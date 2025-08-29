Zaraz wracam nowym serialem TVP. O czym jest i kiedy premiera?

fot. TVP

TVP podobnie jak wszystkie inne popularne stacje telewizyjne obecnie pracuje nad tegoroczną jesienną ramówką. Już wiadomo, że widzowie na pewno zobaczą w niej kolejne edycje znanych i lubianych programów takich jak Rolnik szuka żony czy The Voice of Poland. W ofercie programowej nie zabraknie też nowości. Jedna z nich będzie serial obyczajowy z elementami komedii i romansu. Poznajcie szczegóły tej produkcji.

Zaraz wracam: o czym jest serial?

Akcja serialu Zaraz wracam toczy się w malowniczej wsi o nazwie Polskie Pole. Z pozoru życie tam upływa spokojne. Jest jednak jedno miejsce, na którego korytarzach nie brakuje intryg, osobistych dramatów, ale także zabawnych sytuacji - to urząd gminy. Jego pracownicy na czele z wójtem Eligiuszem Czaplą (w tej roli Mariusz Kiljan) na co dzień mierzą się nie tylko z problemami mieszkańców, ale również z własnymi, niełatwymi życiowymi wyborami. Wójt ma problemy zdrowotne i walczy z nieuczciwością przeciwników politycznych, mimo to skupia się na rozwoju swojej małej ojczyzny. Współpracuje z ludźmi, którym ufa, bo podobnie jak on pracują z pasją i zaangażowaniem na rzecz mieszkańców Polskiego Pola.

Zaraz wracam: obsada. Kto występuje w serialu?

W obsadzie serialu Zaraz wracam znaleźli się m.in.:

Barbara Kurdej-Szatan

Violetta Arlak

Katarzyna Zielińska

Dominika Lignicka

Marcin Kwaśny

Mikołaj Krawczyk

Dawid Dziarkowski

Paweł Koślik

Wiktor Loga

Reżyserem serialu jest Makary Janowski, a scenarzystą Łukasz Krzemiński. Pierwszy sezon Zaraz wracam liczy 45 odcinków. Zdjęcia powstawały w Warszawie i okolicach.

Zaraz wracam: kiedy premiera?

Serial Zaraz wracam można oglądać od wtorku 2 września 2025 roku na antenie TVP1 o 20:30. Kolejne odcinki będą emitowane od wtorku do piątku. Warto wspomnieć, że nakręcono już 2 sezony produkcji. Nie wiadomo kiedy ten drugi trafi do emisji.