względu na nową zawodową przygodę. Prowadzący został gospodarzem cyklu gal MMA, który od września 2025 roku będzie można oglądać na TVN Turbo. Już wiadomo, kto zastąpi prowadzącego.

Małgorzata Rozenek-Majdan poprowadzi Królową przetrwania

Nową prowadzącą Królowej przetrwania została Małgorzata Rozenek-Majdan. Prezenterka jest już na Sri Lance. To właśnie tam uczestniczki 3. sezonu będą musiały walczyć o pozycję w grupie, pokonując zarówno psychiczne, jak i fizyczne bariery. Małgorzata Rozenek-Majdan na swoim profilu na Instagramie podzieliła się już pierwszym nagraniem z planu programu. Dołączyła do niego opis:

III sezon Królowej Przetrwania! Zaczynamy przygodę🔥 #ontheset #dayone

Post udostępniony przez Małgorzata Rozenek-Majdan (@m_rozenek)

Te programy prowadziła Małgorzata Rozenek-Majdan

Warto wspomnieć, że Małgorzata Rozenek-Majdan miała już okazję prowadzić liczne formaty TVN. W latach 2012–2014 dała się poznać z roli prowadzącej program Perfekcyjna Pani Domu, a w latach 2016–2021 prowadziła Projekt Lady. Z kolei w 2022 i 2023 roku współprowadziła Dzień Dobry TVN. Ponadto można ją było oglądać w roli prowadzącej programy W dobrym stylu (2016), Warsztat urody (2018) oraz Poczuj się jak Małgosia Rozenek (2019).