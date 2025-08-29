Przeczytaj w weekend
Top Model: data premiery 14. sezonu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

Top Model powraca na antenę TVN z kolejną edycją. Poznajcie szczegóły emisji programu.
Ania Szczudlińska
fot. Materiały prasowe TVN
Top Model to program telewizyjny emitowany na antenie TVN od 2010 roku. Produkcja bazuje na formacie amerykańskim America's Next Top Model. Uczestnikami show są osoby, których marzeniem jest kariera w modelingu. Mogą wziąć w nim udział Ci, którzy skończyli 18 lat, a osoby niepełnoletnie powyżej 16. roku życia muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Początkowo program był skierowany wyłącznie dla kobiet, ale od 2014 roku występują w nim również mężczyźni. Kiedy wystartuje kolejny sezon programu?

Top Model z 14. edycją. Co się zmieni?

Jesienią telewidzowie będą mogli obejrzeć 14. już odsłonę programu Top Model. W tej edycji w jury ponownie zasiądą Joanna Krupa, Katarzyna Sokołowska, Dawid Woliński oraz Marcin Tyszka. Michał Piróg natomiast wcieli się w rolę mentora i opiekuna uczestników.

Nowością sezonu jest Top Model Academy – przestrzeń mentoringowa, w której głos zabierają Ikony Top Model: Karolina Pisarek, Osi Ugonoh, Dominika Wysocka, Żaklina Ta Dinh i Klaudia Zioberczyk. To uczestniczki poprzednich edycji, które przeszły tę samą drogę i dziś budują kariery na własnych zasadach – w modzie, mediach i social mediach. Teraz wracają jako mentorki, by dzielić się wiedzą i doświadczeniem – o pracy w branży, budowaniu marki osobistej i sile autentyczności. Top Model 14 pokazuje, jak naprawdę wygląda droga do kariery – z sukcesami, kryzysami i momentami przełomu. To sezon, w którym marzenia spotykają się z rzeczywistością, a emocje i ciężka praca idą ramię w ramię.

Top Model 14. - gdzie i kiedy oglądać?

Pierwszy odcinek 14. edycji programu Top Model można obejrzeć w środę 3 września 2025 roku o 21:35 na antenie TVN. Kolejne epizody będą emitowane co tydzień. 

 

 

Źródło: TVN

Ania Szczudlińska
