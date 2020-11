Fear the Walking Dead - sezon 6, odcinek 4 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W najnowszym odcinku Fear the Walking Dead skupiamy się na postaci Doriego, który prowadzi śledztwo w sprawie podejrzanej śmierci Camerona w osadzie. Ten motyw bardzo pasował do tego bohatera, który jako były policjant, a teraz strażnik, poszukiwał prawdy, aby wymierzyć sprawiedliwość sprawcy. Tym razem tempo akcji było spokojniejsze niż w poprzednich epizodach. Ale nie zabrakło szwendaczy i kilku makabrycznych obrazków, aby nieco zdynamizować wydarzenia. Natomiast to nie śledztwo stanowiło siłę tego bardzo dobrego odcinka, lecz ludzie oraz ich dramat i desperacja.

Tak naprawdę ciekawiło i emocjonowało wszystko to, co działo się wokół tego dochodzenia. Virginia sabotowała śledztwo, aby powstrzymać Doriego od szukania winnych. Bohaterka jest niezwykle denerwująca, dzięki świetnej Colby Minifie. Ale właśnie o to chodzi, bo w końcu jest obecnie główną antagonistką w tym sezonie. Szkoda, że Victor poszedł w jej ślady, co akurat nie przysparza mu sympatii. Natomiast Janis została niesłusznie oskarżona o morderstwo, co dało też możliwość pokazać się z dobrej strony wcielającej się w nią Holly Curran. Zagrała solidnie, przekonująco i bardzo uczuciowo. Jej pogodzenie się z losem chwytało za serce. To również dlatego jej śmierć robiła tak duże wrażenie. Natomiast należy wziąć po uwagę słowa Dwighta z poprzedniego odcinka, który wspomniał o sposobie ucieczki przed Virginią. Wiele aspektów w tym śledztwie zostało przemilczanych (m.in. rola Dakoty w całym zajściu) i niepokazanych widzom, ponieważ skoncentrowano się na Doriem. Ale to była bardzo dobra decyzja.

Dorie był w tym odcinku pierwszoplanową postacią. Skupialiśmy się na jego samotności, tęsknocie za June oraz moralności, jako funkcjonariusza postępującego zgodnie z prawem i sumieniem. Wszystko to składało się na obraz tego bohatera oraz jego dramat. Najbardziej w pamięć zapadała scena, gdy John opowiadał rabinowi historię o swoim ojcu. Garret Dillahunt był fantastyczny – jego opowieść wciągała, wręcz hipnotyzowała i wzbudzała współczucie. Dorie odzyskał swój blask z początku czwartego sezonu, dzięki solidnej grze i znakomicie napisanemu wielowymiarowemu scenariuszowi tego epizodu.

Podobnie, jak tydzień temu, w końcówce głównego wątku bohaterowie również zjednoczyli się po długim czasie. Pojednanie Johna i June nie przyniosło tyle emocji co Dwighta z Sherry, ale ich widok także radował. Aż miło robiło się na sercu, gdy widzieliśmy ich razem. Choć wiele jest w tym gorzkich uczuć, ponieważ Dorie poniósł porażkę w swoim śledztwie.

Fear the Walking Dead - 6 sezon

Nie można zapomnieć o Morganie, który z pomocą psa jest na tropie Grace. Został zaatakowany przez ludzi szukających klucza, których widzieliśmy na początku sezonu. Jones poradził sobie z nimi bez większych problemów, a do tego scena była niezwykle krwawa i makabryczna. Epizod zakończył się mocnym akcentem, a jednocześnie wzmaga ciekawość, kim jest ta nowa grupa.

Czwarty odcinek szóstego sezonu był bardzo dobry. Nie rozwijał się szybko, ale dzięki temu udało zbudować poważną atmosferę, w której Garret Dillahunt mógł pokazać pełnię swojego aktorskiego talentu. Scenariusz został świetnie napisany, więc nie zabrakło w epizodzie emocji ani głębszej symboliki (wyrywanie zepsutego zęba). Twórcy nawet postarali się pod względem wizualnym, ponieważ nocne ujęcia na cmentarzu prezentowały się znakomicie. Szósty sezon imponuje coraz bardziej!

