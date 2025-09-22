Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 284-289. Co się wydarzy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe TVP

Reklama

Turecki serial Miłość i nadzieja, którego oryginalny tytuł to Aşk ve Umut, zadebiutował na antenie polskiej telewizji 18 lipca 2024 roku i od tego momentu cieszy się coraz większą popularnością wśród widzów. Przypomnijmy, że premiera telenoweli w Turcji odbyła się w 2022 roku i jej emisja tam dobiegła już końca. Składa się ona z dwóch sezonów.

Główną bohaterką serialu Miłość i nadzieja jest Zeynep, która rozpoczęła studia prawnicze i trafiła pod opiekę biologicznego ojca, bo jej matka zostaje aresztowana. Możemy także poznać historię Kuzeya tkwiącego w związku z Hadan. Jego serce jednak biło do Elif. Ich drogi w końcu zeszły się, ale miłość przerwała śmierć Elif. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 283 odcinki serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 284-290 (21-27 września)

Naciye odwiedzi Feraye. Pani domu powie szwagierce, że Ege zna prawdę o ojcu Zeynep, a także o jego planie pogodzenia skłóconych sióstr. Obie kobiety będą przerażone tą sytuacją i spróbują znaleźć rozwiązanie. Za wszelką cenę chcąc ukryć prawdę przed ciężarną Melis, bo ta wiadomość mogłaby okazać się niebezpieczna dla młodej matki i jej nienarodzonego dziecka. Tymczasem Ege wejdzie rano do sypialni Zeynep i zauważy, że jej nie ma. Będzie zaniepokojony zniknięciem dziewczyny i czym prędzej pojedzie do domu Gonul, aby sprawdzić, czy nie spała tam minionej nocy. Na miejscu dostrzeże, że pewien mężczyzna otwiera drzwi wejściowe i wchodzi do środka. Ege zalarmuje domowników o intruzie, ale po chwili ujawni się Cihan. Okazuje się, że gangster zamieszkał w domu Gonul. Chłopak jest tym faktem zaniepokojony ze względu na bezpieczeństwo Zeynep, którą kocha, i na jej rolę w śledztwie dotyczącym śmierci Melodi. Taylanowi Unsalowi nie powiodło się w życiu i został kloszardem, który spędza dnie na przeszukiwaniu śmietników oraz zbieraniu śmieci. Niespodziewanie zgłosi się do niego pewien tajemniczy mężczyzna i poinformuje go o miejscu pobytu jego córki Zeynep. Ta wiadomość sprawi, że w Taylanie odżywają dawne wspomnienia. Ma zamiar odwiedzić przybraną córkę i specjalnie na tę okazję próbuje zmienić swój wygląd.

Levent zjawi się w domu Kuzeya, aby porozmawiać z Silą. Pokaże jej wiadomości, które otrzymał z jej telefonu, a w nich pytania, czy nie powinna przyznać się rodzinie do oszustwa w sprawie amnezji. Dziewczyna będzie zaskoczona, bo to nie ona pisała SMS-y. O sprawie zostanie poinformowany także Kuzey. Gdy zjawiają się tam Cavidan i Bahar, dochodzi do awantury. Kuzey odkryje, że jego teściowa ma przy sobie telefon Sili. Prawnik będzie przekonany, że to właśnie ona jest autorką SMS-ów, oskarży Cavi.dan także o skasowanie nagrania Alpera. Bahar zacznie bronić matki i weźmie na siebie winę za wiadomości do Leventa.

Ege przechodzi do dalszej realizacji swojego planu. Zaroponuje Zeynep, aby pomogła mu i Melis wybrać miejsce w ich sypialni, gdzie stanie łóżko dziecka. Jednocześnie chłopak uda, że musi wykonać ważny telefon i zostawi siostry same. Jednak stanie za drzwiami i podsłucha ich rozmowę. Młody mężczyzna będzie zaskoczony tym, co słyszy. Zamiast znowu się kłócić, kobiety zaczną ze sobą normalnie rozmawiać. Zeynep poradzi ciężarnej siostrze, gdzie może postawić łóżeczko dla córki, a Melis stwierdzi, że to dobry pomysł. Gonul będzie zaskoczona, gdy przed swoim domem spotka Taylana. Kobieta pozwoli mu wejść do środka, czego po chwili pożałuje. Były partner oświadczy jej, że się zmienił i chce odbudować ich związek, a także ponownie być ojcem dla Zeynep, która błędnie uznaje go za martwego. Z kolei Gonul nie może wybaczyć mu krzywd, jakie jej kiedyś wyrządził. Wywiążą się między nimi kłótnia i szarpanina. Tymczasem Cihan wróci do domu matki Zeynep, zaalarmowany krzykami dobiegającymi z wewnątrz pobiegnie na pomoc. Wpadnie do środka i obezwładni Taylana. Kiedy sytuacja się uspokoi Cihan zmusi mężczyznę do wyjaśnień i dowie się, co go spotkało przez wszystkie lata nieobecności.

Kuzey poprosi przyjaciela, aby zadzwonił do Sili, podając się za jego porywacza. Zmuszą dziewczynę, aby dostarczyła ważne dokumenty prawnika, o których tylko ona wie. W ten sposób Kuzey będzie mógł udowodnić, że Sila kłamie na temat utraty pamięci. Gdy dziewczyna dotrze na miejsce, stanie przed nią dawny ukochany, a ona zorientuje się w całym podstępie. Prawnik będzie błagał ją, aby przestała już udawać amnezję, ale Sila nadal będzie podtrzymywać tę wersję. Kuzey stwierdzi, że dawna ukochana robi to dla Bahar. Dziewczyna przyzna mu rację, bo nie ma zamiaru krzywdzić młodszej siostry, która jest dla niej najważniejsza. Bahar wybiegnie z gabinetu dr. Leventa, udając przed pracownikami kliniki, że lekarz próbował się do niej dobrać. Dziewczyna nagrywa telefonem film w taki sposób, aby inni podejrzewali go o nieprzyzwoite zachowanie wobec straumatyzowanej pacjentki. Levent pobiegnie za Bahar, ale jej nie dogoni . Dziewczyna planuje zaszantażować lekarza tym nagraniem i zmusić go do ślubu z Silą. Gdy wróci do domu, okazuje się, że Naciye ma ważnych gości. Przyjaciółki rodziny Kuzeya przyszły z zamiarem poznania żony prawnika. Wezmą na spytki Bahar i jej matkę. Będą ciekawe ich pochodzenia oraz zawodu. Cavidan spróbuje skłamać, że posiadają duży majątek, lecz jej córka ma dość wścibskich gości. Potwierdzi plotki na temat ślubu Kuzeya ze służącą i wyrzuca z domu natarczywe kobiety. Tymczasem pojawi się tam Levent, którego dziewczyna wcześniej zauważyła. Wizyta lekarza wpłynie na jej zachowanie.

Plan Egego dotyczący pogodzenia Melis i Zeynep zacznie działać, a dziewczyny stają się sobie coraz bliższe. Zeynep wręczy siostrze prezent – książkę, która przedstawia, jak dziecko rozwija się podczas ciąży. Wszyscy będą zaskoczeni widokiem dwóch dotąd skłóconych dziewczyn, siedzących razem na kanapie i prowadzących wesołą rozmowę. Domownicy jednak będą obawiać się o to, jak długo potrwa szczęście. Niespodziewane przybycie Taylana wprowadzi zamieszanie. Ege, Feraye i Belkis obawiają się że przez to siostry poznają prawdę o swoim pokrewieństwie, a te wieści mogłoby zaszkodzić ciężarnej Melis oraz jej dziecku. Gdy Zeynep dowie się, że Taylan wrócił, czym prędzej pójdzie do domu matki. Będzie na nią wściekła, że kłamała w sprawie śmierci ojca. Z kolei Gonul stara się temu zaprzeczyć i wmówi córce kolejne kłamstwo. Mówi jej, że przyszedł do niej mąż pewnej kobiety, z którą siedziała w więzieniu, i zaczął ją szantażować. Zeynep daje się omamić matce. Tymczasem Ege znajdzie Taylana i spróbuje wyciągnąć od niego prawdę, ale mężczyzna nie zamierza nic mówić. Ich rozmowę z ukrycia będzie obserwować Cihan. Gdy chłopak odejdzie, pojawi się gangster. Okazuje się, że to Cihan sprowadził Taylana, aby wykorzystać go do własnych celów. Gangster zamierza w ten sposób zbliżyć się do Zeynep, a także powstrzymać ją od zeznań w sprawie śmierci Melodi,

Podczas spaceru w parku Hulya i Naciye zauważą Bahar, rozmawiającą z Leventem. Kobiety postanowią podsłuchać z ukrycia ich rozmowę. W tym czasie Bahar będzie szantażować lekarza, że ujawni kompromitujące nagranie, jeśli on nie poślubi jej starszej siostry. Levent ulegnie dziewczynie nie tylko ze względu na utratę reputacji, ale przede wszystkim dla dobra Sili. Gdy Bahar spostreże Naciye i Hulyę, postanowi przekazać im nowinę. Kobiety będą zaskoczone wiadomością o nadchodzących zaręczynach. Naciye poczuje ulgę, bo pozbędzie się problemów z Silą, a jej matka może przestanie ją szantażować. Z kolei Hulyi zależy na dobru brata i uważa, że małżeństwo dawnej ukochanej z lekarzem go zrani. Tymczasem Kuzey przypadkiem dowiadie się o planach Leventa. Prawnik spróbuje wyjaśnić tę sytuację z Silą. Zaskoczy dziewczynę tą wiadomością, lecz ona jest gotowa na ślub ze swoim lekarzem, aby w ten sposób uchronić małżeństwo Bahar przed rozpadem. Gdy Levent pojawi się w domu Kuzeya, między mężczyznami wybuchnie awantura. Prawnik nie będzie chciał dopuścić do zaręczyn dawnej ukochanej z jej lekarzem. Nie może zrozumieć, jak Levent może wejść w związek z własną pacjentką.

Miłość i nadzieja - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Miłość i nadzieja można oglądać na antenie TVP2 o 17:20 od poniedziałku do soboty.