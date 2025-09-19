Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 3. odcinek? WYNIKI z 19.09

W kogo wcielili się uczestnicy 22. sezonu programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo w 3. odcinku?
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Twoja twarz brzmi znajomo 
fot. materiały prasowe Polsat
Reklama

Na antenie Polsatu 5 września 2025 roku zadebiutowała 22. edycja programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Wśród uczestników znaleźli się: Natalia Muianga, Modest Ruciński, Marta Bijan, Andrzej Nejman, Julia Żugaj, Krystian Ochman, Edyta i Kamil Studnicki . Ich zmagania na scenie i niezwykłe metamorfozy w polskich i zagranicznych artystów oceniają natomiast Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski, Stefano Terrazzino oraz Justyna Steczkowska. Dotychczas widzowie mogli zobaczyć dwa odcinki programu. Zwyciężczynią pierwszego epizodu została Natalia Muianga, która wystąpiła jako Whitney Houston W drugim wygrał Kamil Studnicki jako Benson Boone. Kto triumfował w trzecim odcinku?

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 3. odcinek – występy

W 3. odcinku 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo na scenie pojawili się uczestnicy wcielający się w następujących artystów:

  • Kamil Studnicki zaśpiewał piosenkę Megan Trainor pod tytułem Criminals;
  • Marta Bijan zaprezentowała się na scenie jako Kasia Kowalska w utworze Antidotum;
  • Julia Żugaj wcieliła się w Dua Lipę w piosence One kiss;
  • Andrzej Nejman wystąpił jako Robert Smith z The Cure w utworze Lullaby;
  • Natalia Muianga zaprezentowała się na scenie jako Ciara w piosence Level Up;
  • Modest Ruciński wcielił się w Desireless w utworze Voyage, Voyage;
  • Edyta Herbuś wystąpiła jako Muniek Staszczyk w piosence I love You;
  • Krystian Ochman zaprosił do wspólnego występu Sławomira. Zaśpiewali utwór Tańcz. Krystian był Zenkiem Martyniukiem.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 3. odcinek – zwycięzca

Zwycięzcą 3. odcinka 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo została Natalia Muianga. Czek na 10 tysięcy złotych przekazała Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 3. odcinek – tabela wyników

Tabela wyników po 3. odcinku prezentuje się następująco:

1. Natalia Muianga

2. Edyta Herbuś

3. Krystian Ochman 

4. Andrzej Nejman

5. Marta Bijan

6. Modest Ruciński

7. Julia Żugaj

8. Kamil Studnicki

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – zdjęcia z 3. odcinka

Kamil Studnicki

Kamil Studnicki jako Megan Trainor

arrow-left
Kamil Studnicki
fot. materiały prasowe Polsat
arrow-right

 

Źródło: Materiały prasowe Polsat

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Twoja twarz brzmi znajomo 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1
-

Taylor Swift powraca do kin! O czym jest jej nowy film?

2 merlin - zdjęcie
-

Twórca Merlina o pierwszym odcinku serialu. "Lepiej byłoby zacząć od prostszej historii"

3 Jurassic World: Odrodzenie
-

Jurassic World: Odrodzenie już w streamingu! Gdzie obejrzeć najnowszą część serii?

4 Jujutsu Kaisen - 3. sezon
-

Jujutsu Kaisen: Execution ze zwiastunem. Film pokaże dwa odcinki kolejnego sezonu.

5 Ekspedycja XD
-

Kierowca Zbyszek z serialu Emigracja XD dostanie serial. Zapowiedź Ekspedycji XD

6 Odwilż
-

Polski hit HBO Max wraca. Oto zwiastun 3. sezonu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jest komentarz

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jes...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV