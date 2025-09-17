placeholder
Reklama
placeholder

Królowa przetrwania: to ona została nową prowadzącą. Tego się nie spodziewacie

Izu Ugonoh, który prowadził Królową przetrwania od 1. sezonu, jakiś czas temu poinformował, że zabraknie go w nadchodzącej 3. odsłonie reality show. Już wiadomo, kto go zastąpi. Nowa prowadząca podzieliła się już nawet pierwszym materiałem zza kulis.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  królowa przetrwania 
Logo programu Królowa przetrwania fot. TVN7
Reklama

W reality show Królowa przetrwania znane z internetu oraz programów telewizyjnych kobiety spotykają się  w niecodziennych dla siebie okolicznościach – w samym sercu dżungli, bez telefonów i dostępu do mediów społecznościowych. Program miał swoją premierę w 2023 roku, a jego 2. odsłonę można było oglądać na TVN7 od początku stycznia 2024 roku. Już wiadomo, że w nadchodzącej 3. edycji programu nie pojawi się Izu Ugonoh, który zrezygnował z roli prowadzącego ze względu na nową zawodową przygodę. Prowadzący został gospodarzem cyklu gal MMA, który od września 2025 roku będzie można oglądać na TVN Turbo. Już wiadomo, kto zastąpi prowadzącego

Małgorzata Rozenek-Majdan poprowadzi Królową przetrwania

Nową prowadzącą Królowej przetrwania została Małgorzata Rozenek-Majdan. Prezenterka jest już na Sri Lance. To właśnie tam uczestniczki 3. sezonu będą musiały walczyć o pozycję w grupie, pokonując zarówno psychiczne, jak i fizyczne bariery. Małgorzata Rozenek-Majdan na swoim profilu na Instagramie podzieliła się już pierwszym nagraniem z planu programu. Dołączyła do niego opis:

III sezon Królowej Przetrwania! Zaczynamy przygodę🔥 #ontheset #dayone

Te programy prowadziła Małgorzata Rozenek-Majdan 

Warto wspomnieć, że Małgorzata Rozenek-Majdan miała już okazję prowadzić liczne formaty TVN. W latach 2012–2014 dała się poznać z roli prowadzącej program Perfekcyjna Pani Domu, a w latach 2016–2021 prowadziła Projekt Lady. Z kolei w 2022 i 2023 roku współprowadziła Dzień Dobry TVN. Ponadto można ją było oglądać w roli prowadzącej programy W dobrym stylu (2016), Warsztat urody (2018) oraz Poczuj się jak Małgosia Rozenek (2019).

Źródło: Instagram: @m_rozenek

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  królowa przetrwania 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 anaconda (2025)
-

Anaconda - zwiastun. To świeżutki remake jednego z najbardziej kultowych filmów klasy B

2 One Piece: sezon 2
-

Nowy sneak peek z 2. sezonu One Piece. Co stanie się w dalszej części hitu Netflixa?

3 Silent Hill f
-

Silent Hill F jedną z najlepszych gier tego roku? Pierwsze recenzje są bardzo pozytywne

4 The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 3, odcinek 3
-

Zdjęcia i teaser z 3. odcinka spin-offu The Walking Dead. Nowa bohaterka pomoże Darylowi?

5 Miami Vice: Colin Farrell o filmie: „Nie podobało mi się to tak bardzo - uważałem, że to przerost stylu nad treścią i przyjmuję na siebie sporą część odpowiedzialności.
-

HBO Max - nowości na 16-30 września 2025. Superman, 2. sezon Twisted Metal i inne

6 Vanessa Kirby - Sue Storm aka Niewidzialna Kobieta
-

Usunięta scena z Fantastycznej 4. Zabójcza Sue Storm grozi złoczyńcy

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

Reklama
placeholder
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jest komentarz

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jes...

Pierwszy w historii koncert w Watykanie. Pharrell Williams, Andrea Bocelli, Karol G i BamBam do obejrzenia on-line

Pierwszy w historii koncert w Watykanie. Pharrell Williams, Andrea Bocelli, K...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV