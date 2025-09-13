Liam Hemsworth i Gabriella Brooks zaręczyli się. Kim jest partnerka nowego Wiedźmina?

fot. instagram.com/gabriella_brooks

29-letnia Gabrielle Brooks potwierdziła w uroczym poście na Instagramie, że ​​ona i 35-letni Liam Hemsworth są zaręczeni. Pierwsze, czarno-białe, zdjęcie na karuzeli przedstawia Brooks obejmującą przyszłego męża i eksponującą pierścionek. Na drugim widać ocean i słońce, a trzecie przedstawia dłoń Brooks na białym prześcieradle z dobrze widocznym pierścionkiem z diamentem. Modelka podpisała post emoji z białym sercem.

Liam Hemsworth i Gabrielle Brooks

I Hemsworth, i Brooks są Australijczycy. Po raz pierwszy zostali zauważeni razem w grudniu 2019 roku na brunchu z rodzicami aktora, Craigiem i Leonie, w Byron Bay w Nowej Południowej Walii w Australii. Para oficjalnie potwierdziła swój związek na Instagramie w czerwcu 2021 roku, kiedy aktor udostępnił zdjęcie z Brooks, swoim bratem Chrisem Hemsworthem z żoną Chrisa Elsą Pataky i żoną Matta Damona, Lucianą Barroso, podczas kolacji Gold Dinner 2021 w Sydney.

Gabrielle Brooks jest modelką reprezentowana przez agencje Storm, Priscilla i Next. W wywiadzie dla It's Now Cool powiedziała, że ​​została zauważona i zaangażowana do pracy w wieku 14 lat. Brała udział w kampaniach takich marek jak Topshop, Calvin Klein i Solid & Striped.

Liam Hemsworth - Wiedźmin

Henry Cavill ogłosił, że nie zagra już w Wiedźminie po 3. sezonie w 2022 roku. Liam Hemsworth, który brał udział w przesłuchaniach do roli Geralta już na wczesnym etapie castingu do serialu, został zaangażowany do sezonów 4. i 5. Pierwsze zdjęcia i materiały z planu z jego udziałem zaczęły pojawiać się już w 2024 roku.

ICYMI: Over 50 photos of Geralt's Hansa filming The Witcher Season 5

Netflix jeszcze nie ogłosił kiedy 4. sezon Wiedźmina będzie miał swoją premierę.

View this post on Instagram A post shared by Gabriella Brooks (@gabriella_brooks)

Liam Hemsworth i Miley Cyrus

Liam Hemsworth był - w pełnym rozstań i powrotów - związku z Miley Cyrus od 2010 do 2020 roku. Para zaręczała się dwukrotnie i przez 2 lata pozostawała w związku małżeńskim. W jego urodziny w 2023 roku Miley wydała swoją revenge song - Flowers, w której nawiązywała do jego zdrad, których miał się dopuszczać w ich wspólnym domu. Niektórzy fani sądzą, że Brooks była tancerką Miley Cyrus i występowała na jej koncertach.

View this post on Instagram A post shared by Gabriella Brooks (@gabriella_brooks)