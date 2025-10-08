placeholder
Ślub od pierwszego wejrzenia doczeka się kolejnej edycji? Już wiadomo

Czy Ślub od pierwszego wejrzenia doczeka się kolejnej odsłony?
Ania Szczudlińska
ślub od pierwszego wej... 
fot. TVN
 Ślub od pierwszego wejrzenia to eksperyment społeczny, który polega na tym, że dwoje obcych sobie ludzi bierze ślub przed urzędnikiem stanu cywilnego. W pary dobierają ich eksperci biorący pod uwagę szereg kryteriów, w tym m.in. testy psychologiczne, a także wzrost, wiek czy doświadczenie życiowe oraz cechy charakteru. To reality show jest oparte na duńskim formacie pod tytułem Gift Ved Forste Blik. Jego pierwsza polska odsłona miała premierę w 2016 roku. Jesienią 2025 roku widzowie mogą oglądać już jego 11. edycję, która jest obecnie emitowana na antenie TVNDla wielbicieli produkcji mamy dobrą wiadomość. Program będzie kontynuowany. Co dotychczas wiadomo o nadchodzącym sezonie?

 Ślub od pierwszego wejrzenia: 12. edycja powstanie

Casting do 12. edycji programu Ślub od pierwszego wejrzeniawystartował. Chętni, którzy chcą wziąć udział w eksperymencie mogą zgłaszać się do lutego 2026 roku. Następnie odbędą się zdjęcia, a emisja produkcji nastąpi prawdopodobnie jesienią 2026 roku. Tak, jak w poprzedniej odsłonie, w roli ekspertek widzowie mają ponownie zobaczyć Zuzannę Butryn (psycholożka i terapeutka), Julittę Dębska (trenerka rozwoju osobistego, coach relacji oraz Hannę Kąkol (coach).

Źródło: Wirtualne media

