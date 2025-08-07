Tom Holland wspomina Lip Sync Battle. Ojciec ostrzegał go przed tym występem
Tom Holland przed laty wystąpił w programie Lip Sync Battle, a jego show przeszło do historii. Okazuje się, że ojciec 29-latka nie był zadowolony z jego wizji występu i próbował przekonać go, żeby jednak nie wystąpił przed publicznością.
Tom Holland w 2017 roku wystąpił w programie Lip Sync Battle (jego uczestnicy próbują jak najlepiej zsynchronizować ruchy ust z podłożonym dźwiękiem). Zatańczył tam między innymi do utworu Umbrella Rihanny przebrany w... kabaretki, gorset i perukę. Pomalował nawet usta czerwoną pomadką. Na scenie towarzyszyła mu Zendaya, z którą jeszcze tego samego roku zaczął oficjalnie się spotykać. Para wcześniej poznała się na planie filmu Spider-Man: Homecoming i jest ze sobą do dziś. Co ciekawe, niektórzy internauci są przekonani, że to właśnie podczas wspomnianego występu Zendaya zdała sobie sprawę, że jest zakochana w aktorze. Odważne show Toma Hollanda przeszło do historii jako jeden z najbardziej ikonicznych momentów Lip Sync Battle i doczekało się już ponad 166 tysięcy odtworzeń na YouTubie. Okazuje się, że ojciec aktora nie był przekonany co do tego, że występ jest dobrym pomysłem.
Ojciec Toma Hollanda był przeciwny jego występowi w Lip Sync Battle
Dominic Holland - choć sam jest komikiem - próbował przekonać swojego syna, żeby zrezygnował ze swojej wizji występu w Lip Sync Battle. Tom Holland na początku sierpnia 2025 roku wspomniał o tym w rozmowie z Gordonem Ramsayem w jego programie Scrambled:
Tom Holland stwierdził też, że jego fani w szczególności wspominają właśnie ten występ:
Ikoniczny występ Toma Hollanda w Lip Sync Battle możecie zobaczyć poniżej:
