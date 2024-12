Baśnie chińskie - recenzja książki

Replika

Baśnie chińskie to pokaźny zbiór ponad 70 opowieści zebranych przez wybitnego sinologa – Richarda Wilhelma. Naukowiec nie tylko starannie wybrał historie, ale także osobiście je przetłumaczył. Teksty są dość krótkie, ale – jak czytelnik sam się przekona – wcale nie potrzeba długich baśni, by przekazać piękne treści i filozoficzne przemyślenia. W tym zbiorze nie zabraknie dzielnych księżniczek, bohaterów, czarowników i całego stada magicznych stworzeń.

Książka ma 7 rozdziałów dzielących baśnie i legendy na kategorie dotyczące duchowości, moralności, ludzkiego losu, natury i relacji między ludźmi. Mimo że każdy tekst może istnieć samodzielnie, to Wilhelm stworzył z nich spójną całość.

Zbiór napisany jest pięknym, barwnym językiem, ale bywa nieco trudny, zwłaszcza na początku. Tych historii nie będziemy czytać z wypiekami na twarzy, niecierpliwie przerzucając kartki. Nie porwą nas także do magicznego świata. Raczej zapewnią jedyne w swoim rodzaju filozoficzne i kulturowe doznania. Wilhelm zadbał także o umieszczenie przy tekstach kontekstów kulturowych. Dzięki temu w sposób bardzo przyjemny można dowiedzieć się czegoś o chińskiej tradycji.

Zachęcam do zapoznawania się z nimi stopniowo i niespiesznie. Jedno, co mnie nieco rozczarowało, to ilustracje. Mimo iż utrzymane są w orientalnym klimacie, to jakoś nie pasują do całości. Wypadają blado w porównaniu z baśniami słowiańskimi, tłumaczonymi przez Iwonę Czaplę.

Podsumowując: Baśnie chińskie Richarda Wilhelma to kolejny niezwykle wartościowy zbiór opowieści. To antologia dla tych, którzy chcą pogłębić wiedzę o kulturze Chin, ale także dla tych, którzy kochają baśnie.