BrzydUla 2 - odcinek 90 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

PHOTO: TVN/JAKUB KAMINSKI EAST NEWS

Wraz z 90. odcinkiem serialu BrzydUla 2 dotarliśmy już do połowy całej produkcji. Wtorkowy epizod, prawie w całości rozgrywający się w F&D, po przełomowym spotkaniu Febo i Dobrzańskich wydaje się też rozpoczynać nowy etap w działalności firmy. Długo czekaliśmy na to, by firma wyszła na prostą i w tej chwili widzowie czują, że ich cierpliwość została nagrodzona. Niewątpliwie najciekawszym momentem tego epizodu była niespodziewana zmiana stanowiska zaangażowanej prezeski Pauli wobec firmy. Takiego zwrotu akcji się nie oczekiwaliśmy i jest on świetnym posunięciem. Przede wszystkim jednak zachowanie Pauli doskonale pokazuje, że po tylu latach wciąż zależy jej na Marku i pragnie go odzyskać. Wszystko wskazuje więc na to, że pod nieobecność Dobrzańskiej w Polsce Paulina będzie chciała wykorzystać oba kryzysy – i ten w firmie, i ten w małżeństwie Dobrzańskich – by odzyskać byłego ukochanego. Na horyzoncie pojawia się więc nowy, ciekawie zapowiadający się wątek, który ma szansę niejako zastąpić śledzoną z ogromnym zainteresowaniem relację Marka i Nadii.

BrzydUla 2 - odcinek 90

Twórcy zaserwowali nam również zabawny, dobrze sprawdzony schemat odcinka. Po tym, jak spotkanie Dobrzańskich z rodzeństwem Febo poszło jak z płatka, a nawet lepiej, spokój Uli i Marka nie trwał długo. Szybko wypłynęły nowe problemy, a ich kumulacja dała wrażenie osaczenia. Wciąż są to jednak pomniejsze komplikacje, które można pokonać. Co więcej – z pewnością urozmaicą one fabułę kolejnych odcinków. Wygląda na to, że Angelika jeszcze przez jakiś czas będzie zatruwać życie Sebastianowi, możemy się też spodziewać pojawienia protegowanej przez Febo Ewy, nowej pracownicy. Wprowadzenie do serialu nowej postaci zawsze na jakiś czas ożywia fabułę. Oby tak było i tym razem.

Połowa produkcji TVN już za nami. Chociaż z tej okazji twórcy nie przygotowali w serialu BrzydUla 2 fajerwerków, to jednak zaserwowali miłośnikom serii całkiem sensowy odcinek z niespodziewanym zwrotem akcji.