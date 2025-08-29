Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Zaraz wracam nowym serialem TVP. O czym jest i kiedy premiera?

Co wiadomo o nowej produkcji TVP zatytułowanej Zaraz wracam. Jakich aktorów będzie można zobaczyć w serialu, którego głównym miejscem akcji jest urząd gminy?
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  zaraz wracam 
fot. TVP
Reklama

TVP podobnie jak wszystkie inne popularne stacje telewizyjne obecnie pracuje nad tegoroczną jesienną ramówką. Już wiadomo, że widzowie na pewno zobaczą w niej kolejne edycje znanych i lubianych programów takich jak Rolnik szuka żony czy The Voice of Poland. W ofercie programowej nie zabraknie też nowości. Jedna z nich będzie serial obyczajowy z elementami komedii i romansu. Poznajcie szczegóły tej produkcji.

Zaraz wracam: o czym jest serial?

Akcja serialu Zaraz wracam toczy się w malowniczej wsi o nazwie Polskie Pole. Z pozoru życie tam upływa spokojne. Jest jednak jedno miejsce, na którego korytarzach nie brakuje intryg, osobistych dramatów, ale także zabawnych sytuacji - to urząd gminy. Jego pracownicy na czele z wójtem Eligiuszem Czaplą (w tej roli Mariusz Kiljan) na co dzień mierzą się nie tylko z problemami mieszkańców, ale również z własnymi, niełatwymi życiowymi wyborami. Wójt ma problemy zdrowotne i walczy z nieuczciwością przeciwników politycznych, mimo to skupia się na rozwoju swojej małej ojczyzny. Współpracuje z ludźmi, którym ufa, bo podobnie jak on pracują z pasją i zaangażowaniem na rzecz mieszkańców Polskiego Pola. 

Zaraz wracam: obsada. Kto występuje w serialu?

W obsadzie serialu Zaraz wracam znaleźli się m.in.:

  • Barbara Kurdej-Szatan
  • Violetta Arlak
  • Katarzyna Zielińska
  • Dominika Lignicka
  • Marcin Kwaśny
  • Mikołaj Krawczyk
  • Dawid Dziarkowski
  • Paweł Koślik
  • Wiktor Loga

Reżyserem serialu jest Makary Janowski, a scenarzystą Łukasz Krzemiński. Pierwszy sezon Zaraz wracam liczy 45 odcinków. Zdjęcia powstawały w Warszawie i okolicach.

Zaraz wracam: kiedy premiera?

Serial Zaraz wracam można oglądać od wtorku 2 września 2025 roku na antenie TVP1 o 20:30. Kolejne odcinki będą emitowane od wtorku do piątku. Warto wspomnieć, że nakręcono już 2 sezony produkcji. Nie wiadomo kiedy ten drugi trafi do emisji. 

 

Źródło: TVP/Wirtualne media

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  zaraz wracam 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Lilo & Stitch
-

Co Disney+ przyszykowało na wrzesień 2025 roku? Sprawdźcie listę nowości

2 Julia Roberts
-

Julia Roberts o kontrowersjach wokół After the Hunt. Film ma nakłaniać do dyskusji

3 Minuta Ciszy
-

Minuta ciszy ze zwiastunem 2. sezonu. Co czeka Mietka Zasadę?

4 Tron: Ares
-

Pierwszy scenarzysta Trona 3 o nowym filmie. Jak zmieniono fabułę przez 14 lat?

5 5. W rozmowie z Anakinem w 3. Epizodzie, Palpatine wspomina o zdolności oszukania śmierci, którą posiadają Sithowie. Anakin bardzo pragnął ją poznać, aby uchronić Padme przed śmiercią, którą przewidywał w koszmarach i wizjach. Wydarzenia z ostatniej części Gwiezdnej Sagi pokazały, że Palpatine wcale nie kłamał - faktycznie wiedział, jak uchronić się przed śmiercią.
-

Legendarny złoczyńca ze Star Wars mógł pojawić się w Andorze? Scenarzysta zdradza plany

6 Jak wytresować smoka (wydanie filmowe)
-

Aktorskie Jak wytresować smoka już w VOD. Gdzie obejrzeć tegoroczny hit na podstawie animacji?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

4

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Lanberry niedawno nagrała duet z Marylą Rodowicz. Co o niej wiemy?

9

Nowe odcinki Na dobre i na złe. Kiedy premiera sezonu?

10

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV