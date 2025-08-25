Nie uwierzycie, co Seth Rogen robi z fanami. Zaskakujące wyznanie
Seth Rogen nie raz udowodnił, że zasłużył na miano jednego z najbardziej wyluzowanych aktorów Hollywood. Okazuje się, że fani aktora osobiście mieli okazję się o tym przekonać. Seth Rogen wyznał, jaką nietypową prośbę nieraz otrzymał i dlaczego na nią przystał.
Seth Rogen zdobył sympatię widzów przede wszystkim dzięki rolom w komediowych produkcjach takich jak Sąsiedzi, Supersamiec, Wpadka czy Cicha noc. Poza tymi produkcjami aktor jest ceniony między innymi za swój charakterystyczny, "wyluzowany" wizerunek w Hollywood. Okazuje się, że niektórzy fani aktora zdążyli to wykorzystać i poprosili go o to, aby... zapalił z nimi trawkę. Aktor wyznał w jednym z wywiadów, że zgodził się na niejedną taką prośbę.
Seth Rogen pali trawkę z fanami
Seth Rogen jest naprawdę wyluzowany nie tylko na ekranie. W wywiadzie w podcaście Josha Horowitza Happy Sad Confused aktor stwierdził, że jego fani doskonale zdają sobie z tego sprawę i chcą z nim ''tylko palić trawkę''. Nie ukrywał też, że nie ma z tym problemu:
Warto wspomnieć, że Seth Rogen wcześniej wyznał w wywiadzie dla The Guardian, że codziennie pali mar*huanę i uważa ją za ''bardzo terapeutyczną część codziennej podróży''. Wspomniał też:
Wspomniany fragment wywiadu Setha Rogena w podcaście Happy Sad Confused możecie zobaczyć poniżej:
Źródło: YouTube: Josh Horowitz / The Guardian