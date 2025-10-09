Szpital św. Anny: Piotr Cyrwus dołącza do obsady. Kogo zagra?

fot. materiały prasowe TVN

Reklama

Szpital św. Anny to serial medyczny, który zadebiutował pod koniec lutego 2025 roku na antenie TVN. Akcja produkcji toczy się w Krakowie, a jej fabuła skupia się na losach pięciu lekarek, opowiadając zarazem historie setek pacjentów jednego szpitala. Każdy odcinek serialu to też ciekawe przypadki medyczne, często skomplikowane i zaskakujące. Widzowie mogą przyjrzeć się emocjonującej i trudnej pracy na SOR-ze, podnoszącej adrenalinę jeździe karetką czy dyżurom na kardiologii, gdzie każdego dnia odbywa się walka o bicie ludzkich serc. Bohaterki raz wygrywają tę batalię, innym razem muszą się pogodzić z porażką. Jednak tylko dzięki przyjaźni są w stanie otrząsnąć się z nadmiaru emocji i wrócić do swojego życia. Widzowie mogą obecnie oglądać 2. sezon serialu.

Piotr Cyrwus zagra w Szpitalu św. Anny. W jaką postać się wcieli?

Jedną z kluczowych postaci w 2. sezonie serialu jest Maciej Bilewicz (Piotr Stramowski), który bardzo dobrze dogaduje się Katarzyną Hajduk, a jego syn Olek, zaprzyjaźnił się z jej młodszymi dziećmi Wandzią i Igorkiem. Istotny jest też wątek Zyty, której serce zaczęło bić mocniej do Pawła, a także Marty, która jest nękana przez stalkera. Okazuje się, że to nie koniec emocji, bo już wkrótce w Szpitalu św. Anny pojawi się nowa postać. Do obsady dołączył Piotr Cyrwus. Kilka dni temu w Dzień Dobry TVN aktor zdradził, że zagra tzw. czarny charakter. Czy grany przez niego Jacek Strecker wpłynie na pracę szpitala, a może namiesza w życiu któreś z bohaterek? Odpowiedź na pytania poznamy już niebawem.

Szpital św. Anny: kiedy oglądać?

Szpital św. Anny można oglądać od poniedziałku do piątku o 16:50 na antenie TVN.