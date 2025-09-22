placeholder
Wpadka w Tańcu z Gwiazdami. Ta para upadła na parkiecie

Jedna z par podczas 2. odcinka Tańca z Gwiazdami zakończyła swoj taniec nieplanowanym akcentem.
Ania Szczudlińska
Tagi:  taniec z gwiazdami 
Fot. Polsat
17. edycja programu Taniec z Gwiazdami zadebiutowała na antenie Polsatu 14 września 2025 roku. Ta odsłona jest jubileuszowa, bo mija dokładnie 20 lat od pierwszej edycji tanecznego show w Polsce. Wciąż cieszy się ono jednak popularnością wśród widzów. Pierwszy odcinek tej edycji zgromadził przed telewizorami dwa miliony osób. Drugi epizod z pewnością także cieszył się sporym zainteresowaniem i nie brakowało w nim emocji, bo każdy z zaprezentowanych na parkiecie tańców miał je w sobie.  Jedna z par zakończyła swój taniec w nieoczekiwany sposób. 

Taniec z Gwiazdami: Maurycy Popiel i Sara Janicka zaliczyli upadek 

Maurycy Popiel i Sara Janicka w 2. odcinku 17. edycji Tańca z Gwiazdami zatańczyli quickstepa do piosenki pod tytułem It’s not unusual z  repertuaru Toma Jonesa. Niestety ich układ nie zakończył się tak jak planowali. Para przewróciła się na parkiet, ponieważ nie trafili w ławkę, na której mieli usiąść. Ten rekwizyt był również wykorzystany przez nich na początku choreografii. Na szczęście, choć wywrotka była spektakularna, nikomu nic się nie stało. Jurorzy zastanawiali się nawet czy to zdarzenie nie było celowo zaplanowane i nie byli zgodni  w swoich przemyśleniach na ten temat. Ostatecznie Maurycy Popiel i Sara Janicka za swój taniec otrzymali 32 punkty. 

Przypominamy, że 17. edycję Tańca z Gwiazdami można oglądać co niedzielę o 19:55 na antenie Polsatu.

Źródło: Materiały prasowe Polsat

