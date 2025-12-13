Zwiastun Lords of the Fallen 2 zachwyca nie tylko klimatem. Tylko posłuchajcie tej muzyki!
Na The Game Awards 2025 zaprezentowano zwiastun Lords of the Fallen II, czyli kolejnej gry z gatunku soulslike, przygotowywanej przez polskie studio CI Games. W materiale możemy usłyszeć utwór jednego z niezwykle popularnych zespołów.
Na The Game Awards 2025 zaprezentowano pierwszy zwiastun Lords of the Fallen 2, czyli kontynuacji produkcji z 2023 roku. Podobnie jak poprzedniczka, będzie to mroczny soulslike z akcją osadzoną w świecie nękanym przez złych bogów i krwawą magię. Premierę gry zaplanowano na rok 2026, jak na razie nie podając konkretnego terminu.
Sequel ma być nie tylko większy i bardziej rozbudowany od pierwszej części, ale także zaoferuje zdecydowanie bardziej krwawy system walki. Przedsmak tego dostaliśmy już w pierwszym zwiastunie, w którym możemy zobaczyć niektóre z brutalnych finisherów. Zabawa w grze możliwa będzie zarówno w trybie solo, jak i w kooperacji, nie zabraknie też opcjonalnej rozgrywki PvP.
Zaskakuje również muzyka wykorzystana w zwiastunie Lords of the Fallen II. W tle prezentowanych wydarzeń słyszymy cover utworu „It’s a Sin” (oryginalnie w wykonaniu Pet Shop Boys), przygotowany przez niezwykle popularny szwedzki zespół Ghost.
Źródło: informacja prasowa
