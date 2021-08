Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata - recenzja książki

We Need YA

Benjamin Alire Saenz to American Book Award, autor poezji i prozy dla dorosłych i młodzieży. Obecnie jest wykładowcą na Uniwersytecie w Teksasie. Jego książka Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata otrzymała nagrody: Printz Honor Book, Stonewall Award, Pura Belpre Award, Lambda Literary Award for Children's/Young Adult Fiction. Hostoria Ariego i Dante już w październiku – po ok. 10 latach – doczeka się kontynuacji.

Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata to opowieść o Arim i Dante – dwóch chłopakach, którzy zaprzyjaźniają się podczas wakacji. Na pierwszy rzut oka zdaje się, że chłopcy nie mają ze sobą wiele wspólnego. Jednakże, gdy zaczynają spędzać ze sobą czas, zaczyna ich łączyć niezwykła więź.

Akcja powieści rozgrywa się w El Paso, w latach 80. Autorowi – mimo oszczędnych opisów – udało się oddać klimat opisywanego miejsca. Czytając książkę, czujemy się tak, jakbyśmy razem z bohaterami przeżywali wydarzenia tamtego lata. Książka Saenza to opowieść o odkrywaniu nowych rzeczy, pasji, czy w końcu swojej tożsamości.

Historia rozgrywa się w meksykańskiej społeczności. Bohaterom towarzyszy ciągła wątpliwość, czy są wystarczająco meksykańscy, aby również się do niej zaliczać. Każdy z nich rozpatruje to zagadnienie inaczej, gdyż pochodzą z dwóch odmiennych rodzin. Szczególnie Dante zastanawia się, gdzie tak naprawdę przynależy. Autorowi idealnie udało się zetknąć bohaterów z dwóch różnych środowisk. Chociaż ich rodziny różnią się diametralnie, oni sami są do siebie bardzo podobni.

Na uwagę zasługuje również wątek rodzin bohaterów. Jeden z ojców zmaga się ze stresem pourazowym po wojnie w Wietnamie. Na początku jest to bohater nieprzystępny, nie tylko dla czytelnika, ale również dla swojej rodziny. Z biegiem lektury ulega to zmianie. Na kolejnych stronach wspaniale obserwuje się rodzącą się relację pomiędzy nim a synem. Wspaniale przedstawione są również stosunki Ariego z matką. Ich dialogi, chociaż nie raz prowadzone na poważne tematy, wprowadzają do powieści odrobinę humoru.

Za pomocą prostej historii o przyjaźni autorowi udało się poruszyć tematy takie jak codzienne relacje rodzinne, trudności dorastania oraz przede wszystkim o miłości. Bohaterowie od pierwszych stron wzbudzają sympatię w czytelniku, który do końca będzie im kibicował.

Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata to powieść o odkrywaniu samego siebie. Chociaż kierowana głównie do młodzieży, powinna spodobać się osobom w różnym wieku. To historia, w której każdy znajdzie coś dla siebie.