Robert Motyka pracował w bibliotece. Co warto o nim wiedzieć?

fot. materiały prasowe TVN

Reklama

Robert Motyka to kabareciarz, prezenter i konferansjer, którego od 7 września 2025 roku widzowie mogą oglądać na antenie TTV w roli współprowadzącego nowej odsłony kultowego programu Idź na całość!. Występuje tam u boku Zygmunta Chajzera. Artysta ma już doświadczenie w prowadzeniu formatów rozrywkowych, bo robił to w przeszłości. Co warto wiedzieć o Robercie Motyce?

Ile lat ma Robert Motyka i skąd pochodzi?

Robert Motyka urodził się 7 czerwca 1974 roku. W 2025 roku skończył 51 lat. Pochodzi z Sieniawy Żarskiej, a obecnie mieszka w Warszawie.

Jakie wykształcenie ma Robert Motyka?

Robert Motyka jest absolwentem technikum weterynaryjnego w Jeleniej Górze.

Czy Robert Motyka jest w związku?

Robert Motyka od ponad 34 lat jest w szczęśliwym związku z Moniką, którą poślubił w 2008 roku.

Czy Robert Motyka ma dzieci?

Robert Motyka jest ojcem dwójki dzieci - syna Wiktora i córki Hanny.

Czy Robert Motyka ma rodzeństwo?

Robert Motyka ma brata Tomka.

Jak rozwijała się kariera Roberta Motyki?

Robert Motyka po ukończeniu technikum weterynaryjnego nie dostał się do szkoły aktorskiej i rozpoczął pracę w wiejskiej bibliotece. Tam jednak trafił na grupę niezależnej młodzieży i zaczął tworzyć kabaret. W 1995 roku trafił do lokalnego radia Jowisz. Potem była kariera radiowca w Złotych Przebojach, Blue FM i kultowym Roxy FM. W 2004 roku współzałożył kabaret Paranienormalni. Kabaretowe sukcesy otworzyły mu drzwi do telewizji. Satyryk prowadził takie programy jak Kabaret. Super Show Dwójki czy Paranienormalni Tonight. Robert Motyka prowadzi też własny kanał na YouTubie pod nazwą Komisariat towarzyski, gdzie przeprowadza wywiady w stylu luźnym, a jednak merytorycznym. W 2022 roku z tatą Tadeuszem wziął udział w poruszającym programie TTV zatytułowanym Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec. Pokazał w nim swoje prywatne oblicze. Kabareciarz jest też organizatorem Letnich Spotkań Kabaretowych Ściernisko, a wolnym czasie biega maratony.

Robert Motyka prowadzi profil na Instagramie o nazwie @robert_motyka_official.