Avengers: Doomsday - aktor potwierdza wspólną scenę X-Mena i postaci z Fantastycznej Czwórki

Dużo jest plotek, przecieków, spekulacji i teorii o filmie Avengers: Doomsday. A oficjalnie wiemy tylko, jakie potwierdzone postacie pojawią się na ekranie. Nic więcej! Kelsey Grammer, który gra Bestię z X-Menów, zdradził w wywiadzie dla ET Now, że ma wspólne sceny z Pedro Pascalem, który gra Reeda Richardsa z Fantastycznej Czwórki. Jest to coś, czego można było się spodziewać, ponieważ w końcu superbohaterowie ze wszystkich światów muszą współpracować w walce z zagrożeniem, ale przynajmniej mamy oficjalne potwierdzenie.

- Świetnie spędziłem czas z tym nowym facetem z Fantastycznej Czwórki. Pedro - fantastyczny gość. Bardzo lubiłem spędzać z nim czas oraz pracowaliśmy razem.

Avengers: Doomsday - co wiemy?

Wcześniej podobną, niewielką ciekawostkę zdradził Alan Cumming, który powraca w obsadzie jako Nightcrawler. W wywiadzie zdradził, ku niezadowoleniu Marvel Studios, że ma scenę walki z Reedem Richardsem. W takim sposobem obie ciekawostki dotyczą X-Menów i Fantastycznej Czwórki. Czy razem z nimi pracują również Avengers? Tego jeszcze nie wiemy, ale biorąc pod uwagę plotki o konflikcie Avengers z mutantami, może tak nie być.

Avengers: Doomsday - potwierdzone postacie

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

Avengers: Doomsday - premiera w grudniu 2026 roku. Natomiast w grudniu 2025 roku zadebiutuje pierwszy zwiastun.