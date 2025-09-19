Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 3. odcinek? WYNIKI z 19.09

fot. materiały prasowe Polsat

Na antenie Polsatu 5 września 2025 roku zadebiutowała 22. edycja programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Wśród uczestników znaleźli się: Natalia Muianga, Modest Ruciński, Marta Bijan, Andrzej Nejman, Julia Żugaj, Krystian Ochman, Edyta i Kamil Studnicki . Ich zmagania na scenie i niezwykłe metamorfozy w polskich i zagranicznych artystów oceniają natomiast Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski, Stefano Terrazzino oraz Justyna Steczkowska. Dotychczas widzowie mogli zobaczyć dwa odcinki programu. Zwyciężczynią pierwszego epizodu została Natalia Muianga, która wystąpiła jako Whitney Houston W drugim wygrał Kamil Studnicki jako Benson Boone. Kto triumfował w trzecim odcinku?

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 3. odcinek – występy

W 3. odcinku 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo na scenie pojawili się uczestnicy wcielający się w następujących artystów:

Kamil Studnicki zaśpiewał piosenkę Megan Trainor pod tytułem Criminals;

Marta Bijan zaprezentowała się na scenie jako Kasia Kowalska w utworze Antidotum;

Julia Żugaj wcieliła się w Dua Lipę w piosence One kiss;

Andrzej Nejman wystąpił jako Robert Smith z The Cure w utworze Lullaby;

Natalia Muianga zaprezentowała się na scenie jako Ciara w piosence Level Up;

Modest Ruciński wcielił się w Desireless w utworze Voyage, Voyage;

Edyta Herbuś wystąpiła jako Muniek Staszczyk w piosence I love You;

Krystian Ochman zaprosił do wspólnego występu Sławomira. Zaśpiewali utwór Tańcz. Krystian był Zenkiem Martyniukiem.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 3. odcinek – zwycięzca

Zwycięzcą 3. odcinka 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo została Natalia Muianga. Czek na 10 tysięcy złotych przekazała Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 3. odcinek – tabela wyników

Tabela wyników po 3. odcinku prezentuje się następująco:

1. Natalia Muianga

2. Edyta Herbuś

3. Krystian Ochman

4. Andrzej Nejman

5. Marta Bijan

6. Modest Ruciński

7. Julia Żugaj

8. Kamil Studnicki

