We wrześniu 2025 roku wystartowała 11. edycja miłosnego reality show Hotel Paradise. Single i singielki ponownie przenieśli się na Filipiny, gdzie zamieszkali w luksusowej willi na Cebu. Na jednej z najpiękniejszych wysp w Azji mieli okazję poznać się między innymi Kuba Krajewski i Agata Weiss, których po czasie połączyło coś więcej niż przyjaźń. To właśnie oni zwyciężyli program. Finałowy odcinek został wyemitowany 28 października 2025 roku. Para przeszła ścieżkę lojalności i otrzymała czek w wysokości 100 tysięcy złotych. Okazuje się, że niedługo po powrocie do Polski Kuba Krajewski przeżył chwile grozy i musiał natychmiast trafić do szpitala. Ta sytuacja mogła skończyć się dla niego tragicznie.
Kuba z Hotelu Paradise zaraził się bakterią i trafił do szpitala w ciężkim stanie
Kuba Krajewski z Hotelu Paradise walczył o życie w szpitalu. Zwycięzca programu opowiedział o tym w wywiadzie w Dzień dobry TVN. Wyznał w nim, że przywiózł z Filipin groźną bakterię, która spowodowała u niego bakteryjne zapalenie mięśnia sercowego. Stan Kuby był na tyle ciężki, że musiał natychmiast trafić do szpitala. Spędził tam dwa tygodnie. W tym czasie lekarze walczyli o jego życie. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Specjaliści zalecili mu jednak całkowity odpoczynek oraz rezygnację z aktywności fizycznej. Kuba musiał też zrezygnować z wakacji, w tym zaplanowanego wcześniej wyjazdu do Turcji. Oto co dokładnie powiedział na temat swojej choroby:
Kuba Krajewski nie przyznał też, że jego stan zdrowia wpłynął na jego relację z Agatą Weiss:
Pod koniec wywiadu Kuba podziękował za wsparcie i zapewnił, że jest na dobrej drodze do powrotu do zdrowia:
Źródło: Dzień dobry TVN