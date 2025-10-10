Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 6. odcinek? WYNIKI z 10.10

fot. materiały prasowe Polsat

Na antenie Polsatu 5 września 2025 roku zadebiutowała 22. edycja programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Wśród uczestników znaleźli się: Natalia Muianga, Modest Ruciński, Marta Bijan, Andrzej Nejman, Julia Żugaj, Krystian Ochman, Edyta i Kamil Studnicki. Ich zmagania na scenie i niezwykłe metamorfozy w polskich i zagranicznych artystów oceniają natomiast Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski, Stefano Terrazzino oraz Justyna Steczkowska. Dotychczas widzowie mogli zobaczyć pięć odcinków programu. Zwyciężczynią pierwszego epizodu została Natalia Muianga, która wystąpiła jako Whitney Houston. W drugim wygrał Kamil Studnicki jako Benson Boone, w trzecim Natalia Muianga jako Ciara, w czwartym Krystian Ochman jako Lola Young, a w piątym Marta Bijan jako Sarsa. Kto triumfował w szóstym odcinku?

Przypomnijmy, że od 5. odcinka 22. sezonu najlepszego muzycznego show, jest dwóch zwycięzców z nagrodą pieniężną. Uczestnik, zajmujący 2. miejsce, również otrzymuje czek, który powędruje na cele charytatywne. To od niego będzie zależało, komu przekaże kwotę w wysokości 5 tysięcy.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 6. odcinek – występy

W 6. odcinku 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo na scenie pojawili się uczestnicy wcielający się w następujących artystów:

Natalia Muianga zaprezentowała się na scenie jako Prince w piosence Kiss;

Modest Ruciński stal się Wandą Kwietniewską w utworze Nie będę Julią;

Julia Żugaj wcieliła się w Anitę Lipnicką w piosence Wszystko się może zdarzyć;

Marta Bijan zaprosiła do wspólnego występu Chrisa Cugowskiego. W duecie wykonali utwór For You jako Rita Ora i Liam Payne;

Andrzej Nejman wystąpił jako Marino Marini w piosence Nie płacz kiedy odjadę;

Krystian Ochman zaprezentował się na scenie jako Elton John w utworze Sorry Seems To Be The Hardest Word;

Edyta Herbuś wcieliła się w Jerzego Połomskiego w piosence Bo z dziewczynami;

Kamil Studnicki wystąpił jako Troye Sivan w utworze Rush.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 6. odcinek – zwycięzca

Zwycięzcą 6. odcinka 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo został Modest Ruciński. Czek na 10 tysięcy złotych przekazał Fundacji Przemek Dzieciom. Drugie miejsce należało do Julii Żugaj, która czek na 5 tysięcy złotych przeznaczyła na Fundację Kosmos dla Dziewczynek.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 6. odcinek – tabela wyników

Tabela wyników po 6. odcinku prezentuje się następująco:

Modest Ruciński Julia Żugaj Natalia Muianga Marta Bijan Krystian Ochman Kamil Studnicki Andrzej Nejman Edyta Herbuś

