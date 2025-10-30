fot. materiały prasowe

Reklama

We wrześniu 2025 roku wystartowała 11. edycja miłosnego reality show Hotel Paradise. Single i singielki ponownie przenieśli się na Filipiny, gdzie zamieszkali w luksusowej willi na Cebu. Na jednej z najpiękniejszych wysp w Azji mieli okazję poznać się między innymi Kuba Krajewski i Agata Weiss, których po czasie połączyło coś więcej niż przyjaźń. To właśnie oni zwyciężyli program. Finałowy odcinek został wyemitowany 28 października 2025 roku. Para przeszła ścieżkę lojalności i otrzymała czek w wysokości 100 tysięcy złotych. Okazuje się, że niedługo po powrocie do Polski Kuba Krajewski przeżył chwile grozy i musiał natychmiast trafić do szpitala. Ta sytuacja mogła skończyć się dla niego tragicznie.

Kuba z Hotelu Paradise zaraził się bakterią i trafił do szpitala w ciężkim stanie

Kuba Krajewski z Hotelu Paradise walczył o życie w szpitalu. Zwycięzca programu opowiedział o tym w wywiadzie w Dzień dobry TVN. Wyznał w nim, że przywiózł z Filipin groźną bakterię, która spowodowała u niego bakteryjne zapalenie mięśnia sercowego. Stan Kuby był na tyle ciężki, że musiał natychmiast trafić do szpitala. Spędził tam dwa tygodnie. W tym czasie lekarze walczyli o jego życie. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Specjaliści zalecili mu jednak całkowity odpoczynek oraz rezygnację z aktywności fizycznej. Kuba musiał też zrezygnować z wakacji, w tym zaplanowanego wcześniej wyjazdu do Turcji. Oto co dokładnie powiedział na temat swojej choroby:

Musiałem odwołać w ogóle wycieczkę do Turcji, bo ja miałem tak, że musiałem leżeć. W ogóle nie obciążać serca, jakieś podróże, nic. Większy stres, siłowni to w ogóle. Więc naprawdę to było bardzo grubo. W najgorszym wypadku mogłoby mnie tu dzisiaj nie być, bo był aż tak tragiczny w pewnym momencie stan.

Kuba Krajewski nie przyznał też, że jego stan zdrowia wpłynął na jego relację z Agatą Weiss:

Nie jesteśmy razem. Gdzieś nasze drogi się rozeszły. Ale tak czysto koleżeńsko, gdzieś tam w grupie się spotykamy. Byliśmy około miesiąca razem z Agatką, ale pierwsze ponad dwa tygodnie ja byłem w szpitalu. A później półtora miesiąca praktycznie ja miałem zwolnienie.

Pod koniec wywiadu Kuba podziękował za wsparcie i zapewnił, że jest na dobrej drodze do powrotu do zdrowia:

Jeszcze w listopadzie idę na taką kontrolę, ale wyniki się bardzo poprawiły od tych tragicznych. Więc wydaje mi się, że będzie wszystko ok.