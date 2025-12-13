Przeczytaj w weekend
GTA Online z dużą aktualizacją. A Safehouse in the Hills to m.in. luksusowe wille i powrót Michaela

Do GTA Online trafiła kolejna duża aktualizacja. A Safehouse in the Hills wprowadza do gry między innymi luksusowe rezydencje oraz nową zawartość fabularną.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  gta 
gta online
GTA Online: A Safehouse in the Hills fot. Rockstar Games
Choć wielu graczy wyczekuje już jakichkolwiek nowych informacji na temat Grand Theft Auto VI, które ma zadebiutować w przyszłym roku, Rockstar Games nie zapomina o dalszym rozwoju GTA Online.

Niedawno gra otrzymała dużą aktualizację zatytułowaną A Safehouse in the Hills, która pozwala graczom zamieszkać w jednej z trzech ekskluzywnych posiadłości: The Richman Villa, Tongva Estate lub Vinewood Residence. Każda z nich oferuje nie tylko efektowne widoki, ale także rozbudowane zaplecze — m.in. garaż na dwadzieścia pojazdów, prywatne lądowisko dla helikoptera, salon tatuażu, fryzjera oraz możliwość posiadania psa lub kota. Nowością jest również asystent AI, który ułatwia podróże po mapie oraz zarządzanie wirtualnymi biznesami.

Aktualizacja wprowadza także nową zawartość fabularną w postaci serii misji KnoWay Out, w których gracze pomogą Aviemu Schwartzmanowi zdemaskować tajną sieć masowej inwigilacji. Dodano również nowe samochody oraz kreator misji, dzięki któremu społeczność może projektować i udostępniać własne scenariusze rozgrywki.

Listę nowości w A Safehouse in the Hills zamyka powrót Michaela de Santy. Znany i lubiany bohater pojawia się w zwiastunie aktualizacji, a w opisie na oficjalnej stronie Rockstar Games zasugerowano, że może on stać się „cennym sojusznikiem”, gdy zajdzie taka potrzeba.

Źródło: informacja prasowa

