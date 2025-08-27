Reklama
The Floor z drugim sezonem. Kiedy premiera?

The Floor to teleturniej prowadzony przez Mikołaja Roznerskiego. Program spodobał się widzom i doczeka się kolejnego sezonu. Kiedy emisja nowych odinków?
Ania Szczudlińska
Tagi:  the floor 
fot. materiały prasowe TVN
The Floor to dynamiczny teleturniej, w którym stu uczestników staje do walki w serii pojedynków na najbardziej spektakularnej arenie quizowej na świecie. Cała "podłoga" podzielona jest na pola. Uczestnicy zaczynają grę z przypisanym polem oraz własną kategorią wiedzy. Wyzywając sąsiadów na pojedynki mogą przejmować ich teren. Pierwszy uczestnik pojedynku wybierany jest losowo i sam wskazuje swojego przeciwnika spośród osób stojących wokół jego pola na “podłodze”. Kategorie są różnorodne – od sportowców i hollywoodzkich aktorów, przez kultowe budynki, po faunę i florę. Po każdym pojedynku zwycięzca staje przed dylematem. Czy walczyć z kolejnym przeciwnikiem, aby zyskać jeszcze więcej terytorium i zaryzykować wszystko? Czy może zachować swoje obecne terytorium i pozwolić losowi wybrać nowego pretendenta? Tu potrzeba znacznie więcej niż samej wiedzy. Liczy się szybkość, strategia i przewidywanie ruchów rywali. Zwycięzca może być tylko jeden.

Pierwsza polska edycja The Floor zadebiutowała na antenie TVN w maju 2025 roku. Telewidzowie chętnie oglądali emocjonujące pojedynki pomiędzy uczestnikami  i wiadomo, że program doczeka się kolejnej edycji. Kiedy wystartuje 2. sezon?

The Floor: kiedy premiera nowego sezonu?

Teleturniej The Floor powróci na antenę stacji TVN już w poniedziałek 1 września 2025 roku. Kolejne odcinki emitowane będzie od poniedziałku do czwartku o 20:55

