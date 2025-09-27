Przeczytaj w weekend
Rafał Maserak zadebiutował w roli jurora Tańca z Gwiazdami. Co warto o nim wiedzieć?

Co warto wiedzieć o Rafale Maseraku?
Klaudia Woźniak
Rafał Maserak fot. Facebook: Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami
Rafał Maserak zadebiutował w roli jurora w j w 14. edycji programuTaniec z Gwiazdami. Wraz z nim przy jurorskim stole zasiedli Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk i Tomasz WygodaRafał Maserak już wcześniej był znany fanom programu z roli tancerza. Przed udziałem w Tańcu z Gwiazdami odniósł też wiele sukcesów na parkiecie. Rafał Maserak w przeszłości miał okazję zaprezentować swoje taneczne umiejętności również na wielu międzynarodowych festiwalach. Co warto o nim wiedzieć?

Ile lat i wzrostu ma Rafał Maserak i skąd pochodzi?

Rafał Maserak urodził się 17 lutego 1984 roku. W 2025 roku skończył 41 lat. Ma 186 cm wzrostu i pochodzi z Warszawy.

Rafał Maserak - czy ma partnerkę i dzieci?

Partnerką Rafała Maseraka jest Małgorzata Lis. Prawniczka stroni jednak od świata show businessu. Rafał Maserak i jego partnerka 4 marca 2020 roku doczekali się syna, któremu dali na imię Leonard.

Rafał Maserak - kariera. Od tancerza i aktora do jurora Tańca z Gwiazdami

Rafał Maserak zaczął interesować się tańcem już w wieku 10 lat. Przed dołączeniem do Tańca z Gwiazdami odniósł wiele sukcesów zarówno jako tancerz, jak i choreograf. Rafał Maserak trzy razy zdobył wicemistrzostwo Polski w ''10 tańcach'', w tym w latynoamerykańskich i standardowych. Dwukrotnie zdobył też wicemistrzostwo Polski w tańcach latynoamerykańskich. Rafał Maserak reprezentował na nasz kraj również na międzynarodowych festiwalach tańca w Blackpool. Był też zwycięzcą i finalistą turniejów tanecznych takich jak francuski Paris Open, austriacki Austrian Open czy włoski Gold Master czy German Open. Ponadto ma na swoim koncie współpracę z grupą taneczną Agustina Egurroli o nazwie Volt.

Od 2005 do 2011 roku Rafał Maserak występował jako tancerz w programie Taniec z Gwiazdami, który był wówczas emitowany na antenie TVN. Aktor towarzyszył na parkiecie gwiazdom takim jak Małgorzata Foremniak, Katarzyna Figura, Weronika Książkiewicz, Omena Mensah, Sylwia Gruchała czy Klaudia Carlos. Na liście jego tanecznych partnerek znalazły się też Anna Mucha i Julia Kamińska, z którymi zwyciężył 10. oraz 11. edycję show. Rafała Maseraka nie zabrakło również w programie Polsatu Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami, w którym występuje od 2014 roku. Zanim został w nim jurorem, tancerz walczył o Kryształową Kulę między innymi z Olgą Kalicką, Elżbietą Romanowską, Anną Cieślak, Magdaleną ''Kajrą'' Kajrowicz czy Angeliką Muchą.

Rafał Maserak miał okazję sprawdzić się również w roli aktora. W 2004 roku zagrał w jednym z odcinków serialu Pierwsza Miłość. W 2006 roku z kolei wystąpił w produkcji Na dobre i na złe, gdzie również pojawił się gościnnie. Rafał Maserak ma nas swoim koncie także występ w programie Top Chef. Gwiazdy od kuchni, który zwyciężył. Poza tym próbował swoich sił programie Ninja Warrior PolskaRafał Maserak w przeszłości miał okazję wcielić się też w rolę jurora. W 2010 roku oceniał uczestników programu Viva Królowie densfloru

Rafał Maserak jest obecnie aktywny w mediach społecznościowych. Jego profil na Instagramie można znaleźć pod nazwą @rmaserak.

 

Źródło: Instagram: @rmaserak

Klaudia Woźniak
