Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Zwycięzca Hotelu Paradise trafił do szpitala po powrocie z programu. Co się stało?

Zwycięzca 11. edycji miłosnego reality show Hotel Paradise niedługo po emisji jej finałowego odcinka udzielił szczerego wywiadu. Okazuje się, że uczestnik po powrocie z Filipin, gdzie był kręcony program, musiał natychmiast trafić do szpitala pod opiekę specjalistów.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Hotel Paradise 
Uczestnik 11. edycji programu Hotel Paradise fot. materiały prasowe
Reklama

We wrześniu 2025 roku wystartowała 11. edycja miłosnego reality show Hotel Paradise. Single i singielki ponownie przenieśli się na Filipiny, gdzie zamieszkali w luksusowej willi na Cebu. Na jednej z najpiękniejszych wysp w Azji mieli okazję poznać się między innymi Kuba Krajewski i Agata Weiss, których po czasie połączyło coś więcej niż przyjaźń. To właśnie oni zwyciężyli program. Finałowy odcinek został wyemitowany 28 października 2025 roku. Para przeszła ścieżkę lojalności i otrzymała czek w wysokości 100 tysięcy złotych. Okazuje się, że niedługo po powrocie do Polski Kuba Krajewski przeżył chwile grozy i musiał natychmiast trafić do szpitala. Ta sytuacja mogła skończyć się dla niego tragicznie.

Kuba z Hotelu Paradise zaraził się bakterią i trafił do szpitala w ciężkim stanie

Kuba Krajewski z Hotelu Paradise walczył o życie w szpitalu. Zwycięzca programu opowiedział o tym w wywiadzie w Dzień dobry TVN. Wyznał w nim, że przywiózł z Filipin groźną bakterię, która spowodowała u niego bakteryjne zapalenie mięśnia sercowego. Stan Kuby był na tyle ciężki, że musiał natychmiast trafić do szpitala. Spędził tam dwa tygodnie. W tym czasie lekarze walczyli o jego życie. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Specjaliści zalecili mu jednak całkowity odpoczynek oraz rezygnację z aktywności fizycznej. Kuba musiał też zrezygnować z wakacji, w tym zaplanowanego wcześniej wyjazdu do Turcji. Oto co dokładnie powiedział na temat swojej choroby:

Musiałem odwołać w ogóle wycieczkę do Turcji, bo ja miałem tak, że musiałem leżeć. W ogóle nie obciążać serca, jakieś podróże, nic. Większy stres, siłowni to w ogóle. Więc naprawdę to było bardzo grubo. W najgorszym wypadku mogłoby mnie tu dzisiaj nie być, bo był aż tak tragiczny w pewnym momencie stan.

Kuba Krajewski nie przyznał też, że jego stan zdrowia wpłynął na jego relację z Agatą Weiss:

Nie jesteśmy razem. Gdzieś nasze drogi się rozeszły. Ale tak czysto koleżeńsko, gdzieś tam w grupie się spotykamy. Byliśmy około miesiąca razem z Agatką, ale pierwsze ponad dwa tygodnie ja byłem w szpitalu. A później półtora miesiąca praktycznie ja miałem zwolnienie.

Pod koniec wywiadu Kuba podziękował za wsparcie i zapewnił, że jest na dobrej drodze do powrotu do zdrowia:

Jeszcze w listopadzie idę na taką kontrolę, ale wyniki się bardzo poprawiły od tych tragicznych. Więc wydaje mi się, że będzie wszystko ok.

Źródło: Dzień dobry TVN

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Hotel Paradise 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

4,0

2020
Oglądaj TERAZ Hotel Paradise Reality show

Najnowsze

1 21. Krzyk (2022); wyszedł 11 lat po premierze czwartej części
-

Pierwszy zwiastun filmu Krzyk 7. Ghostface powraca na Halloween

2 The Pitt
-

Medycznych hitów jedna bitwa po drugiej. Twórcy The Pitt ostro odpowiadają na "plagiat" Ostrego dyżuru

3 Predator: Strefa zagrożenia
-
Plotka

Ile zarobi Predator: Strefa zagrożenia? To może być rekord serii

4 Stranger Things - 5. sezon
-

Tak wygląda finał Stranger Things - nowy zwiastun! Epickość i emocje wylewają się z ekranu

5 The Bear
-

Jeremy Allen White o roli syna Hutta Jabby. Słowa reżysera filmu zaskakują fanów

6 HBO Max
-

Koniec HBO Max w obecnej formie? Potencjalny nabywca wykorzysta AI do zwiększenia liczby filmów?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Damiano David ZARĘCZONY! Pierścionek Dove Cameron robi wrażenie

Damiano David ZARĘCZONY! Pierścionek Dove Cameron robi wrażenie

Rosalia nakręciła w POLSCE teledysk. Te powiązania z naszym krajem robią wrażenie

Rosalia nakręciła w POLSCE teledysk. Te powiązania z naszym krajem robią wraż...

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Michał i Aleksandra Żebrowscy nie mogą wylecieć z Jamajki. Nadchodzi huragan

Michał i Aleksandra Żebrowscy nie mogą wylecieć z Jamajki. Nadchodzi huragan

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV