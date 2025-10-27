UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

M jak miłość to jeden z najbardziej kultowych polskich seriali obyczajowych, który zadebiutował na ekranach w 2000 roku i od tego czasu nieprzerwanie cieszy się ogromną popularnością. Widzowie z zapartym tchem wciąż śledzą losy rodziny Mostowiaków, a także ich przyjaciół. Obecnie widzowie mogą oglądać 26. sezon produkcji. Premierowe epizody obfitują w dramatyczne wydarzenia, zwroty akcji i chwile pełne emocji. Do tej pory wyemitowano ich 1884. Co wydarzy się w najbliższych odcinkach?

M jak miłość: streszczenie odcinków 1885-1888 (27 października - 4 listopada)

Piotr i Magda będą martwić się o Kingę, która po ataku Hoffmana ma napady paniki. Mimo problemów, Zduńska pomoże jednak Sarze – przekona dziewczynę, by nie obwiniała się o błędy ojca. Poza tym Budzyńska dostanie dwie zaskakujące wiadomości – o zaręczynach Julii z Dimą oraz gigantycznej darowiźnie, która może wpłynąć do prowadzonej przez nią fundacji. Prawniczka nie będzie zdawała sobie jednak sprawy, że firma, która chce ją „wesprzeć”, jest powiązana z Błażejem Święcickim… Franka i Paweł znów będą musieli rozwiązać „góralski kryzys” - i uratować małżeństwo Gutowskiego. Tymczasem Walat junior trafi w finale za kratki, bo policja dostanie nagle nagranie, na którym widać, że w chwili wypadku nie siedział wcale w domu…

Barbara ze wzruszeniem życzenia od całej rodziny z okazji Dnia Matki. Hania postanowi zrobić niespodziankę Natalii, a przy okazji uzna, że czas wyswatać mamę z Adamem Karskim. Ksiądz Grzegorz znów poprosi Mostowiaków o pomoc, wyzna, że mieszkańcy Grabiny w końcu zbuntowali się przeciwko Kisielowej i będą chcieli wybrać nowego sołtysa. Bartek i Dorota pojadą na pierwsze spotkanie w ramach kursu adopcyjnego, a Rogowski znów umówi się z Agnes nieświadomy, że dziewczyna uciekła z Niemiec do Polski, bo ma poważne problemy.

Marcin spotka się na wieczorze kawalerskim z Olkiem i Jakubem, ale impreza okaże się porażką. Przy okazji doktor Chodakowski zaliczy sporą wpadkę, uzna jedną z bawiących się w barze dziewczyn - Klaudię - za prostytutkę. Aneta znów będzie zajmować się w klinice małym Frankiem, który tym razem będzie zmagał się z poważnym uraz kolana. Gdy lekarka odkryje, że chłopiec jest ofiarą przemocy w rodzinie, od razu postanowi działać i pojedzie do jego ojczyma. Mateusz zda sobie sprawę, że jego koledzy z pokoju mają sporo problemów. Tomek nadal okłamuje Majkę i spotyka się z Justyną, a ta wyzna mu nagle, że jest w ciąży. Tymczasem Janek odkryje, że ma przyrodniego, starszego brata. Kiedy postanowi go odszukać, Mostowiak skontaktuje go z Marcinem, który obieca mu pomoc.

Wieczorem Piotr zapomni sprawdzić, czy Saper wrócił do domu, a rano Zduńscy odkryją, że psiak zniknął i zaczną poszukiwania. Sara pożegna się z Lenką przed swoim wyjazdem do Nowego Jorku i przy okazji wyzna przyjaciółce, że powinna uważać na Grześka, bo wcale nie jest z nią szczery. Doda, że o szczegóły powinna zapytać Julitę z II C. Anita zdradzi Kamilowi, że znowu martwi się o matkę, która ostatnio dziwnie się zachowuje. Budzyński natomiast będzie niepokoił się o Magdę, która musi poradzić sobie z kolejną złą wiadomością, bo Dima jednak zdecyduje się wyjechać na stałe na Ukrainę razem z Julią i Nadią. Tymczasem Błażej Święcicki cały czas będzie miał Budzyńską oku i kolejny raz skontaktuje się z Baczewskim - prezesem firmy, która obiecała gigantyczną darowiznę dla jej fundacji.

M jak miłość - kiedy i gdzie oglądać?

Serial M jak miłość można oglądać na antenie TVP2 o 20:55 w poniedziałki i wtorki.