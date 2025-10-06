placeholder
Lucjan wróci do M jak miłość w nowym odcinku. Jak to możliwe?

Twórcy serialu M jak miłość przygotowali dla fanów wyjątkową niespodzianę. Wiążę się ona z 25-leciem emisji pierwszego odcinka na antenie TVP2. Poznajcie szczegoły.
Ania Szczudlińska
fot. MTL Maxfilm/ Materiały prasowe
M jak miłość to jeden z najbardziej kultowych polskich seriali obyczajowych, który zadebiutował na ekranach w 2000 roku i od tego czasu nieprzerwanie cieszy się ogromną popularnością. Widzowie z zapartym tchem wciąż śledzą losy rodziny Mostowiaków, a także ich przyjaciół. Przypomnijmy, że pod koniec stycznia 2025 roku o telenoweli zrobiło się szczególnie głośno, bo Dominika Ostałowska poinformowała wtedy fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zdecydowała się odejść z produkcji. W Martę Mostowiak, córkę Barbary i Lucjana, wcielała się od 1. sezonu. Na tym jednak nie koniec - Mateusz Mostowiak zyskał "nową twarz", ponieważ Krystiana Domagałę w tej roli zastąpił Rafał Kowalski. Obecnie widzowie mogą oglądać 26. sezon produkcji. Twórcy serialu przygotowali dla nich wyjątkową niespodziankę związaną z przypadającym wkrótce jubileuszem 25-lecia.

Lucjan Mostowiak wróci w odcinku specjalnym M jak miłość

W odcinku specjalnym z okazji 25-lecia M jak miłość Piotr wraz z Kingą i dziećmi przyjadą do Grabiny, by wspólnie świętować pierwszy dzień wakacji. Mikołaj dostanie od rodziców nowy telefon, choć wcześniej obiecał, że na świadectwie znajdą się same piątki, to nie udało mu się dotrzymać słowa, bo z matematyki ma czwórkę. Piotrek nie będzie kryć rozczarowania i przy całej rodzinie mówić będzie, że sam w szkole był wzorowym uczniem. Jego słowa szybko zostaną podważone, gdy jego babcia Basia przypomni sobie o dokumencie, który niedawno wpadł jej w ręce. Prawda okaże się zupełnie inna. 

Choć jednym z głównych wątków odcinka specjalnego będzie szkolna tajemnica Piotra Zduńskiego, widzów czekają też inne emocjonujące wydarzenia. Barbara natrafi na dawno zagubiony list od Lucjana, a dzięki technologii sztucznej inteligencji znów usłyszymy głos Witolda Pyrkosza – to będzie jeden z najbardziej wzruszających momentów jubileuszu.

W odcinku będzie miało też miejsce nocne spotkanie, które okaże się przełomowe dla Natalii i Adama. Ich relacja nabierze nowego znaczenia i będzie początkiem do otwarcia przed nimi zupełnie nowego rozdziału. Paweł i Franka z kolei rozpoczną kolejny etap wspólnego życia, budowę wymarzonego domu. Nie zabraknie jednak trudności, które wystawią ich cierpliwość i trwałość związku na próbę. Wielką atrakcją jubileuszu będzie występ Małgorzaty Pieńkowskiej, która zaprezentuje niezapomniany „Walc Barbary”. O wątki humorystyczne zadbają Kisielowa i Żak – z własnoręcznie upieczonymi smakołykami oraz nutą niecodziennych pomysłów, w tym szaloną przejażdżką rowerową bez ubrania. Odcinek stanie się także sentymentalną podróżą w przeszłość. Dzięki retrospekcjom i wspomnieniom widzowie znów zobaczą na ekranie dobrze znane twarze aktorów, którzy w przeszłości grali w serialu, m.in. Dominikę Ostałowską, Kacpra Kuszewskiego, Joannę Koroniewską, Krystiana Domagałę, Annę Muchę, Agnieszkę Perepeczko, Steffena Möllera, Igę Krefft, Marcjannę Lelek, Gabrielę Raczyńską czy Hannę Mikuć.

Gdzie obejrzeć odcinek specjalny M jak miłość?

Jubileuszowy odcinek specjalny  serialu M jak miłość będzie dostępny w serwisie TVP VOD od 6 października, tylko w pakiecie. 

Źródło: TVP

Co o tym sądzisz?
