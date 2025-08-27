Nowe odcinki Na dobre i na złe. Kiedy premiera sezonu?

fot. TVP

Na dobre i na złe to serial, który zadebiutował na antenie TVP2 w 1999 roku i do tej pory cieszy się popularnością wśród widzów. Akcja serialu rozgrywa się w szpitalu, w podwarszawskiej Leśnej Górze. Widzowie śledzą losy kolejnych ekip lekarzy, ich zawodowe dylematy, ale także często dramatyczne wydarzenia z prywatnego życia medyków z Leśnej Góry. Głównym miejscem wydarzeń jest oddział chirurgii, choć produkcja pokazuje też pracę innych oddziałów. Każdy odcinek zazwyczaj przedstawia kilka wątków medycznych – przypadki pacjentów trafiających do szpitala z różnymi schorzeniami lub w wyniku wypadków. Lekarze muszą diagnozować i leczyć często skomplikowane lub rzadkie przypadki medyczne. Równolegle do wątków medycznych, serial skupia się na życiu osobistym bohaterów. Widzowie śledzą ich relacje, romanse, problemy rodzinne i zawodowe wzloty i upadki. Te osobiste historie często przeplatają się z wątkami medycznymi. Do tej pory widzowie obejrzeli 959 epizodów serialu. Kiedy startuje nowy sezon?

Na dobre i na złe z nowym sezonem. Kiedy premiera?

Tegoroczna przerwa wakacyjna w emisji nowych odcinków Na dobre i na złe trwała od 29 maja 2025 roku. Oznacza to, że widzowie przez ponad 3 miesiące musieli czekać na premierowe epizody serialu. Jego 27. sezon rozpocznie się w środę 10 września 2025 roku. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień na antenie TVP2 o 20:55. Przyniosą one ogromne emocje – od przełomowych zmian w życiu Blanki Milewskiej po dramatyczne wydarzenia, które mogą przesądzić o przyszłości całej Leśnej Góry.