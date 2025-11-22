Spider-Man 4 - jeden ze złoczyńców odegra większą rolę w MCU. Twórcy mają wobec niego plany

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nowe doniesienia pochodzą od Alexa Pereza z The Cosmic Circus, którego informacje o filmach Marvela często się potwierdzały. Tym razem dotyczą postaci Tombstone'a z filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Jest to przeciwnik Pajączka z komiksów, którego zagra w filmie Lonnie Thompson, znany z serialu Black Lighting (grał główny czarny charakter). Według Pereza Marvel Studios odpowiedzialne za część merytoryczną filmów o Spider-Manie ma większe plany wobec tej postaci.

Perez twierdzi, że plan jest taki, by postać Tombstone'a odegrała istotną rolę w całej planowanej trylogii filmów o Spider-Manie. Podkreśla słowo „postać”, nie „złoczyńca”, bo nie zawsze był wrogiem Pajączka i najwyraźniej tutaj ostatecznie też ma nim nie być - za przykład podaje serial animowany The Spectacular Spider-Man z 2008 roku. W komiksach raz współpracowali w walce ze Scorpionem, którego na ekranie portretuje Mac Gargan.

Perez tłumaczy, że Tombstone i Spider-Man mają stanąć po jednej stronie z uwagi na zagrożenie, jakim jest Kingpin, grany w serialu Daredevil: Odrodzenie przez Vincenta D’Onofrio. Jego źródła zapewniają, że w tej trylogii te postacie w końcu spotkają się na ekranie, a Tombstone ponoć ma jakąś wiedzę o planach Wilsona Fiska wobec Nowego Jorku. A pamiętajmy, że w serialu, który jest osadzony w tym samym świecie, Kingpin został burmistrzem miasta.

Na razie jest to plotka, więc nikt tego nie potwierdza ani nie dementuje. Prace nad filmem Spider-Man: Całkiem nowy dzień trwają. Premiera w kinach w lipcu 2026 roku.

