The Voice Kids: skład trenerów 9. edycji ujawniony. Kto dołączył do Tribbsa?
Wiosną 2026 roku wystartuje 9. edycja The Voice Kids. Już wiadomo, kto tym razem będzie oceniać umiejętności wokalne uczestników i zasiądzie na czerwonym fotelu.
The Voice Kids zadebiutował na antenie polskiej telewizji w 2018 roku. Od tamtej pory program cieszy się ogromną popularnością. Jego uczestnikami są dzieci w wieku od 8 do 15 lat obdarzone talentem wokalnym. Na każdym z etapów ich występy na scenie oceniają jurorzy. Do tej pory format doczekał się ośmiu edycji. Zwycięzcą ostatniej była Zosia Wójcik. Internetowy casting do kolejnej odsłony zakończył się w maju tego roku, a nagrania rozpoczęły się na początku sierpnia 2025 roku. Już wiadomo, że miejsce Nataszy Urbańskiej na czerwonym fotelu zajął Tribbs, który zadebiutuje w roli trenera. Kto jeszcze znalazł się w gronie jurorów najnowszej edycji programu?
The Voice Kids 9: kogo zobaczymy w jury?
Od pierwszej edycji The Voice Kids skład trenerów kilkakrotnie się zmieniał, a ich rola w programie jest bardzo istotna. W trakcie przesłuchań w ciemno to oni decydują, kto przejdzie dalej. Następnie pracują z wybranymi osobami w obrębie swoich drużyn w kolejnych etapach. Przypomnijmy, że funkcję trenerów w programie pełnili Edyta Górniak, Dawid Kwiatkowski Natasza Urbańska. Od samego początku na czerwonym fotelu przez 8. edycji zasiadali Tomson i Baron, ale tego duetu nie zobaczymy w kolejnej odsłonie muzycznego show. Ich miejsce zajmie Blanka.
Cleo nie kryje swojej radości w związku ze startem nagrań do nowej edycji:
9. edycja The Voice Kids będzie miała swoją premierę wiosną 2026 roku.
Źródło: Materiały prasowe TVP