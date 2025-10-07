placeholder
Reklama
placeholder

Idefiks i Nieugięci. Tom 7: Lutycka przeprawa - recenzja komiksu

Data premiery w Polsce: 18 września 2025

Idefiks i Nieugięci. Tom 7 – Lutycka przeprawa to siódma już odsłona serii, która z powodzeniem kontynuuje dziedzictwo stworzone przez René Goscinny’ego i Alberta Uderza.
Ocena recenzenta:
6/10
Data premiery w Polsce:
18 września 2025
Data premiery w Polsce: 18 września 2025
Reklama
placeholder
Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  Egmont 
recenzja komiks Idefiks i Nieugięci
Idefiks i Nieugięci #07: Lutecka przeprawa Egmont
Reklama

Seria poświęcona uroczemu, acz niezłomnemu pieskowi Idefiksowi i jego drużynie Nieugiętych udowadnia, że uniwersum Asteriksa ma nieograniczone pokłady komediowego i fabularnego potencjału, zdolnego funkcjonować poza dobrze znaną galijską wioską. Tym razem akcja przenosi się do Lutecji, starożytnego protoplasty dzisiejszego Paryża, nadając całej opowieści miejski koloryt.

Tom siódmy nie jest jedynie nostalgicznym powrotem, ale raczej przemyślanym krokiem naprzód. Twórcy świadomie wybrali Lutecję jako tło dla trzech nowych opowieści, co pozwala im połączyć znane elementy klasycznych albumów z nową, dynamiczną perspektywą. Ta Idefiks i Nieugięci. Tom 7 – Lutycka przeprawa utwierdza pozycję serii jako godnego następcy tradycji, oferując czytelnikom solidną porcję dobrej zabawy i galijskiego humoru, choć w nieco zmienionej formule.

To, co wyróżnia ten album, to jego zróżnicowanie fabularne, spakowane w trzy odrębne historie, które oddają ducha oryginalnych komiksów.

Nocne polowanie na złodzieja: Główna opowieść rozpoczyna się od rzymskiego dekretu, wprowadzenia godziny policyjnej po serii tajemniczych kradzieży. Ulice Lutecji pozornie pustoszeją, lecz jest to jedynie zasłona dymna. Idefiks i jego drużyna wykorzystują noc do wytropienia prawdziwego sprawcy tych incydentów. Ta historia ucieleśnia klasyczny motyw śledztwa w stylu noir okraszony galijskim humorem, stawiając Nieugiętych w roli miejskich detektywów dbających o sprawiedliwość, gdy rzymska władza zawodzi.

Idefiks i Nieugięci. Tom 7 – Lutycka przeprawa - okładkaEgmont

Kariera Larwiksa: Druga historia skupia się na przebiegłym Larwiksie, który postanawia porzucić życie przestępcze na rzecz kariery śpiewaka. Ta diametralna zmiana budzi natychmiastową czujność Nieugiętych, którzy z natury są podejrzliwi wobec nagłych nawróceń dawnych antagonistów. Wątek ten daje twórcom pole do popisu w zakresie satyry, prawdopodobnie wyśmiewając celebryckie ambicje i powierzchowność, jednocześnie eksplorując dylemat zaufania i autentyczności.

Sojusz z Labienusem: Najbardziej złożona fabularnie opowieść dotyczy zaskakującego sojuszu generała Labienusa z galijskimi zwierzętami. Jest to fascynujący zabieg scenariuszowy, który pokazuje, że interesy potrafią łączyć nawet najzagorzalszych wrogów. Ten motyw eksploruje szersze tło polityczne i strategiczne konfliktu rzymsko-galijskiego, przesuwając ciężar akcji z indywidualnych potyczek na sferę szpiegostwa i dyplomacji w świecie zwierząt.

Wierność klimatowi uniwersum Asteriksa, połączona z nowatorskim ujęciem, jest zasługą nowego zespołu kreatywnego. Scenariusze autorstwa Oliviera Serrano, Lison D'Andréa i Philippe'a Clerca są pełne wartkiej akcji i typowego dla serii humoru, który unika wulgarności, stawiając na inteligentną grę słów i sytuacyjny żart.

Idefiks i Nieugięci. Tom 7 – Lutycka przeprawa - planszaEgmont

Kluczową postacią w utrzymaniu wizualnej spójności jest rysownik Philippe Fenech. Udowadnia on, że potrafi oddać charakterystyczny klimat uniwersum, jednocześnie wprowadzając własny styl. Ekspresyjna kreska Fenecha w połączeniu z dynamicznymi scenariuszami tworzy spójną i atrakcyjną wizualnie całość. Kadry są czytelne, a ruch postaci – zwłaszcza Idefiksa i jego towarzyszy – jest oddany z mistrzowską swobodą.

Seria z Idefiksem w roli głównej z powodzeniem odnajduje własną tożsamość, nie odcinając się przy tym od korzeni. Pojawienie się postaci znanych z innych albumów, jak choćby druid Amneziks, stanowi miły akcent dla wiernych fanów. To ukłon w stronę miłośników, potwierdzający przynależność serii do większego, ukochanego świata.

Przystępna forma narracji, lżejszy ton i skoncentrowanie się na postaciach zwierzęcych czyni komiks doskonałym wprowadzeniem dla młodszych czytelników, dopiero poznających świat galijskiej wioski.

Idefiks i Nieugięci. Tom 7 – Lutycka przeprawa jest dowodem na to, że seria ta to obecnie najlepsze opowieści utrzymane w duchu Asteriksa. Krytycy słusznie zwracają uwagę na udane połączenie wierności tradycji z nowatorskim ujęciem, co pozwala serii zachować świeżość bez utraty charakterystycznego klimatu.

Choć komiks, jak sugeruje pierwotna recenzja, może nie sięgać wyżyn absolutnych arcydzieł serii (takich jak Asteriks i Kleopatra czy Dwanaście prac Asteriksa), to z pewnością dorównuje im duchem i zapewnia podobny poziom czytelniczej satysfakcji. To udane połączenie elementów znanych z klasycznych albumów z nową perspektywą, co czyni go atrakcyjną propozycją zarówno dla stałych miłośników galijskiego świata, jak i dla czytelników szukających lekkiej, zabawnej i świetnie zrealizowanej lektury. To solidna kontynuacja, która godnie niesie chorągiew Goscinny’ego i Uderza.

Zobacz także:

Asteriks w Hiszpanii - okładka
-

Asteriks. Asteriks w Hiszpanii. Tom 14 - recenzja komiksu

Wielka Bitwa Asterixa
-
Na weekend

Najlepsze filmy o Asteriksie. Powinien znać je każdy fan!

Idefiks i Nieugięci. Tom 7 – Lutycka przeprawa
Tagi:  Egmont 
recenzja komiks Idefiks i Nieugięci
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane książki

Najnowsze

1 Bo się boi (Player, Premiery CANAL+, Rakuten, MOJEeKINO, E-Kino pod Baranami, Nowe Horyzonty VOD)
-

Ari Aster o krytyce filmów Bo się boi i Eddington. „To naprawdę druzgocące”

2 Star Trek: Starfleet Academy - oficjalne zdjęcie z nowego serialu science fiction
-

Star Trek: Starfleet Academy - kiedy premiera serialu? Znamy miesiąc!

3 Predator: Strefa zagrożenia
-

Predator: Strefa zagrożenia - nowe informacje. PG-13, inspiracje i easter egg z Dnia Niepodległości

4 Batman Brave nad the Bold
-
Plotka

DCU - kto wyreżyseruje solowy film o Batmanie?

5 The Smashing Machine
-

Dwayne Johnson przegrywa walkę z box office. Najgorsze otwarcie w karierze - jest komentarz

6 Cody Rhodes
-

Street Fighter - kto jest głównym bohaterem filmu? Cody Rhodes zdradził trzy postacie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e193

Moda na sukces

s28e05

The Voice

s05e07

Zbrodnie po sąsiedzku

s38e190

Zatoka serc

s42e22

s2025e196

Anderson Cooper 360

s2025e200

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Beczka. Bierzemy odpowiedzialność

10

paź

Film

Beczka. Bierzemy odpowiedzialność
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Holland Roden
Holland Roden

ur. 1987, kończy 38 lat

Shawn Ashmore
Shawn Ashmore

ur. 1979, kończy 46 lat

Aaron Ashmore
Aaron Ashmore

ur. 1979, kończy 46 lat

Jake McLaughlin
Jake McLaughlin

ur. 1982, kończy 43 lat

Omar Benson Miller
Omar Benson Miller

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV