Pogrzeb Stanisława Soyki. Są pierwsze szczegóły

Stanisław Soyka był jednym z najbardziej cenionych polskich muzyków. W dniu swojej śmierci 21 sierpnia 2025 roku miał wystąpić podczas specjalnego koncertu na Top of the Top Festival​u w Sopocie. Pierwsze szczegóły pogrzebu legendarnego artysty są już znane.
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Stanisław Soyka w programie Szansa na sukces fot. TVP / fragment programu Szansa na sukces
Stanisław Soyka był jednym z najbardziej cenionych polskich artystów. Wokalista jazzowy, kompozytor, pianista, skrzypek i poeta zmarł 21 sierpnia 2025 roku w wieku 66 lat. Jego ciało zostało wtedy znalezione w sopockim hotelu. Tego samego dnia miał wystąpić na koncercie Orkiestra Mistrzom podczas  Top of the Top Festivalu w Sopocie. Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną śmierci Stanisława Soyki. Znane są za to pierwsze szczegóły na temat jego pogrzebu.

Tak ma wyglądać pogrzeb Stanisława Soyki

Stanisław Soyka zostanie pochowany na warszawskich Powązkach, a uroczystość pogrzebowa będzie miała charakter państwowy. Dokładna data pogrzebu nie jest jeszcze znana. Na ten moment wiadomo jedynie, że odbędzie się on w drugim tygodniu września. Takie informacje w rozmowie z Faktem przekazała osoba z otoczenia artysty:

Trudno jeszcze mówić o konkretnej dacie, wszystko jest ustalane, natomiast będzie to drugi tydzień września, a uroczystość pogrzebowa będzie miała charakter państwowy. Stanisław Soyka spocznie na warszawskich Powązkach.

Po odejściu Stanisława Soyki prokuratura przekazała w rozmowie z Faktem, że wszczęte zostało śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci (jest to standardowa procedura). Po przeprowadzeniu sekcji zwłok artysty nie stwierdzono obrażeń na ciele. Wykluczono również udział osób trzecich. Za około miesiąc powinny być dostępne wyniki badań histopatologicznych.

Źródło: Fakt

