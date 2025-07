Nick Cave przekazał do księgarni 2000 książek. Fani muzyka szybko zareagowali

fot. Instagram: @oxfambookshophove / Wikimedia Commons: Raph_PH

Nick Cave jest znany przede wszystkim jako lider zespołu Nick Cave & The Bad Seeds. Fani kina mogą kojarzyć go również z roli kompozytora ścieżek dźwiękowych do produkcji takich jak Gangster, 20 000 dni na Ziemi, Blondynka, Back to Black. Historia Amy Winehouse czy Potwory od Ryana Murphy'ego. Nie jest tajemnicą, że Cave pasjonuje się nie tylko muzyką i kinem ale też między innymi literaturą. Muzyk jeszcze do niedawna miał w swojej prywatnej kolekcji 2 tysiące książek. Jakiś czas temu stały się one częścią instalacji artystycznej prezentowanej w różnych krajach. Okazuje się, że w lipcu 2025 roku książki te zostały przekazane do pewnej księgarni. Na wieść o tym fani muzyka od razu wyruszyli na zakupy.

Nick Cave przekazał swoje książki na cele charytatywne

2000 książek z prywatnej kolekcji Nicka Cave'a trafiło do księgarni charytatywnej w Hove. Należy ona do organizacji humanitarnej Oxfam, która walczy z ubóstwem i niesprawiedliwym traktowaniem społeczności na świecie. Niedługo po tym, jak przedstawiciel muzyka przekazał powieści do księgarni, fani zaczęli masowo zjeżdżać się na miejsce w ich poszukiwaniu. Nie było to dla nich jednak zbyt łatwe zadanie, gdyż Nick Cave nie podpisywał swoich książek. W poszczególnych egzemplarzach pozostawił za to notatki sporządzone charakterystycznym pismem. Z niektórych książek Cave zapomniał nawet wyciągnąć rzeczy takie jak mapa Stanów Zjednoczonych, paczka po papierosach czy koperta z napisem ''Luke's Tooth'' zawierająca... ząb mleczny najprawdopodobniej należący do jego obecnie 34-letniego syna Luke'a.

Maggie Rea, zastępczyni kierownika Oxfam Bookshop Hove, twierdzi, że to, co zaczęło dziać się w księgarni po przebyciu na miejsce książek Cave'a, jest ''absolutnym szaleństwem''. Przekazała też:

W książkach można odszukać subtelne notatki. Znaleźliśmy też bilety lotnicze, pocztówki i tym podobne. Posiadanie czegoś, co należało do Nicka, z pewnością znaczy dla ludzi bardzo wiele.

Poniżej możecie zobaczyć, jak wyglądają książki z prywatnej kolekcji Nicka Cave'a na półkach księgarni: