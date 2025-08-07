The Voice Kids: skład trenerów 9. edycji ujawniony. Kto dołączył do Tribbsa?

fot. Waldemar Kompała, Arsen Petrovych / TVP

Reklama

The Voice Kids zadebiutował na antenie polskiej telewizji w 2018 roku. Od tamtej pory program cieszy się ogromną popularnością. Jego uczestnikami są dzieci w wieku od 8 do 15 lat obdarzone talentem wokalnym. Na każdym z etapów ich występy na scenie oceniają jurorzy. Do tej pory format doczekał się ośmiu edycji. Zwycięzcą ostatniej była Zosia Wójcik. Internetowy casting do kolejnej odsłony zakończył się w maju tego roku, a nagrania rozpoczęły się na początku sierpnia 2025 roku. Już wiadomo, że miejsce Nataszy Urbańskiej na czerwonym fotelu zajął Tribbs, który zadebiutuje w roli trenera. Kto jeszcze znalazł się w gronie jurorów najnowszej edycji programu?

The Voice Kids 9: kogo zobaczymy w jury?

Od pierwszej edycji The Voice Kids skład trenerów kilkakrotnie się zmieniał, a ich rola w programie jest bardzo istotna. W trakcie przesłuchań w ciemno to oni decydują, kto przejdzie dalej. Następnie pracują z wybranymi osobami w obrębie swoich drużyn w kolejnych etapach. Przypomnijmy, że funkcję trenerów w programie pełnili Edyta Górniak, Dawid Kwiatkowski Natasza Urbańska. Od samego początku na czerwonym fotelu przez 8. edycji zasiadali Tomson i Baron, ale tego duetu nie zobaczymy w kolejnej odsłonie muzycznego show. Ich miejsce zajmie Blanka.

[Kochani, dołączam do ekipy „The Voice Kids” - nie mogę w to uwierzyć! Jestem niesamowicie szczęśliwa. Nie mogę się doczekać, jak złowimy najwspanialsze, największe talenty w tym kraju. Oprócz mnie na fotelach zasiądzie Tribbs, no i wiadomo, Cleo. Będzie niesamowicie! Roznosi mnie już energia. Czuję, że będzie moc.

Cleo nie kryje swojej radości w związku ze startem nagrań do nowej edycji:

Moi drodzy, wielkimi krokami zbliża się nowy sezon „The Voice Kids”. Jestem ogromnie ciekawa i podekscytowana, nie ukrywam, ponieważ do ekipy trenerskiej dołącza również Blanka i Tribbs. Także szykują się niespodzianki, a ja jestem podekscytowana też z tego względu, że będę małym przewodnikiem dla nowych trenerów po świecie „The Voice Kids”. No i oczywiście nie możemy się doczekać nowych talentów, wspaniałych dzieciaków, które na bank pokochacie.

9. edycja The Voice Kids będzie miała swoją premierę wiosną 2026 roku.