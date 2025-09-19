Przeczytaj w weekend
Tyle Maja Bohosiewicz dostaje za odcinek TzG. Chapeau bas za to, na co przekazuje swoją gażę

Maja Bohosiewicz bierze udział w jubileuszowej 17. edycji Tańca z Gwiazdami. Okazuje się, że celebrytka nie zachowuje swojej gaży za odcinek dla siebie. Niedługo po pierwszym premierze nowej edycji show podzieliła się nagraniem, za którego sprawą zdradziła, na co przeznaczyła czek.
Klaudia Woźniak
Tagi:  taniec z gwiazdami 17 
Fragment programu Taniec z Gwiazdami fot. YouTube: Polsat
Jubileuszową 17. edycję Tańca z Gwiazdami można oglądać co niedzielę w Polsacie o godzinie 19:55. Przypomnijmy, że w tym roku taneczne show nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczekało się 30. edycji w naszym kraju. W jubileuszowej edycji biorą udział naprawdę gorące nazwiska. O Kryształową Kulę tym razem walczą między innymi Ewa Minge, Lanberry, Tomasz Karolak, Marcin Rogacewicz czy Katarzyna Zillmann, która jako pierwsza historii polskiej edycji programu tańczy w parze z kobietą - Janią Lesar. W gronie kobiet walczących o Kryształową Kulę znalazła się również Maja Bohosiewicz. Celebrytka jeszcze przed premierą pierwszego odcinka zapowiedziała w mediach społecznościowych, że gażę z programu przekaże na cele charytatywne i ''nie chcę w ogóle myśleć o tym projekcie jak o pracy. To ma być przygoda, wyzwanie, radość". Okazuje się, że dotrzymała słowa. Wiadomo, na co przekazała pierwszy czek o wartości 18 tysięcy złotych

Maja Bohosiewicz przekazuje wynagrodzenie z Tańca z Gwiazdami potrzebującym

Maja Bohosiewicz ma szanse zajść daleko w Tańcu z Gwiazdami. Choć w 1. odcinku jurorzy ocenili jej quickstep na 28 punktów, widzowie są zdania, że jest ona jedną z najbardziej obiecujących uczestniczek 17. edycji. Jak wiadomo, to właśnie ich głosy decydują o tym, kto awansuje do kolejnego odcinka. Maja Bohosiewicz z pewnością jeszcze bardziej zyskała w oczach widzów, kiedy opublikowała na swoim profilu na Instagramie nagranie przedstawiające, jak przekazuje symboliczny czek o wartości 18 tysięcy złotych dla Fundacji Herosi. Podpisała je:

@fundacjaherosi JESTEŚCIE SUPER - a my cieszymy się, że pierwszy czek poszedł do was ! A jeżeli wy chcecie wesprzeć dzieciaki to wpłacajcie na ich numer konta.

Wspomniane nagranie znajdziecie poniżej:

Źródło: Instagram: @majabohosiewicz

