Balerina - recenzja filmu

Balerina to film akcji z prostą fabułą. Opowiada o bohaterce z tajemniczą i krwawą przeszłością, która zaprzyjaźnia się z tytułową baleriną. Nowa znajomość pozwoliła jej odzyskać radość życia. Niestety tancerka, w wyniku kontaktu z handlarzem kobiet, postanawia popełnić samobójstwo. Zostawia wiadomość przyjaciółce: "Zemścij się za mnie". Wiadomo, czego możemy się spodziewać, ale to nie jest żaden problem, bo reżyser wartko opowiada historię i sprawia, że zabawa schematem vendetty może ekscytować i pozostawić wrażenie świeżości.

Trzeba przyznać reżyserowi, że stworzył jeden z najlepiej wyglądających filmów akcji 2023 roku. Jego pomysły realizatorskie, dość specyficzna praca kamery i wykorzystywanie otoczenia buduje wyjątkowy klimat. I to właśnie ten klimat sprawia, że Balerina ma dość unikalny charakter i bardzo cieszy oko – zarówno podczas scen zemsty Ok-ju, jak i w retrospekcjach z czasów przyjaźni z baleriną. Wydarzenia z przeszłości są kluczowe dla zrozumienia motywacji bohaterki; dla niej ta znajomość była czymś ważnym. Nikt tutaj nie próbował wciskać na siłę romansu, po prostu skupiono się na pięknej przyjaźni dwóch kobiet. Dzięki temu, gdy Ok-ju idzie w krwawe tango, motyw zemsty nabiera sensu.

Balerina to kino akcji stworzone na potrzeby streamingu – twórcy doskonale wiedzieli więc, że widza trzeba zainteresować już w pierwszych sekundach seansu. Spotkanie ze zbirami w spożywczaku jest efektowne i satysfakcjonujące, jednak może też budować negatywne wrażenie u wielbicieli gatunku, oczekujących jakości w typie Johna Wicka. Chodzi o to, że reżyser zdecydował się na bardzo dziwaczną, charakterystyczną pracę kamery, która w pierwszej scenie wydaje się chaotyczna (potęguje to jeszcze zbyt szybki montaż). Na później jest tylko lepiej – oryginalnie, stylowo i pomysłowo. Reżyser nie robi z bohaterki kogoś niezniszczalnego i wyjątkowo silnego, więc kobieta w starciach dostaje łomot, jest raniona i nie wszystko jej wychodzi. Ta wizualna oryginalność, dobra energia walk i szalenie kreatywna choreografia sprawiają, że Balerina to gratka dla fanów, którzy chcą zobaczyć sporo nowości. Twórcy naprawdę potrafią zaskoczyć. Przykład: wydaje nam się, że scena będzie przegadana, a bohaterka zabija gadułę tak nagle, że będziecie w szoku. Tego typu motywów jest sporo – każdy aspekt zemsty jest szalenie satysfakcjonujący, a wszystko kończy się ognistą konkluzją.

Balerina to wielka niespodzianka. Dostaliśmy film akcji, który opowiada przewidywalną historię, ale robi to w sposób stylowy, wizualnie przepiękny, klimatyczny i pełny świeżości. Okazuje się, że w Korei Południowej jest mnóstwo kreatywnych filmowców. Pozycja obowiązkowa dla wielbicieli kina akcji!