placeholder
Reklama
placeholder

Tom Holland wspomina Lip Sync Battle. Ojciec ostrzegał go przed tym występem

Tom Holland przed laty wystąpił w programie Lip Sync Battle, a jego show przeszło do historii. Okazuje się, że ojciec 29-latka nie był zadowolony z jego wizji występu i próbował przekonać go, żeby jednak nie wystąpił przed publicznością.
Autopromocja
tpb-vod

Tom Holland przed laty wystąpił w programie Lip Sync Battle, a jego show przeszło do historii. Okazuje się, że ojciec 29-latka nie był zadowolony z jego wizji występu i próbował przekonać go, żeby jednak nie wystąpił przed publicznością.
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  tom holland 
lip sync battle
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  tom holland 
lip sync battle
Tom Holland w filmie Spider-Man i programie Lip Sync Battle fot. Sony Pictures Entertainment / YouTube: Comedy Central Latinoamérica
Reklama

Tom Holland w 2017 roku wystąpił w programie Lip Sync Battle (jego uczestnicy próbują jak najlepiej zsynchronizować ruchy ust z podłożonym dźwiękiem). Zatańczył tam między innymi do utworu Umbrella Rihanny przebrany w... kabaretki, gorset i perukę. Pomalował nawet usta czerwoną pomadką. Na scenie towarzyszyła mu Zendaya, z którą jeszcze tego samego roku zaczął oficjalnie się spotykać. Para wcześniej poznała się na planie filmu Spider-Man: Homecoming i jest ze sobą do dziś. Co ciekawe, niektórzy internauci są przekonani, że to właśnie podczas wspomnianego występu Zendaya zdała sobie sprawę, że jest zakochana w aktorze. Odważne show Toma Hollanda przeszło do historii jako jeden z najbardziej ikonicznych momentów Lip Sync Battle i doczekało się już ponad 166 tysięcy odtworzeń na YouTubie. Okazuje się, że ojciec aktora nie był przekonany co do tego, że występ jest dobrym pomysłem.

Ojciec Toma Hollanda był przeciwny jego występowi w Lip Sync Battle

Dominic Holland - choć sam jest komikiem - próbował przekonać swojego syna, żeby zrezygnował ze swojej wizji występu w Lip Sync Battle. Tom Holland na początku sierpnia 2025 roku wspomniał o tym w rozmowie z Gordonem Ramsayem w jego programie Scrambled:

To było świetne, bo nikt nie wiedział o tym, że potrafię tańczyć. Trzymałem to w tajemnicy, nie wiem dlaczego. Wszedłem z przytupem [na scenę]. Wtedy pojawiła się ta maszyna do deszczu i pomyślałem: 'Pier**lę, chcę założyć kabaretki. Zrobię to. Chcę też perukę i żeby kostium zmienił się w locie. Kiedy powiedziałem o tym tacie, odpowiedział: ''Synu, nie sądzę, że to dobry pomysł. Nie powinieneś tego robić''. Wydaje mi się, że martwił się wtedy o to, że za szybko stanę się zbyt sławny. Chciał, żebym nie brał udziału w programach telewizyjnych, abym choć częściowo mógł cieszyć się młodością.

Tom Holland stwierdził też, że jego fani w szczególności wspominają właśnie ten  występ:

Jeśli mam być szczery, to ze wszystkich rzeczy, nad którymi pracowałem, w które wkładałem serce, duszę, krew, pot i łzy – Lip Sync Battle to rzecz, którą wszyscy wspominają. Nigdy nie jest to Spider-Man czy jakiś inny film, tylko zawsze Lip Sync Battle. To mnie prześladuje.

Ikoniczny występ Toma Hollanda w Lip Sync Battle możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: YouTube: Gordon Ramsay

Reklama
placeholder

Najnowsze

1 2. David Corenswet - Superman (2025)
-

Co dalej z Supermanem? Potwierdzenie filmu zaintrygowało fanów

2 Mafia: The Old Country
-

Mafia: The Old Country - recenzje już w sieci. Nowa odsłona serii podzieliła recenzentów

3 Wojna światów
-

To najgorszy film 2025 roku. Zdobył miażdżące opinie krytyków

4 Wednesday - sezon 2
-

Pierwsze recenzje 2. sezonu Wednesday. Czy trzyma poziom pierwszej odsłony?

5 Wicked: Na dobre
-

Jak zapowiada się powrót do Oz? Kolejne sceny z Wicked: Na dobre zachwycają!

6 The Cut
-

Orlando Bloom jako emerytowany bokser wracający na ring. Zobacz zwiastun The Cut

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Grafika promująca audiobook Harry Potter
-

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

3 Zdjęcie promujące 2. sezon serialu Wednesday
-

Wednesday 2 – kiedy premiera odcinków, fabuła, obsada. Co czeka widzów w drugim sezonie?

4

Maciej Mindak nie żyje. Agent nieruchomości znany z TVN miał 38 lat

5

Hannah Montana powróci? Miley Cyrus postawiła sprawę jasno

6

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

7

Przyczyna śmierci Ozzy’ego Osbourne’a jest już znana

8

Wiedza to potęga zniknęła ze sklepów z aplikacjami. Co się dzieje z kultową grą?

9

Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki: gdzie i o której oglądać koncert?

10

Gdzie oglądać zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta Polski?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Spotify z nową funkcją personalizacji. Czego dotyczy?

Spotify z nową funkcją personalizacji. Czego dotyczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV