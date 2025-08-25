Nie uwierzycie, co Seth Rogen robi z fanami. Zaskakujące wyznanie

fot. Universal Pictures

Seth Rogen zdobył sympatię widzów przede wszystkim dzięki rolom w komediowych produkcjach takich jak Sąsiedzi, Supersamiec, Wpadka czy Cicha noc. Poza tymi produkcjami aktor jest ceniony między innymi za swój charakterystyczny, "wyluzowany" wizerunek w Hollywood. Okazuje się, że niektórzy fani aktora zdążyli to wykorzystać i poprosili go o to, aby... zapalił z nimi trawkę. Aktor wyznał w jednym z wywiadów, że zgodził się na niejedną taką prośbę.

Seth Rogen pali trawkę z fanami

Seth Rogen jest naprawdę wyluzowany nie tylko na ekranie. W wywiadzie w podcaście Josha Horowitza Happy Sad Confused aktor stwierdził, że jego fani doskonale zdają sobie z tego sprawę i chcą z nim ''tylko palić trawkę''. Nie ukrywał też, że nie ma z tym problemu:

Ludzie chcą ze mną tylko palić trawkę. (...) Jeśli odnoszę wrażenie, że to będzie dla tej osoby naprawdę wyjątkowe, to czasami to robię. Nie raz myślałem sobie, że to dla tej osoby wielka chwila i najmniej, co mogę zrobić, to przyjąć z nią kilka buchów.

Warto wspomnieć, że Seth Rogen wcześniej wyznał w wywiadzie dla The Guardian, że codziennie pali mar*huanę i uważa ją za ''bardzo terapeutyczną część codziennej podróży''. Wspomniał też:

Z pewnością reaguje na nią inaczej niż inni ludzie. Byłem na imprezach, na których paliliśmy jointa. Czułem się dobrze i żyłem swoim życiem, a inni wchodzili w nowy, mroczny okres trwający trzy miesiące. Po latach spotkałem tych ludzi na imprezie i powiedzieli mi: ''ostatni raz, kiedy cię widziałem, był ostatnim razem, kiedy paliłem trawkę. To było okropne''.

Wspomniany fragment wywiadu Setha Rogena w podcaście Happy Sad Confused możecie zobaczyć poniżej: