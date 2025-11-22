Brendan Fraser prawie został Supermanem. Aktor zdradza, dlaczego projekt Superman: Flyby upadł

Egmont

Brendan Fraser w rozmowie z Joshem Horowitzem w podcaście Happy Sad Confused wrócił do czasów, gdy był jednym z głównych kandydatów do roli Supermana w Superman: Flyby. Projekt rozwijano na początku lat 2000 jako bardziej science fiction interpretację historii Człowieka ze Stali, przygotowywaną przez J.J. Abramsa. Ostatecznie nigdy nie wszedł w pełną produkcję, ale castingi były intensywne - do roli przymierzano między innymi Paula Walkera, Henry’ego Cavilla, Ashtona Kutchera i właśnie Brendan Fraser.

Kulisy castingu

Aktor wspomina, że praca nad scenariuszem była objęta ogromną tajemnicą. Tekst można było przeczytać tylko w zamkniętym pokoju na terenie studia, na papierze uniemożliwiającym kopiowanie. Fraser brał też udział w screen teście, który reżyserował Brett Ratner, wtedy potencjalny twórca filmu.

Wspominał też, że scenariusz zrobił na nim ogromne wrażenie i że faktycznie założył pełny kostium Supermana podczas screen testu. Mówił, że projekt zapowiadał się jak duża, kosmiczna epopeja, a udział w teście był jednym z najbardziej niezwykłych doświadczeń w jego karierze.

To było jak Szekspir w kosmosie. Scenariusz był naprawdę świetny. Byłem brany pod uwagę, zrobiłem screen test i miałem na sobie strój Supermana.- mówił Fraser

Aktor dodał, że nie ma żadnego zdjęcia z przymiarki kostiumu, bo studio kategorycznie zabraniało robienia fotografii, aby uniknąć jakichkolwiek przecieków.

Dlaczego Fraser nie został Supermanem

Na początku lat 2000 Fraser był jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów w Hollywood - po sukcesach George prosto z drzewa, Mumii i Bedazzled stał się twarzą dużych, dochodowych filmów. Nic więc dziwnego, że należał do ścisłej czołówki kandydatów do roli Clarka Kenta.

Choć była to szansa niezwykle kusząca, Fraser przyznał, że czuł presję związaną z przyjęciem roli, która na zawsze definiuje aktora. Z perspektywy czasu uważa, że studio mogło wyczuć pewną niepewność podczas screen testu, a w tak dużych projektach każdy detal ma znaczenie. Superman: Flyby ostatecznie został skasowany przez Warner Bros., a reżyseria i scenariusz przechodziły ciągłe zmiany.

Dziś Fraser patrzy na tę historię z dystansem, ale podkreśla, że było to jedno z tych doświadczeń, które mogły całkowicie zmienić bieg jego kariery.