placeholder
Reklama
placeholder

Muppety powracają. Dołączy do nich Sabrina Carpenter

Serial Muppety niebawem będzie obchodził wyjątkowy jubileusz. Z tej okazji powstaje specjalny projekt, w którym wystąpi Sabrina Carpenter. Jedna z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia połączy siły z kultowymi kukiełkami. Co wiadomo o nadchodzącej produkcji?
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  muppety 
the muppet show sabrina carpenter
Kadry z serialu Muppety i teledysku Sabriny Carpenter fot. IMDb / YouTube: Sabrina Carpenter
Reklama

Fani serialu Muppety mają powody do radości. W 2026 roku na Disney+ trafi zupełnie nowy odcinek specjalny, którego gwiazdą będzie Sabrina Carpenter. Jedna z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia została również producentką wykonawczą odcinka. Specjalna odsłona Muppetów z jej udziałem powstaje z okazji 50. rocznicy premiery oryginalnego serialu. Jak dowiedział się portal The Hollywood Reporter, niewykluczone, że odcinek specjalny będzie zarazem odcinkiem pilotażowym nowego sezonu serialu z udziałem kukiełek. Co jeszcze o nim wiadomo?

Muppety: odcinek specjalny z udziałem Sabriny Carpenter

Muppety szykują się na wielki powrót. W nadchodzącym odcinku specjalnym, uwielbiani bohaterowie powrócą do teatru, aby wyprodukować program rozrywkowy. Wszystko wskazuje na to, że jego gościem będzie Sabrina Carpenter. Disney+ poinformował w mediach społecznościowych, że nadchodząca produkcja będzie widowiskiem pełnym muzyki, komedii i mnóstwa chaosu. Wiadomo też, że nie zabraknie w niej Kermita Żaby, Panny Piggy, Misia Fazi, Gonzo oraz jego ekipy.

Za ruchy kukiełek w odcinku specjalnym odpowiedzą doświadczeni artyści tacy jak Bill Barretta, Dave Goelz, Eric Jacobson, Peter Linz, David Rudman i Matt Vogel. Scenarzystką oraz drugą producentką wykonawczą produkcji została Albertina Rizzo (Shining Vale), a za jego reżyserię odpowie Alex Timbers (Mozart w miejskiej dżungli), który również został producentem wykonawczym - podobnie jak Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver oraz Alex McAtee z Point Gray Pictures. David Lightbody, Leigh Slaughter i Michael Steinbach będą z kolei producentami wykonawczymi dla The Muppets Studio. Ponadto za odcinek specjalny odpowiedzą wytwórnie 20th Television i Disney Branded Television.

Data premiery specjalnego odcinka Muppetów nie jest jeszcze znana. 

Źródło: Instagram: @disneyplus / The Hollywood Reporter

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  muppety 
the muppet show sabrina carpenter
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Psy Netflix
-

Netflix rozbija bank. Pasikowski szykuje serial oparty na legendarnym polskim filmie

2 HIM
-

Miał być hit, a jest klapa. Recenzje filmu Jestem nim już w sieci

3 Tales from the Woods - Śpiąca królewna
-

Ten nowy serial pokaże baśnie takimi, jakimi były: jako mroczną przestrogę

4 A gdyby...?
-

Marvel Zombies nie miało być pierwszym spin-offem A gdyby...? Były inne plany

5 Knull #1 - zapowiedź komiksu Marvela
-

Pierwszy solowy komiks Boga Symbiontów w historii Marvela. Jest zapowiedź

6 Tego lata stałam się piękna: sezon 3 - premiera w 2025
-

Serial nie skończy się na 3. sezonie. Hit z Amazon Prime Video dostanie jeszcze film

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

7

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jest komentarz

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jes...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV