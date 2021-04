BrzydUla 2 – odcinek 118 – recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Justyna Rojek/ East News,

Chociaż sporą część 118. odcinka serialu BrzydUla 2 zajęła rozbudowana i niezbyt subtelna reklama narożnika pewnej firmy meblowej, to jednak cały epizod nie obniżył poziomu. I choć lokowanie produktu część fanów serii zapewne nie bez przyczyny uzna za przesadne, to twórcy znaleźli sposób, by to widzom wynagrodzić. Przede wszystkim wreszcie zaserwowano nam zacieśnienie relacji Seby i Violi, na które bardzo długo czekaliśmy. Do finału doprowadzono też intrygę Angeliki – Viola wie już, iż Seba nie jest zainteresowany jej siostrą. To dość duży krok, jeśli chodzi o relację byłych ukochanych, można by nawet rzec, że przełomowy. Wątek Violi i Seby przynosi więc miłośnikom serii pewną dozę satysfakcji i radości. Do końca serialu nie pozostało przecież zbyt wiele odcinków, zbliżenie bohaterów nastąpiło więc w najlepszym możliwym czasie.

BrzydUla 2 w 118 odcinku sporo czasu poświęca wymagającemu pewnego odświeżenia wątkowi Turka. Oczywiście sceny z udziałem Adama i sytuacja stresowa, w jakiej się znalazł, dołączając do zarządu, wypadają zabawnie, ale wciąż czekamy w tym wątku na coś więcej, na coś niespodziewanego. Relacja szefa finansowego z Bożenką już niestety nie zapewnia nam zbyt wielu emocji. Możliwe, że twórcy próbują odświeżyć kwestię Turka poprzez splecenie jego wątku z Ewą Wróbel. Pytanie tylko, jaki cel ma zbliżenie szpiega Aleksa z Adamem. Trochę brakuje nam ukazania jakiegokolwiek kontaktu Ewy i Febo, ponieważ na ten moment nie widzimy sensu działań ani nawet obecności Ewy. Skoro jednak scenarzyści poświęcają Wróbel coraz więcej uwagi, to pozostaje jedynie mieć nadzieję, że nowa księgowa i jej wątek jeszcze nas zaskoczą.

BrzydUla 2 - odcinek 118

W piątkowym odcinku twórcy więcej uwagi poświęcili też dzieciom Dobrzańskich, o których do tej pory tylko mówiono. Dobrym pomysłem było na pewno oddanie Julce i Kubie sprawczości. Nie skończyło się tylko na zaniepokojeniu. Dziecięcy bohaterowie przeszli do akcji, co zostało dobrze wykorzystane. Zakończenie odcinka zostawia widzów w pewnym zawieszeniu w związku z kradzieżą przez dzieci listu z sądu. Wygląda więc na to, że wątek okołorozwodowy nabiera tempa.

BrzydUla 2 zamyka kolejny tydzień z bohaterami serialu przyzwoitym, lecz wciąż przeciętnym odcinkiem. Oby kolejne epizody zapewniły fanom serii więcej rozrywki.