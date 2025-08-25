Tomasz Karolak śpiewa w zespole. Co o nim wiemy?

fot. materiały prasowe Polsat

Tomasz Karolak jest aktorem filmowym, serialowym i teatralnym. Został odznaczony Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Oprócz aktorstwa bliska jego sercu jest muzyka. Aktor ma swój zespół pod nazwą Pączki w Tłuszczu, który tworzy z Bartoszem Miecznikowskim. Ich najpopularniejszy singiel nosi tytuł Tylko bądź. Teraz będzie mógł sprawdzić się w zupełnie nowej roli. Aktor jest jednym z z uczestników 17. edycji programu Taniec z Gwiazdami, którą można oglądać w Polsacie od niedzieli 14 września 2025 roku. O Kryształową Kulę walczy w parze z Izabelą Skierską. Co warto wiedzieć o Tomaszu Karolaku?

Ile lat ma Tomasz Karolak i skąd pochodzi?

Tomasz Karolak urodził się 21 czerwca 1971 roku. W 2025 roku skończył 54 lata. Pochodzi z Radomia, a obecnie mieszka w Warszawie.

Jakie wykształcenie ma Tomasz Karolak

Tomasz Karolak ukończył Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Warto wspomnieć, że dostał się do niej za czwartym podejściem.

Czy Tomasz Karolak jest w związku?

Życie miłosne Tomasza Karolaka od lat wzbudza zainteresowanie. Aktor w przeszłości był związany m.in. z Magdaleną Boczarską czy Iloną Ostrowską. Od kilku lat pozostaje w nieformalnym i burzliwym związku z Violą Kołakowską.

Czy Tomasz Karolak ma dzieci?

Tomasz Karolak ma dwójkę dzieci - córkę Lenę i syna Leona.

Czy Tomasz Karolak ma rodzeństwo?

Tomasz Karolak ma brata Piotra.

Role i kariera Tomasza Karolaka

Tomasz Karolak na scenie debiutował w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Występował w wielu najbardziej prestiżowych teatrach krakowskich i warszawskich. Sam jako dyrektor kierował założonym przez siebie Teatrem IMKA. Zajmuje się też reżyserią oraz stand-upem. Na srebrnym ekranie debiutował rolą posterunkowego w produkcji Duże zwierzę w 2000 roku. Popularność zdobył rolami serialowymi i filmowymi. W 2020 był nominowany do Telekamery. Widzowie znają go z kultowych ról w takich hitach jak Rodzinka.pl, 39 i pół czy Listy do M. Tomasz Karolak jest też aktorem dubbingowym i lektorem.

Tomasz Karolak prowadzi profil na Instagramie o nazwie @tomasz_karolak_insta.