Tom Holland wspomina Lip Sync Battle. Ojciec ostrzegał go przed tym występem

Tom Holland w 2017 roku wystąpił w programie Lip Sync Battle (jego uczestnicy próbują jak najlepiej zsynchronizować ruchy ust z podłożonym dźwiękiem). Zatańczył tam między innymi do utworu Umbrella Rihanny przebrany w... kabaretki, gorset i perukę. Pomalował nawet usta czerwoną pomadką. Na scenie towarzyszyła mu Zendaya, z którą jeszcze tego samego roku zaczął oficjalnie się spotykać. Para wcześniej poznała się na planie filmu Spider-Man: Homecoming i jest ze sobą do dziś. Co ciekawe, niektórzy internauci są przekonani, że to właśnie podczas wspomnianego występu Zendaya zdała sobie sprawę, że jest zakochana w aktorze. Odważne show Toma Hollanda przeszło do historii jako jeden z najbardziej ikonicznych momentów Lip Sync Battle i doczekało się już ponad 166 tysięcy odtworzeń na YouTubie. Okazuje się, że ojciec aktora nie był przekonany co do tego, że występ jest dobrym pomysłem.

Ojciec Toma Hollanda był przeciwny jego występowi w Lip Sync Battle

Dominic Holland - choć sam jest komikiem - próbował przekonać swojego syna, żeby zrezygnował ze swojej wizji występu w Lip Sync Battle. Tom Holland na początku sierpnia 2025 roku wspomniał o tym w rozmowie z Gordonem Ramsayem w jego programie Scrambled:

To było świetne, bo nikt nie wiedział o tym, że potrafię tańczyć. Trzymałem to w tajemnicy, nie wiem dlaczego. Wszedłem z przytupem [na scenę]. Wtedy pojawiła się ta maszyna do deszczu i pomyślałem: 'Pier**lę, chcę założyć kabaretki. Zrobię to. Chcę też perukę i żeby kostium zmienił się w locie. Kiedy powiedziałem o tym tacie, odpowiedział: ''Synu, nie sądzę, że to dobry pomysł. Nie powinieneś tego robić''. Wydaje mi się, że martwił się wtedy o to, że za szybko stanę się zbyt sławny. Chciał, żebym nie brał udziału w programach telewizyjnych, abym choć częściowo mógł cieszyć się młodością.

Tom Holland stwierdził też, że jego fani w szczególności wspominają właśnie ten występ:

Jeśli mam być szczery, to ze wszystkich rzeczy, nad którymi pracowałem, w które wkładałem serce, duszę, krew, pot i łzy – Lip Sync Battle to rzecz, którą wszyscy wspominają. Nigdy nie jest to Spider-Man czy jakiś inny film, tylko zawsze Lip Sync Battle. To mnie prześladuje.

Ikoniczny występ Toma Hollanda w Lip Sync Battle możecie zobaczyć poniżej: