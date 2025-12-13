Przeczytaj w weekend
Spider-Man: Całkiem nowy dzień - wrogowie Daredevila w filmie. Znamy ich ze starego serialu

W filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień będzie większe powiązanie ze światem Daredevila niż sądziliśmy. Obecność Punishera to nie jedyna rzecz. Nieoficjalnie poinformowano o złoczyńcach, którzy w komisach zawsze są związani z popularnym Daredevilem.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień MCU
Hand fot. materiały prasowe
Spider-Man: Całkiem nowy dzień to pierwszy film o Pajączku w MCU, którego stawka będzie o wiele mniejsza niż do tej pory - na poziomie miasta. Chociaż - na razie - nie mamy zobaczyć na ekranie Charliego Coxa w roli Daredevila (potencjalnie taki występ mógłby być spoilerem wobec planów na kolejne sezony Odrodzenia), osoby z nim związane pojawią się na ekranie. Punisher został ogłoszony od razu, a teraz Daniel Richtman donosi, że pojawi się organizacja zwana Hand.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - wrogowie Daredevila na ekranie

Organizacja Hand ma pojawić się w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień i do tego w strojach wiernych komiksom. To zgrywa się z wcześniejszymi przeciekami o tym, że Spider-Man walczy z ninja, bo wojownicy tej organizacji, z którą najczęściej zmagał się Daredevil, wyglądają właśnie jak ninja. Nie wiadomo, jak dużą rolę Hand odegra, ale wygląda na to, że to jedno z wielu zagrożeń, z którymi Spider-Man będzie się zmagać jako superbohater walczący o Nowy Jork.

Przypomnijmy, że widzowie znający seriale Marvela już widzieli Hand na ekranie. Organizacja pojawiła się w Daredevilu i Defenders, czyli dwóch produkcjach swego czasu tworzonych dla Netflixa. Ta wersja Hand nie była jednak wierna komiksom, co spotkało się z krytyką. Niewykluczone, że ich pojawienie się w kinowym filmie to zaledwie wstęp do większej roli w kolejnych sezonach serialu Daredevil: Odrodzenie.

Richtman dodał, że - na ten moment - nadal Daredevil nie pojawi się w filmie. Dokrętki są zaplanowane na wiosnę 2026 roku, więc wszystko jeszcze może się zmienić.

Źródło: comicbookmovie.com

Powiązane filmy
2026
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Przygodowy

Najnowsze

1 Animal Farm
-

Folwark zwierzęcy - Andy Serkis pokazuje zwiastun. W sieci wybucha krytyka

2 GTA Online: A Safehouse in the Hills
-

GTA Online z dużą aktualizacją. A Safehouse in the Hills to m.in. luksusowe wille i powrót Michaela

3 Lords of the Fallen II
-

Zwiastun Lords of the Fallen 2 zachwyca nie tylko klimatem. Tylko posłuchajcie tej muzyki!

4 Control Resonant
-

Control 2 to teraz Control: Resonant. Kiedy premiera gry?

5 Monarch: Dziedzictwo potworów
-

Monarch - tak wygląda Godzilla w 2. sezonie. Król Potworów jest wściekły

6 Doktor Doom
-
Spoilery

Avengers: Doomsday oficjalnie z 4 zwiastunami w kinach. Marvel ryzykuje, fani są wściekli

Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

