Asteriks. Asteriks i Kleopatra. Tom 6 - recenzja komiksu

Kiedy w 1963 roku na ekrany kin trafiła produkcja Kleopatra w reżyserii Josepha Mankiewicza, z Elizabeth Taylor w roli głównej, nikt nie spodziewał się, że zainspiruje ona twórców kultowej serii komiksów o przygodach Asteriksa i Obeliksa.

Albert Uderzo i René Goscinny, twórcy najsłynniejszego galijskiego duetu, byli częstymi bywalcami kina i ogromnymi fanami X Muzy. Uderzo w jednym z wywiadów z 2005 roku powiedział o Kleopatrze:

Śmialiśmy się przez cały seans. Szczycili się realizmem historycznym, a wszystko brzmiało fałszywie!

To właśnie ten seans zainspirował ich do stworzenia jednej z najlepszych i najbardziej poczytnych części serii: Asteriks. Asteriks i Kleopatra. Tom 6. Komiks, który po raz pierwszy ujrzał światło dzienne w 1965 roku, jest nie tylko doskonałą parodią filmu Mankiewicza, ale też jednym z najjaśniejszych punktów całej kolekcji.

Już stylizowana na plakat filmowy okładka oryginalnego wydania nie pozostawia wątpliwości co do inspiracji. Przedstawia ona Kleopatrę w pozach i sceneriach nawiązujących do filmu z 1963 roku. Jednak to, co dzieje się na kartach komiksu, jest jeszcze bardziej zabawne niż wydarzenia z kinowego pierwowzoru.

Egipt oczami Goscinnego i Uderzo

Akcja komiksu rozgrywa się w latach 48– 47 p.n.e., ale Egipt przedstawiony w Asteriksie i Kleopatrze znacznie bardziej przypomina realia lat 60. XX wieku niż epokę antyku. Widać to już w pierwszych scenach, gdy nasi bohaterowie – Asteriks, Obeliks, Panoramiks i Idefiks – trafiają do kraju faraonów. Na rysunkach są stragany kupieckie ulokowane tuż przy piramidach i Sfinksie, a także liczni nagabywacze, którzy w nachalny sposób oferują swoje towary. W czasach Kleopatry takie sceny byłyby nie do pomyślenia, ale twórcy komiksu nie zamierzali przejmować się historią. Ich celem była zabawa i ironiczne spojrzenie na współczesność.

Ta sama lekkość daje o sobie znać w fabule. Głównym punktem wyjścia historii jest zakład między Kleopatrą a Juliuszem Cezarem. Królowa Egiptu, chcąc udowodnić wielkość swojego narodu, obiecuje wybudować dla Cezara pałac w zaledwie trzy miesiące. Zadanie to powierza Numernabisowi – niezdarnemu architektowi, który z miejsca wpada w panikę. Wydaje się, że misja jest skazana na porażkę, ale na ratunek przychodzą nieustraszeni Galowie.

Magiczny wywar, absurdalne przeszkody i masa humoru

Fabuła jest prosta, ale w tym tkwi jej siła. Dzięki magicznemu wywarowi Panoramiksa Numernabis i jego ekipa robotników są w stanie dokonywać cudów na placu budowy. Oczywiście, po drodze pojawiają się liczne przeszkody: od intryg zazdrosnego architekta Piramidonisa, przez interwencję wojsk rzymskich, po bunt na placu budowy. Każda z tych sytuacji jest okazją do zaprezentowania gagów i zabawnych dialogów.

Jednym z najbardziej znanych momentów w komiksie jest scena wyjaśniająca, jak Sfinks stracił nos. Według twórców przyczyną zniszczenia była nieudana interwencja Obeliksa, który – nie do końca świadomy swojej siły – przypadkowo zrobił... co zrobił.

Nie tylko komiks – bogate dodatki i wersje ekranowe

Asteriks. Asteriks i Kleopatra. Tom 6 to nie tylko opowieść, ale też kawał historii samego komiksu jako medium. W nowych wydaniach znajdziemy dodatki, które rzucają światło na proces powstawania albumu. Liczące 48 stron uzupełnienia zawierają oryginalne maszynopisy scenariusza René Goscinnego, szkice Uderza (jeszcze bez kolorów), a także liczne ciekawostki na temat kultury lat 60. W dodatkach przeczytamy o inspiracjach twórców, ich wrażeniach po obejrzeniu filmu Mankiewicza oraz o tym, jak wpłynęło to na kształt fabuły i humoru.

Popularność komiksu zaowocowała dwiema adaptacjami filmowymi. W 1968 roku powstała animacja, wiernie oddająca fabułę albumu, która do dziś zachwyca urokiem i dynamiką. W 2002 roku ukazała się natomiast aktorska wersja Asterix i Obelix: Misja Kleopatra z Gérardem Depardieu i Monicą Bellucci. Film, choć luźniej oparty na pierwowzorze, zdobył uznanie dzięki humorowi i doskonałej obsadzie.

Nieśmiertelny humor i mistrzowskie rysunki

Jednym z największych atutów Asteriksa i Kleopatry są oczywiście rysunki Alberta Uderza. Już w poprzednich albumach artysta udowodnił, że jest mistrzem szczegółu i dynamiki, ale to właśnie w tym tomie osiąga swoją artystyczną doskonałość. Bogactwo detali w scenach egipskich pałaców, monumentalność piramid czy wyraziste portrety postaci takich jak Kleopatra (ach, ten jej nos!) – wszystko to czyni komiks wizualnym arcydziełem.

Humor Goscinnego, zawsze błyskotliwy i inteligentny, w tym albumie wznosi się na wyżyny. Dialogi są pełne aluzji, dowcipnych gier słów i kulturowych odniesień, które bawią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Nic dziwnego, że Asteriks i Kleopatra uznawany jest za jeden z najlepszych tomów całej serii.

Szósty tom komiksowej serii o bohaterskich Galach, którzy Rzymian się nie boją, to dzieło łączące wszystko, co najlepsze w twórczości Goscinnego i Uderza: genialny humor, niezapomniane postacie i doskonałe rysunki. Inspirowany filmem Mankiewicza komiks nie tylko bawi, ale też pokazuje, jak można z przymrużeniem oka podejść do historii i kultury. Bez wątpienia jest to jeden z najważniejszych i najciekawszych punktów w historii galijskich bohaterów.