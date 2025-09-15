placeholder
Reklama
placeholder

Asteriks. Asteriks w Hiszpanii. Tom 14 - recenzja komiksu

Data premiery w Polsce: 27 sierpnia 2025

Asteriks w Hiszpanii to czternasty tom kultowej serii o niezwyciężonych Galach, stworzonej przez genialny duet René Goscinny'ego (scenariusz) i Alberta Uderza (rysunki).
Ocena recenzenta:
7/10
Data premiery w Polsce:
27 sierpnia 2025
Data premiery w Polsce: 27 sierpnia 2025
Reklama
placeholder
Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  Egmont 
recenzja Asteriks w Hiszpanii - recenzja komiksu Asteriks Asteriks. Asteriks w Hiszpanii. Tom 14 - recenzja komiksu
Asteriks w Hiszpanii - okładka naEkranie.pl
Reklama

Po raz pierwszy komiks, opublikowany w 1969 roku na łamach magazynu Pilote, zabiera czytelników w podróż do starożytnej Hiszpanii, gdzie Asteriks i Obeliks muszą odnaleźć się w wirze iberyjskich tradycji, rzymskich intryg oraz humoru opartego na kulturowych stereotypach.

Akcja komiksu rozpoczyna się od podboju Hiszpanii przez Juliusza Cezara. Wódz Rzymu, zirytowany oporem ostatniej niepodległej iberyjskiej wioski, porywa syna jej przywódcy, Pepe, by wymusić kapitulację. Chłopiec trafia do Galii jako zakładnik, lecz zostaje uratowany przez Asteriksa i Obeliksa. Galowie szybko przekonują się, że Pepe to niezłe ziółko. Gdy jego zachowanie zaczyna dezorganizować życie galijskiej wioski, bohaterowie postanawiają odwieźć go do domu – co staje się pretekstem do pełnej przygód podróży przez Hiszpanię.

Asteriks w Hiszpanii - planszaEgmont

Wątek jest klasyczny dla serii: misja ratunkowa lub „dostarczeniowa” staje się okazją do satyry na kulturę danego regionu. Tym razem Goscinny błyskotliwie wykorzystuje hiszpańskie stereotypy: dumę, temperament, flamenco, korridę czy wiecznie zakorkowane drogi. Podróż przez miasta takie jak Hispalis (Sewilla) czy Pamplona (z nawiązaniem do biegu byków) nadaje komiksowi edukacyjny walor. Goscinny jak zawsze błyszczy inteligentnym humorem, łącząc slapstick z finezyjnymi gagami słownymi. Hiszpanie mówią ¡Olé! zamiast Ave Cezar!, a ich dumne miny i gesty są przerysowane, ale nigdy złośliwe. Pojawiają się też kulturowe nawiązania do Don Kichota i Sancho Pansy, korridy oraz tradycji Wielkiego Tygodnia.

Albert Uderzo po raz kolejny dostarcza mistrzowskich ilustracji. Jego kreska jest dynamiczna i pełna życia, a tła bogate w detale nawiązujące do hiszpańskiej architektury i krajobrazu. W tym tomie szczególnie udane są sceny zbiorowe, takie jak procesje druidów (parodia religijnych obrzędów) czy walka z bykiem w rzymskim cyrku.

Warto odnotować, że Asteriks. Asteriks w Hiszpanii. Tom 14 wprowadza do serii nową postać Ahigieniksa, handlarza rybami, którego nieświeże produkty stają się źródłem bijatyk w wiosce. To jedna z najzabawniejszych innowacji tomu, oparta na slapstickowym humorze.

Tłumaczenie na język polski (autorstwa Jolanty Sztuczyńskiej) jest uważane za wzorcowe – adaptuje gry słów, zachowując ducha oryginału. Na przykład piosenki Kakofoniksa są dostosowane do polskiego odbiorcy, a żart o rybie zamiast konia (parodia Szekspirowskiego Konia! Konia! Królestwo za konia!) buduje lokalny humor.

Komiks nie unika odniesień do prawdziwych wydarzeń. Akcja rozpoczyna się w 45 r. p.n.e., po bitwie pod Mundą, gdzie Cezar pokonał siły Pompejusza. Autorzy wspominają też uprowadzanie dzieci – to motor napędowy komiksu, ale także historyczna praktyka słynnych bojowników (np. młody Aëtius przetrzymywany przez Wizygotów). Pepe używa procy, co nawiązuje do umiejętności Balearów. ¡No pasarán! – ten okrzyk to bezpośrednie odwołanie do słynnej mowy Dolores Ibárruri z czasów hiszpańskiej wojny domowej. Takie smaczki edukacyjne sprawiają, że komiks jest nie tylko rozrywką, ale też lekcją historii.

Polskie wydanie od Egmontu (2025) zawiera nie tylko komiks, ale też 40 stron dodatków: artykuły o powstawaniu albumu, archiwalne materiały i ciekawostki o bohaterach. Twarda oprawa i wysokiej jakości druk czynią z niego album wart posiadania.

Asteriks w Hiszpanii - planszaEgmont

Samemu komiksowi nie ma co zarzucać. To solidny kawałek lektury. Wizyta Asteriksa w Hiszpanii nie jest moją ulubioną przygodą galijskich bohaterów. Pewnie ze względu na smarkacza Pepe, z którym nie mogłem się polubić – zarówno w dzieciństwie, jak i teraz, po upływie kilkudziesięciu lat.

Zobacz także:

Asteriks na igrzyskach olimpijskich. Tom 12
-

Asteriks. Asteriks na igrzyskach olimpijskich. Tom 12 - recenzja komiksu

Asteriks i kociołek - okładka
-

Asteriks. Asteriks i kociołek. Tom 13 - recenzja komiksu

Asteriks. Asteriks w Hiszpanii. Tom 14
Tagi:  Egmont 
recenzja Asteriks w Hiszpanii - recenzja komiksu Asteriks Asteriks. Asteriks w Hiszpanii. Tom 14 - recenzja komiksu
Reklama
placeholder
Powiązane treści
Asteriks i Obeliks: Walka wodzów
-

Asteriks i Obeliks kontra rzymscy najeźdźcy na Netflixie! Pełny zwiastun Walki Wodzów

Pojawił się nowy zwiastun serialu o Asteriksie i Obeliksie, który już niedługo zadebiutuje...

Krzysztof Banaszyk
-

Krzysztof Banaszyk nie żyje. Zapamiętamy go m.in. z legendarnego monologu skryby z Asterix i Obelix: Misja Kleopatra

Krzysztof Banaszyk występował między innymi w filmach, serialach i teatrze, a także udzielił głos...

Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-
Plotka

Otwierająca scena Spider-Mana 4 będzie szalona. Punisher naciera na złoczyńców

2 Batman - Początek (2005)
-

Matt Reeves o fabule Batmana 2. Mroczny Rycerz nigdy nie był tak ukazany

3 Plakat serialu Monster: The Ed Gein Story i zdjęcie Eda Geina
-

Kolejny zwiastun 3. sezonu serii Potwór. Zobaczcie Geina w jego masce

4 3. Kapitan Ameryka w Avengers: Koniec gry
-

Legendarna broń Avengers mogła powrócić w Thunderbolts*! Oto niewykorzystany szkic

5 Franz Kafka
-

Znamy polskiego kandydata do Oscara. Wielki sukces Agnieszki Holland

6 Gorączka
-

Gorączka 2 oficjalnie powstaje! Słynny aktor na pokładzie - obsada zapiera dech w piersiach

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e177

Moda na sukces

s03e02

s42e231

Ridiculousness

s42e232

Ridiculousness

s42e233

Ridiculousness

s42e234

Ridiculousness

s38e171

Zatoka serc

s42e06
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Mass Effect: Gra Planszowa

17

wrz

Gra

Mass Effect: Gra Planszowa
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Mort

18

wrz

Książka

Mort
Ten sam dzień z tobą

18

wrz

Film

Ten sam dzień z tobą
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tommy Lee Jones
Tommy Lee Jones

ur. 1946, kończy 79 lat

Marisa Ramirez
Marisa Ramirez

ur. 1977, kończy 48 lat

John Bradley
John Bradley

ur. 1988, kończy 37 lat

Chelsea Staub
Chelsea Staub

ur. 1988, kończy 37 lat

Paweł Pawlikowski
Paweł Pawlikowski

ur. 1957, kończy 68 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

9

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV