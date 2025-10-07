Ninja vs Ninja: Jan Tatarowicz ponownie w programie. Co jeszcze wydarzy się w nowym odcinku?

fot. materiały prasowe Polsat

Program Ninja vs Ninja wystartował na antenie Polsatu 2 września 2025 roku. To już jedenasta edycja sportowych zawodów Ninja, ale pierwsza w takim wydaniu. W tym sezonie zobaczymy najlepszych zawodników z różnych stron świata. Poznamy przedstawicieli tej ekstremalnej dyscypliny sportu m.in. z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Litwy, Malty i Szwajcarii. Zobaczymy w akcji zwycięzców edycji Ninja Warrior z Francji, zwyciężczynię Ninja Warrior UK oraz zdobywcę Góry Midoriyama z austriackiej edycji programu, jedynego zawodnika z tytułem Ninja poza Jankiem Tatarowiczem w tej stawce. W najnowszej edycji Ninja vs Ninja widzowie ponownie usłyszą doskonale znany duet komentatorów, który tworzą Jerzy Mielewski i Łukasz "Juras" Jurkowski. Nie zabraknie gości specjalnych. Do tej pory widzowie obejrzeli cztery odcinki programu. Co wydarzy się w kolejnym?

Ninja vs Ninja: Jan Tatarowicz w programie

Na gliwickich torach czeka nas kulminacja sportowych emocji – ostatni odcinek eliminacyjny! Tu każdy ruch będzie ważył więcej niż kiedykolwiek, a presja sięgnie zenitu. Nerwy ze stali, błyskawiczna reakcja i nieugięta determinacja zdecydują, kto dotrze do półfinału, a kto pożegna się z marzeniami. Zwycięży tylko perfekcja. Do rywalizacji stanie Jan Tatarowicz „Tatar” – żywa legenda polskiego ninja i jedyny zawodnik w kraju, który wspiął się na mityczną górę Midoriyama. To nazwisko od lat elektryzuje fanów ekstremalnych zmagań i budzi respekt u rywali na całym świecie. Choć jego droga na szczyt była pełna wyrzeczeń, treningów i niezliczonych prób, była tego warta. Teraz Tatar ponownie wystartuje, by pokazać, że wciąż jest niekwestionowanym liderem sceny ninja i tchnie ducha walki w biało-czerwonych. Czy legenda zapisze kolejne wielkie zwycięstwo w swojej historii? Wraz z Jankiem na torach pojawi się cała plejada mistrzów, którzy swoją pasją, historią i sportowym charakterem udowadniają, że świat ninja nie ma granic.

W wyścigu wystartuje też Grzegorz Matyszewski, Szymon Michalski, Grzegorz Niecko, Grzegorz Haracz.

Do międzynarodowej rywalizacji dołączy m.in. Thomas Matthews z Bristolu. Ten brytyjski fizjoterapeuta od lat związany ze wspinaczką i od 2022 roku z ninja, jest rekordzistą OCR100 w Wielkiej Brytanii i wicemistrzem krajowych zawodów ninja. W 2023 roku poleciał do USA, gdzie zajął 15. miejsce w Ninja Warrior Athletes. W życiu stawia na rodzinę i pomaganie innym w powrocie do sprawności, a w sporcie inspirują go Polacy – Kasia Jonaczyk i Jan Tatarowicz. Teraz sam pokaże, że potrafi wspiąć się na szczyt.

Poznamy też Dżoela Mattli ze Zurychu. Ten 31-letni model i sportowiec to zwycięzca Ninja Warrior Austria 2022 oraz rekordzista Guinnessa w consecutive flying bar jumps – wyczyn, w którym skacze, trzymając poprzeczkę z jednej podpory na drugą, nie upuszczając jej. Mattli imponuje także ekstremalnymi wyzwaniami – wykonał human flag na gondoli podczas jazdy w górę oraz pokonał tor Ninja Warrior Extreme na wysokości 200 m, przywiązany liną bungee. Na co dzień trenuje surfing, snowboard, kalistenikę i piłkę nożną. Mówi w pięciu językach i łączy karierę modela, aktora i speakera w branży sportowo-rozrywkowej. Jego polskim idolem jest Jan Tatarowicz, który pozostaje dla niego inspiracją, a motto życiowe brzmi: „Know no limits!”. Teraz Dżoel pokaże, że ekstremalny sport i determinacja nie znają granic.

Zapowiada się niezwykle mocny odcinek z samymi kozakami, a został już tylko 1 złoty bilet, który uprawnia do bezpośredniego wejścia do finału. Kto dołączy do najmocniejszej grupy, w której trzech zawodników to przedstawiciele „reszty świata”? To Samuel Folsom ze Stanów Zjednoczonych, Ole Janek z Niemiec i Clément Gravier z Francji. Nasi dwaj reprezentanci, których ominie rozgrywka w półfinale to do tej pory: Witalij Orichowski i Jakub Gitlin.

Ninja vs Ninja: kiedy oglądać?

Premierowe odcinki programu Ninja vs Ninja można oglądać co wtorek o 20:30 na antenie Polsatu.