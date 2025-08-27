Reklama
placeholder

Nowe odcinki Na dobre i na złe. Kiedy premiera sezonu?

Na dobre i na złe cieszy się popularnością od ponad 25 lat. Już jesienią widzowie obejrzą 27. sezon telenoweli. Poznajcie szczegóły emisji.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Na dobre i na złe 
fot. TVP
Reklama

Na dobre i na złe to serial, który zadebiutował na antenie TVP2 w 1999 roku i do tej pory cieszy się popularnością wśród widzów. Akcja serialu rozgrywa się w szpitalu, w podwarszawskiej Leśnej Górze. Widzowie śledzą losy kolejnych ekip lekarzy, ich zawodowe dylematy, ale także często dramatyczne wydarzenia z prywatnego życia medyków z Leśnej Góry. Głównym miejscem wydarzeń jest oddział chirurgii, choć produkcja pokazuje też pracę innych oddziałów. Każdy odcinek zazwyczaj przedstawia kilka wątków medycznych – przypadki pacjentów trafiających do szpitala z różnymi schorzeniami lub w wyniku wypadków. Lekarze muszą diagnozować i leczyć często skomplikowane lub rzadkie przypadki medyczne. Równolegle do wątków medycznych, serial skupia się na życiu osobistym bohaterów. Widzowie śledzą ich relacje, romanse, problemy rodzinne i zawodowe wzloty i upadki. Te osobiste historie często przeplatają się z wątkami medycznymi. Do tej pory widzowie obejrzeli 959 epizodów serialu. Kiedy startuje nowy sezon?

Na dobre i na złe z nowym sezonem. Kiedy premiera?

Tegoroczna przerwa wakacyjna w emisji nowych odcinków Na dobre i na złe trwała od 29 maja 2025 roku. Oznacza to, że widzowie przez ponad 3 miesiące musieli czekać na premierowe epizody serialu. Jego 27. sezon rozpocznie się w środę 10 września 2025 roku. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień na antenie TVP2 o 20:55. Przyniosą one ogromne emocje – od przełomowych zmian w życiu Blanki Milewskiej po dramatyczne wydarzenia, które mogą przesądzić o przyszłości całej Leśnej Góry.

 

Źródło: TVP

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Na dobre i na złe 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Sisu 2
-

Kontynuacja Sisu z krwawym zwiastunem. Bohater stanie naprzeciw Armii Czerwonej

2 Syn Cieśli
-

Zwiastun kontrowersyjnego religijnego filmu. Nicholas Cage w roli głównej

3 Toksyczny mściciel (The Toxic Avenger) - cover
-

Pierwsze oceny Toksycznego Mściciela. Jak wypadł nowy film z Peterem Dinklagem?

4 Harry Potter
-

Reżyser filmów z Harrym Potterem o nowej wersji. "To po prostu to samo"

5 Mortal Kombat 2
-

Nowe zapowiedzi Mortal Kombat 2. Tak prezentują się Skorpion i Baraka

6 37. Namor - w środowisku wodnym jest postacią trudną do zatrzymania – jako jedyny z członków swojego plemienia potrafi oddychać zarówno pod wodą, jak i na lądzie. Jego siła fizyczna jest tak wielka, że M’Baku porównał ją z tą, którą dysponuje Hulk. Namor jest postacią długowieczną, potrafi hipnotyzować istoty przebywające w wodzie, ma nadludzką wytrzymałość i odporność, może także latać.
-

Namor powraca do MCU! Aktor zdradza, jak się o tym dowiedział - będziecie zaskoczeni!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

5

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

8

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

9

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

10

Śmierć na planie Emily w Paryżu. Co wiadomo w sprawie?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV