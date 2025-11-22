Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

James Cameron prawie zrobił Park Jurajski. Wspomina, jak projekt wymknął mu się z rąk

Historia, że James Cameron chciał zrobić Park Jurajski, jest znana od lat. W nowym wywiadzie dla magazynu Empire reżyser ujawnia, jak blisko był zdobycia praw do adaptacji powieści Michaela Crichtona i jak niewiele zabrakło, by wyprzedzić Spielberga.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  park jurajski 
Park Jurajski - pisarz Michael Crichton współtworzył scenariusz z Davidem Koeppem. fot. materiały prasowe
Reklama

James Cameron chciał zrobić Park Jurajski w stylu horroru dla dorosłych z wysoką kategorią wiekową. W wywiadzie dla Empire ujawnił, jak walka o prawa do książki Michaela Crichtona rozegrała się w czasie. Wygląda na to, że Steven Spielberg był od niego szybszy o dosłownie chwilę i udało mu się zrealizować coś, co jest uznawane dziś za klasykę kina.

James Cameron o Avatarze 4

Park Jurajski Jamesa Camerona

Tak reżyser wspomina tę sytuację:

- Wysłali mi książkę Park Jurajski Michaela Crichtona. Przyszła w piątek po południu. W sobotę byłem już w połowie. Doszedłem do sceny, w której dzieciaki są w jeepie i został on wywrócony do góry nogami. Tyranozaur zbliża pysk do niego i liże szybę, bo wyczuwa ich zapach w środku. W tym momencie wiedziałem, że chcę dokonać adaptacji tej książki! Dzwonię do agenta i mówię mu: "kupuję tę książkę!". A on na to: "Za późno, właśnie kupił ją Steven Spielberg".

Przyznał, że kolega po fachu był odpowiednią osobą do zekranizowania tej historii i uważa, że zrobił coś wyjątkowego. Obecnie Cameron rozwija świat Avatara. Film Avatar: Ogień i popiół w grudniu trafi do kin.

Źródło: comicbook.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  park jurajski 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Avatar: Ogień i Popiół
Avatar: Ogień i Popiół Przygodowy

8,2

1993
Park Jurajski
Oglądaj TERAZ Park Jurajski Sci-Fi
Powiązane książki

Najnowsze

1 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-
Plotka

Spider-Man 4 - jeden ze złoczyńców odegra większą rolę w MCU. Twórcy mają wobec niego plany

2 All-Star Superman
-

Brendan Fraser prawie został Supermanem. Aktor zdradza, dlaczego projekt Superman: Flyby upadł

3 Avatar
-

Avatar mógł wyglądać inaczej. James Cameron ujawnia nazwisko aktora, którego studio wolało od Sama Worthingtona

4 Wichrowe Wzgórza 2026 Plakat
-

Nowy plakat Wichrowych Wzgórz odsłania ton filmu. To nie będzie klasyczna adaptacja

5 Bestia / Hank McCoy - Kelsey Grammer - Marvels
-

Avengers: Doomsday - aktor potwierdza wspólną scenę X-Mena i postaci z Fantastycznej Czwórki

6 Wicked: Na dobre
-

Wicked: Na dobre idzie po rekord. Wyniki finansowe zaskakują

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s08e08

My Hero Academia

s16e03

Gold Rush: Alaska

s2025e229

Anderson Cooper 360

s23e35

Real Time with Bill Maher

s2025e46

Firing Line with Margaret Hoover

s02e08
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Rachunek gwiazd

17

lis

Książka

Rachunek gwiazd
Teatr cieni

17

lis

Książka

Teatr cieni
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Szampańskie święta

19

lis

Film

Szampańskie święta
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Mads Mikkelsen
Mads Mikkelsen

ur. 1965, kończy 60 lat

Scarlett Johansson
Scarlett Johansson

ur. 1984, kończy 41 lat

Mark Ruffalo
Mark Ruffalo

ur. 1967, kończy 58 lat

Alden Ehrenreich
Alden Ehrenreich

ur. 1989, kończy 36 lat

Jamie Campbell Bower
Jamie Campbell Bower

ur. 1988, kończy 37 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

7

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

9

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

10

Bestia we mnie: prawdziwa historia. Kto zainspirował postać Nile'a Jarvisa?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV