CSI: Vegas: sezon 1, odcinek 1 i 2 - recenzja

fot. materiały prasowe

CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas były pierwszym serialem ten franczyzy, która doczekała się łącznie czterech spin-offów. Najnowszy CSI: Vegas jest zarazem jego kontynuacją. W głównych rolach powracają William Petersen oraz Jorja Fox. Chociaż pierwowzór stał się wzorem kryminalnych procedurali (sprawy rozpisane na jeden odcinek), nowa produkcja idzie zgodnie ze współczesną modą, dając obok tego rozbudowaną historię na cały sezon. To z miejsca nadaje tej rozrywce lepszą jakość i charakter. Sprawia, że widz musi oglądać ją od początku do końca, by być na czasie z rozwojem głównego wątku. Nie ma tutaj opcji znanej z oryginału, że można włączyć obojętnie który odcinek i bawić się tak samo. Ta decyzja daje CSI: Vegas ważną zaletę, bo obecnie seriale mające równowagę pomiędzy obydwoma motywami jakościowo są lepiej oceniane.

Przygotowana większa historia może się podobać, bo twórcy nie opierają się na banałach. Starają się solidnie budować tajemnicę i wskazywać stawkę opowieści. Zwłaszcza że jest ona oparta na oryginalnych postaciach, wśród których celem ataku zabójcy jest Jim Brass, a podejrzanym David Hodges, czyli kolejne znane fanom postacie. To nadaje temu znaczenie i pozwala momentalnie zbudować emocjonalną wagę wydarzeń. Udaje się to przez dwa odcinki całkiem nieźle prowadzić. Hisotira intryguje, a to przecież jest najważniejsze, co można osiągnąć w budowie wątku kryminalnego.

CSI: Vegas

To, co w serii Kryminalne zagadki często raziło, to banalność spraw. Może to wydawać się kuriozalne, ale po latach czuć, że to się źle zestarzało, a prezentowane pomysły raczą oczywistością i przewidywalnością. CSI: Vegas na szczęście ma ambicje. Chce całkiem solidnie opowiadać kryminalne wątki, bez popadania w przesadne klisze. Dzięki temu sprawa 2. odcinka potrafi zaciekawić.

Nie brak w CSI: Vegas charakterystycznej zabawy nauką, jeśli chodzi o zbieranie dowodów. Zostało to rozegrane w podobnym stylu, jak w poprzednich seriach z taką różnicą, że wygląda to ciekawiej. Po latach technologia rozwinęła się, więc rzeczy, które robią na ekranie, wydają się teraz atrakcyjniejsze i bardziej zdumiewające. Pokazują różne techniki i sprzęty, które stają się mocnym atutem serialu.

CSI: Vegas to zaskakująco udany serial kryminalny nie tylko dla fanów Kryminalnych zagadek. Solidne pomysły, atrakcyjne rozwiązania i całkiem angażująca historia.