Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Brendan Fraser prawie został Supermanem. Aktor zdradza, dlaczego projekt Superman: Flyby upadł

Brendan Fraser wrócił do jednego z najciekawszych niewykorzystanych momentów w swojej karierze. Aktor opowiedział o castingu do Superman: Flyby - projektu, który nigdy nie wszedł do produkcji, choć był o krok od zagrania Clarka Kenta.
placeholder
Reklama
placeholder
Amelia Figiela
Amelia Figiela
Tagi:  warner bros 
superman DCU
All-Star Superman Egmont
Reklama

Brendan Fraser w rozmowie z Joshem Horowitzem w podcaście Happy Sad Confused wrócił do czasów, gdy był jednym z głównych kandydatów do roli Supermana w Superman: Flyby. Projekt rozwijano na początku lat 2000 jako bardziej science fiction interpretację historii Człowieka ze Stali, przygotowywaną przez J.J. Abramsa. Ostatecznie nigdy nie wszedł w pełną produkcję, ale castingi były intensywne - do roli przymierzano między innymi Paula Walkera, Henry’ego Cavilla, Ashtona Kutchera i właśnie Brendan Fraser.

Kulisy castingu 

Aktor wspomina, że praca nad scenariuszem była objęta ogromną tajemnicą. Tekst można było przeczytać tylko w zamkniętym pokoju na terenie studia, na papierze uniemożliwiającym kopiowanie. Fraser brał też udział w screen teście, który reżyserował Brett Ratner, wtedy potencjalny twórca filmu.

Wspominał też, że scenariusz zrobił na nim ogromne wrażenie i że faktycznie założył pełny kostium Supermana podczas screen testu. Mówił, że projekt zapowiadał się jak duża, kosmiczna epopeja, a udział w teście był jednym z najbardziej niezwykłych doświadczeń w jego karierze.

To było jak Szekspir w kosmosie. Scenariusz był naprawdę świetny. Byłem brany pod uwagę, zrobiłem screen test i miałem na sobie strój Supermana.- mówił Fraser

Aktor dodał, że nie ma żadnego zdjęcia z przymiarki kostiumu, bo studio kategorycznie zabraniało robienia fotografii, aby uniknąć jakichkolwiek przecieków.

Dlaczego Fraser nie został Supermanem

Na początku lat 2000 Fraser był jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów w Hollywood - po sukcesach George prosto z drzewa, Mumii i Bedazzled stał się twarzą dużych, dochodowych filmów. Nic więc dziwnego, że należał do ścisłej czołówki kandydatów do roli Clarka Kenta.

Choć była to szansa niezwykle kusząca, Fraser przyznał, że czuł presję związaną z przyjęciem roli, która na zawsze definiuje aktora. Z perspektywy czasu uważa, że studio mogło wyczuć pewną niepewność podczas screen testu, a w tak dużych projektach każdy detal ma znaczenie. Superman: Flyby ostatecznie został skasowany przez Warner Bros., a reżyseria i scenariusz przechodziły ciągłe zmiany.

Dziś Fraser patrzy na tę historię z dystansem, ale podkreśla, że było to jedno z tych doświadczeń, które mogły całkowicie zmienić bieg jego kariery.

Źródło: comicbookmovie

Amelia Figiela
Amelia Figiela
Tagi:  warner bros 
superman DCU
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-
Plotka

Spider-Man 4 - jeden ze złoczyńców odegra większą rolę w MCU. Twórcy mają wobec niego plany

2 Avatar
-

Avatar mógł wyglądać inaczej. James Cameron ujawnia nazwisko aktora, którego studio wolało od Sama Worthingtona

3 Wichrowe Wzgórza 2026 Plakat
-

Nowy plakat Wichrowych Wzgórz odsłania ton filmu. To nie będzie klasyczna adaptacja

4 Bestia / Hank McCoy - Kelsey Grammer - Marvels
-

Avengers: Doomsday - aktor potwierdza wspólną scenę X-Mena i postaci z Fantastycznej Czwórki

5 Park Jurajski - pisarz Michael Crichton współtworzył scenariusz z Davidem Koeppem.
-

James Cameron prawie zrobił Park Jurajski. Wspomina, jak projekt wymknął mu się z rąk

6 Wicked: Na dobre
-

Wicked: Na dobre idzie po rekord. Wyniki finansowe zaskakują

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s08e08

My Hero Academia

s16e03

Gold Rush: Alaska

s2025e229

Anderson Cooper 360

s23e35

Real Time with Bill Maher

s2025e46

Firing Line with Margaret Hoover

s02e08
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Rachunek gwiazd

17

lis

Książka

Rachunek gwiazd
Teatr cieni

17

lis

Książka

Teatr cieni
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Szampańskie święta

19

lis

Film

Szampańskie święta
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Mads Mikkelsen
Mads Mikkelsen

ur. 1965, kończy 60 lat

Scarlett Johansson
Scarlett Johansson

ur. 1984, kończy 41 lat

Mark Ruffalo
Mark Ruffalo

ur. 1967, kończy 58 lat

Alden Ehrenreich
Alden Ehrenreich

ur. 1989, kończy 36 lat

Jamie Campbell Bower
Jamie Campbell Bower

ur. 1988, kończy 37 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

10

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV