Muppety powracają. Dołączy do nich Sabrina Carpenter

fot. IMDb / YouTube: Sabrina Carpenter

Fani serialu Muppety mają powody do radości. W 2026 roku na Disney+ trafi zupełnie nowy odcinek specjalny, którego gwiazdą będzie Sabrina Carpenter. Jedna z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia została również producentką wykonawczą odcinka. Specjalna odsłona Muppetów z jej udziałem powstaje z okazji 50. rocznicy premiery oryginalnego serialu. Jak dowiedział się portal The Hollywood Reporter, niewykluczone, że odcinek specjalny będzie zarazem odcinkiem pilotażowym nowego sezonu serialu z udziałem kukiełek. Co jeszcze o nim wiadomo?

Muppety: odcinek specjalny z udziałem Sabriny Carpenter

Muppety szykują się na wielki powrót. W nadchodzącym odcinku specjalnym, uwielbiani bohaterowie powrócą do teatru, aby wyprodukować program rozrywkowy. Wszystko wskazuje na to, że jego gościem będzie Sabrina Carpenter. Disney+ poinformował w mediach społecznościowych, że nadchodząca produkcja będzie widowiskiem pełnym muzyki, komedii i mnóstwa chaosu. Wiadomo też, że nie zabraknie w niej Kermita Żaby, Panny Piggy, Misia Fazi, Gonzo oraz jego ekipy.

Za ruchy kukiełek w odcinku specjalnym odpowiedzą doświadczeni artyści tacy jak Bill Barretta, Dave Goelz, Eric Jacobson, Peter Linz, David Rudman i Matt Vogel. Scenarzystką oraz drugą producentką wykonawczą produkcji została Albertina Rizzo (Shining Vale), a za jego reżyserię odpowie Alex Timbers (Mozart w miejskiej dżungli), który również został producentem wykonawczym - podobnie jak Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver oraz Alex McAtee z Point Gray Pictures. David Lightbody, Leigh Slaughter i Michael Steinbach będą z kolei producentami wykonawczymi dla The Muppets Studio. Ponadto za odcinek specjalny odpowiedzą wytwórnie 20th Television i Disney Branded Television.

Data premiery specjalnego odcinka Muppetów nie jest jeszcze znana.