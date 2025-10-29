Reklama
Terrifier: aktorka pozywa twórców filmu. Zarzuty są poważne

Kilka lat po premierze pierwszego z filmów z przerażającej serii Terrifier Catherine Corcoran​ postanowiła pozwać jego twórców. Aktorka stwierdziła między innymi, że ci nie wywiązali się z ustaleń finansowych​. Kolejne zarzuty są znacznie poważniejsze.
Klaudia Woźniak
Tagi:  terrifier 
Kadr z filmu Terrifier fot. materiały prasowe
Terrifier jest uważany za jeden z najbrutalniejszych slasherów ostatnich lat. Przypomnijmy, że kiedy Klaun Art w 2022 roku powrócił w sequelu filmu, niektóre sceny z jego udziałem okazały się tak przerażające, że doprowadziły do omdleń na salach kinowych. Pierwsza odsłona przygód maniakalnego klauna również nie stroniła od mrożących krew w żyłach momentów. W jednej z pamiętnych scen wystąpiła Catherine Corcoran. Okazuje się, że kilka lat po premierze slashera aktorka postanowiła pozwać jego twórców, wyznając, że na planie filmowym przeżyła prawdziwy koszmar

Za co aktorka z Terrifiera pozwała twórców filmu?

Reżyser i producent filmu Terrifier mogą mieć poważne kłopoty. Jak dowiedział się portal Variety Catherine Corcoran pod koniec października 2025 roku wniosła do federalnego sądu w Kalifornii pozew przeciwko Damienowi Leone, Philowi Falcone'owi oraz spółkom stojącym za serią - Dark Age Cinema i Fuzz on the Lens Productions. 33-latka twierdzi, że pomimo braku jej pisemnej zgody twórcy rozpowszechnili materiały o charakterze sek*ualnym z jej udziałem. W związku z tym oskarżyła ich o oszustwo, m*lestowanie sek*ualne i zarzuciła im naruszenie kontraktu. Ponadto stwierdziła, że twórcy serii nie wywiązali się z ustaleń finansowych i domaga się od nich rozliczenia zysków. Pozew składa się z łącznie siedmiu zarzutów, a prawnicy Catherine Corcoran opisali sprawę jako:

Przykład zbyt częstych nadużyć producentów niskobudżetowego filmu wobec młodej aktorki, poprzez oszustwo, m*lestowanie i zdradę zaufania.

W pozwie Catherine Corcoran wspomniała również, że podczas zdjęć była przywiązana za kostki przez ponad 10 godzin i musiała wtedy przebywać w pomieszczeniu, w którym temperatura była poniżej zera. Jest też przekonana, że złe warunki na planie przyczyniły się do tego, że niedługo po tym, jak zakończyła zdjęcia, lekarze zdiagnozowali u niej obrzęk czaszki oraz uszkodzenie błony bębenkowej. Poza tym aktorka zauważyła, że wypłata (1% udziału z zysków) na jaką umówiła się z twórcami filmu stała się nieadekwatna do sukcesu filmów. Zarobiły one w sumie ponad 105 milionów dolarów na świecie. Catherine Corcoran twierdzi, że za swoją rolę otrzymała jedynie 1816 dolarów (około 6 600 złotych).

Twórcy Terrifiera nie odnieśli się jeszcze do zarzutów. Slasher nie jest obecnie dostępny do obejrzenia w streamingu. Jego zwiastun znajdziecie poniżej:

Źródło: Variety

