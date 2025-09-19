Tyle Maja Bohosiewicz dostaje za odcinek TzG. Chapeau bas za to, na co przekazuje swoją gażę

fot. YouTube: Polsat

Reklama

Jubileuszową 17. edycję Tańca z Gwiazdami można oglądać co niedzielę w Polsacie o godzinie 19:55. Przypomnijmy, że w tym roku taneczne show nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczekało się 30. edycji w naszym kraju. W jubileuszowej edycji biorą udział naprawdę gorące nazwiska. O Kryształową Kulę tym razem walczą między innymi Ewa Minge, Lanberry, Tomasz Karolak, Marcin Rogacewicz czy Katarzyna Zillmann, która jako pierwsza historii polskiej edycji programu tańczy w parze z kobietą - Janią Lesar. W gronie kobiet walczących o Kryształową Kulę znalazła się również Maja Bohosiewicz. Celebrytka jeszcze przed premierą pierwszego odcinka zapowiedziała w mediach społecznościowych, że gażę z programu przekaże na cele charytatywne i ''nie chcę w ogóle myśleć o tym projekcie jak o pracy. To ma być przygoda, wyzwanie, radość". Okazuje się, że dotrzymała słowa. Wiadomo, na co przekazała pierwszy czek o wartości 18 tysięcy złotych.

Maja Bohosiewicz przekazuje wynagrodzenie z Tańca z Gwiazdami potrzebującym

Maja Bohosiewicz ma szanse zajść daleko w Tańcu z Gwiazdami. Choć w 1. odcinku jurorzy ocenili jej quickstep na 28 punktów, widzowie są zdania, że jest ona jedną z najbardziej obiecujących uczestniczek 17. edycji. Jak wiadomo, to właśnie ich głosy decydują o tym, kto awansuje do kolejnego odcinka. Maja Bohosiewicz z pewnością jeszcze bardziej zyskała w oczach widzów, kiedy opublikowała na swoim profilu na Instagramie nagranie przedstawiające, jak przekazuje symboliczny czek o wartości 18 tysięcy złotych dla Fundacji Herosi. Podpisała je:

@fundacjaherosi JESTEŚCIE SUPER - a my cieszymy się, że pierwszy czek poszedł do was ! A jeżeli wy chcecie wesprzeć dzieciaki to wpłacajcie na ich numer konta.

Wspomniane nagranie znajdziecie poniżej: