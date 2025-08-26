Pamiętacie Susan Boyle z brytyjskiego Mam talent? Przeszła metamorfozę

fot. ITV / fragment programu Britain's Got Talent

Susan Boyle zdobyła ogromną popularność w 2009 roku. Zawdzięcza ją swojemu niezwykle poruszającemu występowi w 3. edycji Britain's Got Talent, czyli brytyjskiej edycji programu Mam talent!. Wykonała tam utwór I Dreamed A Dream z musicalu Nędznicy i już w pierwszych sekundach występu zachwyciła zarówno publiczność, jak i jurorów. Susan Boyle trafiła do wielkiego finału programu, ostatecznie zdobywając 2. miejsce. Widzowie do dziś zachwycają się jej głosem i śledzą jej dalsze losy w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje obecnie ponad 160 tysięcy osób. To właśnie tam artystka pochwaliła się metamorfozą.

Tak dziś wygląda Susan Boyle z Britain's Got Talent

Susan Boyle w 2025 roku skończyła 64 lata. Po udziale w Britain's Got Talent wydała kilka albumów takich jak I Dreamed a Dream czy The Gift, które również zdobyły uznanie słuchaczy. W 2022 roku artystka niestety musiała zrobić sobie przerwę od muzyki po tym, jak doznała poważnego udaru mózgu. Artystka - podobnie jak jej fani - bardzo martwiła się o to, że nie będzie już w stanie wrócić na scenę. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. W maju 2025 roku 64-latka ogłosiła swój powrót do studia nagraniowego. W sierpniu znów zaskoczyła fanów, tym razem tym, że przefarbowała włosy na blond. Metamorfoza artystki przypadła do gustu internautom, którzy zostawili pod najnowszymi zdjęciami wiele pozytywnych słów. Są oni zgodni co do tego, że ''wygląda fantastycznie'' i ''promienieje''.

Na najnowszym zdjęciu, którym podzieliła się z fanami, artystka zapozowała z u boku muzyków Sama Fendera i Lewisa Capaldiego. Oto jak dziś wygląda Susan Boyle: