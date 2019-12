Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie - wideorecenzja

J.J. Abrams kocha nostalgie, to pewne. To on na nowo pobudził do życia dwie kultowe serie, w dużej mierze sięgając po chwyty dobrze znane miłośnikom kina Sci-Fi. Nawet jego inny projekt, Super 8, to laurka dla kina spod znaku Stevena Spielberga. Tym bardziej nie powinno dziwić, że po tak radykalnym, choć niepozbawionym wad Ostatni Jedi Riana Johnsona, musiała nadejść kontrreformacja, która naprostuje mityczną religię Jedi i przywróci trylogię na odpowiednie tory. A przewodzić miał jej właśnie J.J. Abrams. Jaki jest efekt tych korekt? Zobaczcie naszą wideorecenzję filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie

