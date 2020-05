Green Class #01: Pandemia - recenzja komiksu

Kanadyjscy uczniowie wracają z dwutygodniowego pobytu na luizjańskich bagnach. Wśród nich znajdziemy szóstkę głównych bohaterów recenzowanej serii, czyli: rudowłosą Beth, piękną Lindę, buntownika azjatyckiego pochodzenia, Sato, rosłego Lucasa i czarnoskóre rodzeństwo (Naja i Noah). Charakterni nastolatkowie nie zdają sobie sprawy z wydarzeń, które rozgrywają się w pobliskiej okolicy. Okazuje się, że znaleźli się oni w centrum ewakuacji wyizolowanej strefy zagrożenia. W stosunkowo niedługim czasie wybudowano nawet gigantyczny mur oddzielający to przeklęte miejsce od reszty Stanów Zjednoczonych. Jeden z młodzieńców jest zakażony, co powoduje, że służby zabierają go na szczegółowe badania. Oddani przyjaciele decydują się zrezygnować z wyjazdu z zakażonej strefy i ocalić kolegę. Gest braterstwa i solidarności sprowadzi na nich wiele nieszczęść i niebezpieczeństw, a ich przyjaźń zostanie wystawiona na ciężką próbę.

Decyzja odbicia zakażonego kolegi i wydostania się wraz z nim ze „strefy 0” z logicznego punktu widzenia jest czystym szaleństwem. Weźmy jednak pod uwagę fakt, że mamy do czynienia z młodocianymi bohaterami, którzy na pierwszym miejscu stawiają przyjaźń, zapał i impulsywność ponad rozsądek i trzeźwe myślenie. Dlatego ich irracjonalne działania i katorżnicze sposoby na ocalenie kolegi z psychologicznego punktu widzenia są wiarygodne, co jednocześnie należy uznać za największy atut recenzowanej opowieści. Jérôme Hamon interesująco sportretował grupę nastolatków, a ich motywacje, naradzające się konflikty, romanse, zdrady i chwile niepewności zostały ukazane w pełen maestrii sposób. Szkoda tylko, że drugoplanowi bohaterowie są dość niemrawi, mało przekonywający i stanowią wyłącznie tło dla szóstki ryzykantów.

Green Class. Pandemia, tom 1 - okładka

Niestety pozostałe aspekty warstwy fabularnej nie prezentują się równie okazale. Zwłaszcza szwankuje wygląd przemienionych osób, które przypominają niezbyt makabryczne bestie ze słabych produkcji spod znaku fantasy. Komiks zamiast straszyć i przerażać, przypomina ckliwą bajkę dla nastolatków z odrobiną wymuszonej makabry. Ciężko odczuć atmosferę strachu, paniki i wszechobecną aurę śmierci. Młodzieńcy z nieznanych powodów stają się przy tym specjalistami w walce różną bronią. Linda strzela niczym snajper, a Tako zyskuje umiejętność walki dwoma toporkami jednocześnie. Recenzowany album jest dość przewidywany, brak wyraźnych twistów fabularnych i nagłych śmierci bohaterów są jego sporą bolączką.

Na szczęście ilustracje Davida Tako rekompensują braki w fabule. Mangowa estetyka pasuje do młodzieżowej historii z pogranicza horroru i dramatu obyczajowego. Najciekawiej wypadają kreacje poszczególnych bohaterów, zwłaszcza wojowniczego Tako z charakterystycznym irokezem czy urodzonej recydywistki, Lindy. Z dobrej strony prezentuje się również kompozycja plansz, dobrze dobrana kolorystyka oraz dynamiczne sceny walk i konfrontacji z różnymi wrogami. Prawdziwą perełką jest okładka rzeczonego albumu z ciekawą fakturą i szóstką nastolatków przygotowanych do walki z potworami. Z całą pewnością otrzymujemy tu jedną z najlepszych okładek komiksowych pośród albumów wydanych w Polsce w 2020 roku.

Pierwszy tom serii Green Class nie wypada tak okazale, jakby to sugerowała jego okładka i opis umieszczony na jego ostatniej stronie. Jérôme Hamon ma duże problemy z budowaniem napięcia, postępującej paniki, szaleństwa i grozy. Nie pomaga w tym niemrawy wygląd kreatur, cała pandemia i niejasności w fabule (vide: ogromny mur wybudowany w kilka dni). Miejmy nadzieję, że w kolejnym tomie sytuacji ulegnie znacznej poprawie. Na razie, nie ma większych powodów do zadowolenia.