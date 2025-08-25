Reklama
placeholder

Tomasz Karolak śpiewa w zespole. Co o nim wiemy?

Tomasz Karolak zdał do szkoły teatralnej dopiero za czwartym razem. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  taniec z gwiazdami 
fot. materiały prasowe Polsat
Reklama

Tomasz Karolak jest aktorem filmowym, serialowym i teatralnym. Został odznaczony Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Oprócz aktorstwa bliska jego sercu jest muzyka. Aktor ma swój zespół pod nazwą Pączki w Tłuszczu, który tworzy z Bartoszem Miecznikowskim. Ich najpopularniejszy singiel nosi tytuł Tylko bądź. Teraz będzie mógł sprawdzić się w zupełnie nowej roli. Aktor jest jednym z z uczestników 17. edycji programu Taniec z Gwiazdami, którą można oglądać w Polsacie od niedzieli 14 września 2025 roku. O Kryształową Kulę walczy w parze z Izabelą Skierską. Co warto wiedzieć o Tomaszu Karolaku?

Ile lat ma Tomasz Karolak i skąd pochodzi?

Tomasz Karolak urodził się 21 czerwca 1971 roku. W 2025 roku skończył 54 lata. Pochodzi z Radomia, a obecnie mieszka w Warszawie.

Jakie wykształcenie ma Tomasz Karolak

Tomasz Karolak ukończył Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Warto wspomnieć, że dostał się do niej za czwartym podejściem. 

Czy Tomasz Karolak jest w związku?

Życie miłosne Tomasza Karolaka od lat wzbudza zainteresowanie. Aktor w przeszłości był związany m.in. z Magdaleną Boczarską czy Iloną Ostrowską. Od kilku lat pozostaje w nieformalnym i burzliwym związku z Violą Kołakowską.

Czy Tomasz Karolak ma dzieci?

Tomasz Karolak ma dwójkę dzieci - córkę Lenę i syna Leona.

Czy Tomasz Karolak ma rodzeństwo?

Tomasz Karolak ma brata Piotra.

 Role i kariera Tomasza Karolaka

Tomasz Karolak na scenie debiutował w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Występował w wielu najbardziej prestiżowych teatrach krakowskich i warszawskich. Sam jako dyrektor kierował założonym przez siebie Teatrem IMKA. Zajmuje się też reżyserią oraz stand-upem. Na srebrnym ekranie debiutował rolą posterunkowego w produkcji Duże zwierzę w 2000 roku. Popularność zdobył rolami serialowymi i filmowymi. W 2020 był nominowany do Telekamery.  Widzowie znają go z kultowych ról w takich hitach jak Rodzinka.pl, 39 i pół czy Listy do M. Tomasz Karolak jest też aktorem dubbingowym i lektorem.

Tomasz Karolak prowadzi profil na Instagramie o nazwie @tomasz_karolak_insta.

Źródło: Polsat

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  taniec z gwiazdami 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Death Stranding 2
-

Kojima ma już pomysł na Death Stranding 3. Nie chce jednak tworzyć gry

2 The Walking Dead: Daryl Dixon - 3. sezon
-

Nowe teasery z The Walking Dead: Daryl Dixon. Szykuje się dramatyczna walka w Hiszpanii

3 Sersi – jako jedna z Eternals, potrafi manipulować materią i zmieniać rzeczywistość wokół niej.
-

Brak ograniczeń problemem MCU? Tak twierdzi reżyserka niesławnego filmu

4 Booster Gold
-

Myślał, że będzie występować w MCU przez kolejne 10 lat. Porażka Eternals zmieniła wszystko

5 DZIKI
-

To pierwszy taki film w historii polskiego kina. Co jest wyjątkowego w DZIKIM?

6 Dune Awakening - DLC
-

Dune: Awakening się rozwija! Zapowiedziano darmową aktualizację i płatne DLC

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

8

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

9

Aubrey Plaza w pierwszym wywiadzie po śmierci męża. Zdobyła się na szczere wyznanie

10

Nie żyje Frank Caprio. Był znany jako 'najsympatyczniejszy sędzia na świecie'

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV