Maciej Musiał zadebiutował przed kamerą jako dziecko, a dziś stawia pierwsze kroki na parkiecie. Co warto o nim wiedzieć?

Maciej Musiał i Daria Syta od 3 marca 2025 roku walczyli o Kryształową Kulę w programie Taniec z Gwiazdami. Udział w tanecznym show był dla niego zupełnie nowym wyzwaniem. Maciej Musiał dotychczas miał okazję sprawdzić się bowiem w roli aktora oraz jako prezenter telewizyjny. Internauci nie mają jednak wątpliwości, że aktor poradzi sobie równie dobrze także na parkiecie. Maciej Musiał ma już za sobą liczne wyzwania i zasłużył na niejedną nagrodę za swoje osiągnięcia zawodowe. Co warto o nim wiedzieć?

Maciej Musiał - ile ma lat i skąd pochodzi?

Maciej Musiał urodził się 11 lutego 1995 roku w Warszawie. W 2025 roku skończył 30 lat. Maciej Musiał pochodzi z aktorskiej rodziny. Jego mama to Anna Musiał, a tata to Andrzej Musiał. Dziadek aktora, Marian Markiewicz, był żołnierzem Armii Krajowej oraz jednym z żołnierzy niezłomnych.

Maciej Musiał - jakie ma wykształcenie?

Maciej Musiał w 2021 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, uzyskując tytuł magistra sztuki. Wcześniej ukończył XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego w Warszawie. Maciej Musiał od 2014 studiował też filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Postanowił jednak przerwać naukę po roku.

Maciej Musiał - czy jest w związku?

Maciej Musiał niewiele mówi na temat swojego życia prywatnego. W ostatnim czasie w sieci pojawiły się plotki, jakoby spotykał się z modelką Weroniką Targońską. Maciej Musiał nie potwierdził jednak tej informacji. Maciej Musiał wcześniej był łączony między innymi z córką prezydenta, Kingą Dudą, wokalistką Alicją Szemplińską, czy Miss Polski 2018 Olgą Buławą.

Maciej Musiał - kariera

Maciej Musiał zadebiutował na ekranie w 2007 roku. Wcielił się wtedy w rolę Maćka Gralczyka w serialu Prawo Miasta. Tego samego roku widzowie mogli oglądać go na ekranie jako Konrad Makowiecki z filmu Futro. Rok później zadebiutował w serialu Ojciec Mateusz, w którym przez 3 lata wcielał się w Michała Walickiego. Aktor zagrał też Janka Miłobędzkiego w serialu Hotel pod żyrafą i nosorożcem, a w 2010 roku wcielił się w Łukasza Danisza z Hotelu 52. Rok później dał się poznać widzom z roli Tomka z serialu Rodzinka.pl, w którego wcielał się przez 9 lat. Po pożegnaniu się z uwielbianą przez wielu widzów produkcją o rodzinie Boskich, Maciej Musiał pojawił się między innymi w serialu Klangor. Wystąpił też w roli Kajetana z serialu 1983 oraz w serialu 1899, gdzie zagrał Olka. Macieja Musiała nie zabrakło też w serialu Wiedźmin, w którym wcielił się w postać Sir Lazlo.

Maciej Musiał ma na swoim koncie również liczne role w filmach. W 2013 roku zagrał Janka Melę, czyli niepełnosprawnego zdobywcę biegunów, w produkcji w reżyserii Macieja Głowackiego, Mój biegun. Maciej musiał pojawił się też w świątecznej komedii romantycznej Miłość jest wszystkim oraz produkcji Netflixa Dzisiaj śpisz ze mną. W 2023 roku znalazł się również w obsadzie filmu Chłopi, w którym wcielił się w Jasia. W 2024 roku wystąpił w serialu Kiedy ślub?. Pojawil się też w filmie Fuks 2.

Poza aktorstwem Maciej Musiał miał okazję sprawdzić się również w roli prezentera. Aktor od 2013 do 2020 roku prowadził program The Voice of Poland, za co otrzymał Różę Gali w kategorii Debiut za debiut w roli prowadzącego. Poza tym Maciej Musiał brał udział w wielu akcjach społecznych. W 2016 roku był jednym z ambasadorów Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Przez następne cztery lata brał udział w kampanii BohaterON – włącz historię!. W 2023 został polskim ambasadorem NATO i wziął udział w kampanii o nazwie Protect the Future, w której promował wiedzę na temat sojuszu wśród młodych osób.

Poza wspomnianym wyróżnieniem za rolę prowadzącego, Maciej Musiał ma na swoim koncie między innymi następujące nagrody: Telekamerę ''Tele Tygodnia'' 2016 w kategorii Nadzieja telewizji, Różę Gali 2018 w kategorii Debiut jako producent i współtwórca serialu 1983. W Otrzymał też Wiktora Publiczności 2013.

Maciej Musiał - Instagram

Maciej Musiał prowadzi swój profil na Instagramie o nazwie @maciejmusial_official.

