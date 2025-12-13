Spider-Man: Całkiem nowy dzień - wrogowie Daredevila w filmie. Znamy ich ze starego serialu
W filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień będzie większe powiązanie ze światem Daredevila niż sądziliśmy. Obecność Punishera to nie jedyna rzecz. Nieoficjalnie poinformowano o złoczyńcach, którzy w komisach zawsze są związani z popularnym Daredevilem.
Spider-Man: Całkiem nowy dzień to pierwszy film o Pajączku w MCU, którego stawka będzie o wiele mniejsza niż do tej pory - na poziomie miasta. Chociaż - na razie - nie mamy zobaczyć na ekranie Charliego Coxa w roli Daredevila (potencjalnie taki występ mógłby być spoilerem wobec planów na kolejne sezony Odrodzenia), osoby z nim związane pojawią się na ekranie. Punisher został ogłoszony od razu, a teraz Daniel Richtman donosi, że pojawi się organizacja zwana Hand.
Spider-Man: Całkiem nowy dzień - wrogowie Daredevila na ekranie
Organizacja Hand ma pojawić się w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień i do tego w strojach wiernych komiksom. To zgrywa się z wcześniejszymi przeciekami o tym, że Spider-Man walczy z ninja, bo wojownicy tej organizacji, z którą najczęściej zmagał się Daredevil, wyglądają właśnie jak ninja. Nie wiadomo, jak dużą rolę Hand odegra, ale wygląda na to, że to jedno z wielu zagrożeń, z którymi Spider-Man będzie się zmagać jako superbohater walczący o Nowy Jork.
Przypomnijmy, że widzowie znający seriale Marvela już widzieli Hand na ekranie. Organizacja pojawiła się w Daredevilu i Defenders, czyli dwóch produkcjach swego czasu tworzonych dla Netflixa. Ta wersja Hand nie była jednak wierna komiksom, co spotkało się z krytyką. Niewykluczone, że ich pojawienie się w kinowym filmie to zaledwie wstęp do większej roli w kolejnych sezonach serialu Daredevil: Odrodzenie.
Richtman dodał, że - na ten moment - nadal Daredevil nie pojawi się w filmie. Dokrętki są zaplanowane na wiosnę 2026 roku, więc wszystko jeszcze może się zmienić.
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1967, kończy 58 lat
ur. 1957, kończy 68 lat
ur. 1967, kończy 58 lat
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1986, kończy 39 lat