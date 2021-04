BrzydUla 2 - odcinek 127 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot.Piotr Molęcki/East News

W 127. odcinku serialu BrzydUla 2 twórcy rozwinęli dwa ciekawe pomysły. Pierwszy z nich dotyczy oczywiście przemiany Turka, drugi zaś domniemanych romansów Pauliny. Obie te kwestie dostarczyły widzom sporo powodów do śmiechu.

Odświeżenie wątku Turka wychodzi scenarzystom bardzo ciekawie. Przede wszystkim w czwartkowym epizodzie przemiana Adama dała pretekst do najzabawniejszej sceny tego odcinka, czyli konfrontacji dyrektora finansowego z prezeską w sprawie rzekomego podrobienia podpisu. Wciąż jednak nieciekawie wypadają relacje Turka z Ewą Wróbel. Niby wiemy, że jest ona szpiegiem Aleksa, ale nie do końca jest jasne, czego tak naprawdę Febo spodziewa się dowiedzieć. Na tę chwilę szpiegowanie Adama trochę pozbawione jest sensu i nie wiadomo, czemu ma służyć. Dostrzegamy, że obecność nowej księgowej wywołuje zazdrość w Bożenie, ale i to nie wydaje się być wystarczającym umotywowaniem obecności Ewy.

BrzydUla 2 - odcinek 127

Świetnie wypada natomiast eskalacja konfliktu pomiędzy Aleksem a Pauliną. Furie Febo wciąż dobrze wypadają na ekranie i nadal nie czujemy przesytu. Rewelacyjnym pomysłem był zwrot akcji, który dokonał się za sprawą deklaracji Pauliny, jakoby to Turek był jej kochankiem. Już w tym samym odcinku miał on zabawne konsekwencje – dla serialu jest to ożywczy strzał w dziesiątkę. Scenarzyści nie oszczędzają ostatnio Aleksa i dzisiejsze namnożenie sensacyjnych doniesień, które Febo musiał przetrawić, wypadło bardzo dobrze. Na tę chwilę wątek dotyczący Aleksa wydaje się być jednym z najciekawszych w serialu.

BrzydUla 2 za sprawą przyjemnego, zabawnego 127. odcinka zapewniła widzom rozrywkę, jakiej oczekują. Chociaż powoli zbliżamy się do końca drugiej serii, to widzimy, że i na drugą połowę produkcji TVN scenarzyści zostawili kilka dobrych pomysłów.