Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Zwiastun Lords of the Fallen 2 zachwyca nie tylko klimatem. Tylko posłuchajcie tej muzyki!

Na The Game Awards 2025 zaprezentowano zwiastun Lords of the Fallen II, czyli kolejnej gry z gatunku soulslike, przygotowywanej przez polskie studio CI Games. W materiale możemy usłyszeć utwór jednego z niezwykle popularnych zespołów.
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  the game awards 2025 
zwiastun Lords of the Fallen 2 The Game Awards lords of the fallen II
Lords of the Fallen II fot. CI Games
Reklama

Na The Game Awards 2025 zaprezentowano pierwszy zwiastun Lords of the Fallen 2, czyli kontynuacji produkcji z 2023 roku. Podobnie jak poprzedniczka, będzie to mroczny soulslike z akcją osadzoną w świecie nękanym przez złych bogów i krwawą magię. Premierę gry zaplanowano na rok 2026, jak na razie nie podając konkretnego terminu. 

Sequel ma być nie tylko większy i bardziej rozbudowany od pierwszej części, ale także zaoferuje zdecydowanie bardziej krwawy system walki. Przedsmak tego dostaliśmy już w pierwszym zwiastunie, w którym możemy zobaczyć niektóre z brutalnych finisherów. Zabawa w grze możliwa będzie zarówno w trybie solo, jak i w kooperacji, nie zabraknie też opcjonalnej rozgrywki PvP.

Zaskakuje również muzyka wykorzystana w zwiastunie Lords of the Fallen II. W tle prezentowanych wydarzeń słyszymy cover utworu „It’s a Sin” (oryginalnie w wykonaniu Pet Shop Boys), przygotowany przez niezwykle popularny szwedzki zespół Ghost.

Jesteśmy niesamowicie podekscytowani, że pierwszy materiał z rozgrywki Lords of the Fallen II prezentujemy na TGA - powiedział James Lowe, reżyser gry. Kontynuację tworzymy i rozwijamy zgodnie z naszą filozofią, która zakłada “stawianie graczy na pierwszym miejscu”. Z niecierpliwością czekamy na ich reakcje, szczególnie na opinie dotyczące szybkości i brutalności systemu walki, znacznie większej różnorodności przeciwników oraz bardziej spektakularnych starć z bossami. A to dopiero początek…

Źródło: informacja prasowa

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  the game awards 2025 
zwiastun Lords of the Fallen 2 The Game Awards lords of the fallen II
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Zwierzogród 2
-

Zwierzogród 2 z historycznym rekordem. Żadna animacja nie zrobiła tego tak szybko

2 Animal Farm
-

Folwark zwierzęcy - Andy Serkis pokazuje zwiastun. W sieci wybucha krytyka

3 Hand
-

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - wrogowie Daredevila w filmie. Znamy ich ze starego serialu

4 GTA Online: A Safehouse in the Hills
-

GTA Online z dużą aktualizacją. A Safehouse in the Hills to m.in. luksusowe wille i powrót Michaela

5 Control Resonant
-

Prawdziwe szaleństwo! Zobaczcie zwiastun kontynuacji Control

6 Monarch: Dziedzictwo potworów
-

Monarch - tak wygląda Godzilla w 2. sezonie. Król Potworów jest wściekły

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s08e11

My Hero Academia

s16e06

Gold Rush: Alaska

s39e08

s2025e243

Anderson Cooper 360

s2025e48

Firing Line with Margaret Hoover

s01e03

Surely Tomorrow

s02e11

s02e11

Tales of Wedding Rings
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jamie Foxx
Jamie Foxx

ur. 1967, kończy 58 lat

Steve Buscemi
Steve Buscemi

ur. 1957, kończy 68 lat

Ewa Gawryluk
Ewa Gawryluk

ur. 1967, kończy 58 lat

Taylor Swift
Taylor Swift

ur. 1989, kończy 36 lat

Kristen Dalton
Kristen Dalton

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-
Spoilery

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

4

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

7

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

8

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

9

Quentin Tarantino skrytykował Matthew Lillarda. Aktor nie omieszkał odpowiedzieć

10

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV